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Phó Tổng Giám đốc VNG bất ngờ xin từ nhiệm sau hơn 15 năm gắn bó

| | Doanh nghiệp

Phó Tổng Giám đốc VNG bất ngờ xin từ nhiệm sau hơn 15 năm gắn bó

Sau hơn 15 năm làm việc tại VNG, ông Nguyễn Lê Thành xin rời vị trí Phó Tổng Giám đốc vì lý do cá nhân. Biến động nhân sự diễn ra trong bối cảnh tập đoàn công nghệ này vừa ghi nhận lợi nhuận 9 tháng đầu năm vượt 1.000 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn VNG (mã chứng khoán: VNZ) vừa thông báo miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Lê Thành theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/10/2026.

Phó Tổng Giám đốc VNG bất ngờ xin từ nhiệm sau hơn 15 năm gắn bó - Ảnh 1.

Ông Thành gia nhập VNG từ tháng 4/2011 và giữ chức vụ Giám đốc Thông tin cho tới tháng 3/2022. Tháng 1/2023, ông được bổ nhiệm trở thành Phó Tổng Giám đốc Cấp cao phụ trách Công nghệ Thông tin. 

Ông Nguyễn Lê Thành từng đảm nhiệm đồng thời vị trí Phó Tổng Giám đốc VNG và Tổng Giám đốc mảng Doanh nghiệp số (Digital Business). Theo giới thiệu của VNG, ông tham gia hợp nhất các sản phẩm dành cho khách hàng doanh nghiệp thành hệ sinh thái tập trung vào bảo mật, trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám mây.

Ông Nguyễn Lê Thành có hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, blockchain, phát triển hệ thống ứng dụng quy mô lớn và kiến trúc vi mô. Trước khi đầu quân cho VNG, ông từng làm kiến trúc sư bảo mật tại Intel, tham gia nghiên cứu, phát triển và bảo vệ các công nghệ mới. Năm 2013, ông được vinh danh trong nhóm lãnh đạo công nghệ thông tin và an toàn thông tin tiêu biểu tại Đông Nam Á.

Việc ông Thành rời vị trí lãnh đạo diễn ra khi kết quả kinh doanh của VNG đang có nhiều chuyển biến tích cực. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, VNG đạt doanh thu thuần hơn 3.361 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 421 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước doanh nghiệp vẫn báo lỗ. 

Tính chung 9 tháng đầu năm, tập đoàn ghi nhận doanh thu hơn 9.233 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 1.013 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên VNG đạt lợi nhuận sau thuế trên 1.000 tỷ đồng trong kỳ 9 tháng kể từ khi cổ phiếu VNZ giao dịch trên UPCoM vào cuối năm 2022.

Xét theo cơ cấu kinh doanh, trò chơi trực tuyến vẫn là nguồn thu lớn nhất của VNG với gần 6.100 tỷ đồng, chiếm khoảng 66% tổng doanh thu trong 9 tháng.

Trong khi đó, mảng công nghệ tài chính ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao. Doanh thu của Zalopay đạt khoảng 750 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước. Số lượng người dùng hoạt động và tổng giá trị giao dịch thanh toán trên nền tảng này cũng tăng trưởng hai chữ số.

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