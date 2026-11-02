Petrolimex lợi nhuận 9 tháng đạt 4.688 tỷ đồng, vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2026 gần 40%

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã chứng khoán PLX) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ.

Trong quý 3/2026, doanh thu thuần của Petrolimex đạt 138.482 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 7.303 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ.

Trong quý, doanh thu tài chính đạt 634 tỷ đồng, tăng 18%. Chi phí tài chính là 614 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay là 257 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt là 5.271 tỷ đồng và 389 tỷ đồng.

Kết quả, Petrolimex lãi trước thuế 1.790 tỷ đồng trong quý 3/2026, tăng 122% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.363 tỷ đồng, tăng 93%; phần thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 1.241 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, Petrolimex đạt 4.688 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 67% so với cùng kỳ; doanh thu thuần đạt 373.226 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ, chủ yếu phản ánh mặt bằng giá xăng dầu tăng, cùng sản lượng bán ra tăng hơn 11%, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường.

Lợi nhuận trước thuế đạt 4.688 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 3.753 tỷ đồng, tăng 60%, trong đó phần thuộc cổ đông công ty mẹ là 3.278 tỷ đồng (tăng 55%). Lãi cơ bản trên cổ phiếu 9 tháng đạt 2.163 đồng.

Lợi nhuận gộp 9 tháng năm 2026 tăng 39% so với cùng kỳ, thấp hơn so với mức tăng 64% của doanh thu. Tính chung, cứ 100 đồng doanh thu, Petrolimex có khoảng 1 đồng lợi nhuận sau thuế, gần như không đổi so với cùng kỳ (1,03 đồng). Lợi nhuận tăng trưởng nhờ chi phí bán hàng và quản lý chỉ tăng 25%, chậm hơn mức tăng của lợi nhuận gộp.

Cả năm 2025, Petrolimex đạt doanh thu hợp nhất 309.875 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.643 tỷ đồng. Kết quả 9 tháng năm 2026 đã cao hơn cả năm trước về doanh thu và lợi nhuận trước thuế.

ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất 315.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.380 tỷ đồng. Kế hoạch được xây dựng khi giá dầu thế giới biến động mạnh và quý 1/2026 doanh nghiệp ghi nhận lỗ. Sau 9 tháng, Petrolimex đã thực hiện 118% kế hoạch doanh thu và 139% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026.

Tại ngày 30/09/2026, tổng tài sản của Petrolimex đạt 109.009 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Tổng tiền, tương đương tiền và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn đạt 28.407 tỷ đồng, tăng 2.758 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9 đạt 31.359 tỷ đồng.

Theo Petrolimex, những tháng cuối năm Tập đoàn tiếp tục ưu tiên bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường, đồng thời tiếp tục đầu tư trạm dừng nghỉ, cửa hàng xăng dầu, kho, cảng, tuyến ống và tổ chức lại luồng vận động hàng hóa. Tập đoàn cũng đặt nhiệm vụ ổn định hoạt động kinh doanh xăng E10, bảo đảm nguồn nhiên liệu phục vụ pha chế, năng lực tồn chứa, phân phối và kiểm soát chất lượng toàn chuỗi.