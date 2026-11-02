Một công ty nông nghiệp của tỷ phú Trần Bá Dương lấn sân sang logistics, sắp khởi công cảng cạn 100.000m2 tại Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai vừa quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Cảng cạn Nam Pleiku (giai đoạn 1).

Doanh nghiệp được lựa chọn làm nhà đầu tư là Công ty TNHH Nông nghiệp Thagri Gia Lai, có trụ sở tại số 15 Trường Chinh, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Dự án có tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 50 tỷ đồng, phần còn lại 200 tỷ đồng được huy động từ các nguồn khác. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tính từ ngày được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo quy hoạch, Cảng cạn Nam Pleiku (giai đoạn 1) được triển khai trên diện tích 10 ha. Các hạng mục chính gồm khu nhà kho chứa hàng rộng khoảng 20.000 m², bao gồm kho thường, kho lạnh và kho ngoại quan; bãi container, khu vực bốc xếp và tập kết hàng hóa có diện tích khoảng 30.000 m².

Bên cạnh đó, dự án còn có hệ thống giao thông nội bộ, bãi đỗ xe, văn phòng điều hành, hệ thống xử lý nước thải, cây xanh cùng các công trình phụ trợ khác.

Khi đi vào khai thác, cảng cạn sẽ cung cấp dịch vụ tiếp nhận, tập kết, bốc xếp, lưu giữ và trung chuyển hàng hóa, với công suất thiết kế 50.000 TEU/năm.

Về tiến độ, từ tháng 10-12/2026, nhà đầu tư dự kiến hoàn tất các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, quy hoạch và xây dựng, đồng thời khởi công dự án vào tháng 12/2026.

Giai đoạn từ tháng 1-11/2027 sẽ tập trung thi công các hạng mục công trình và hoàn thiện thủ tục về môi trường, phòng cháy chữa cháy (PCCC). Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành và được đưa vào hoạt động trong tháng 12/2027.

Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường, PCCC và an toàn lao động. Dự án chỉ được khởi công khi nhà đầu tư có quyền sử dụng đất hợp pháp và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Đáng chú ý, nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành thủ tục công bố mở cảng cạn theo Nghị định số 106/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026, đồng thời phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ để thực hiện thủ tục đấu nối giao thông. Tỉnh cũng khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng tự động hóa, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, khai thác cảng cạn.

Các sở, ngành liên quan và UBND phường Hội Phú được giao nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện dự án theo chức năng, nhiệm vụ; đồng thời hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết các thủ tục hành chính.

Về chính sách, dự án được xem xét hưởng các ưu đãi về đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu và những chính sách ưu đãi khác theo quy định hiện hành.

Một điều kiện đáng chú ý là sau 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, nếu nhà đầu tư không triển khai hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đã đăng ký mà không có lý do chính đáng, chủ trương đầu tư sẽ bị thu hồi.

Việc đầu tư Cảng cạn Nam Pleiku được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng logistics, tăng năng lực lưu kho, tập kết và trung chuyển hàng hóa, qua đó tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế tại Gia Lai.

Công ty TNHH Nông nghiệp Thagri Gia Lai được thành lập ngày 5/10/2021, tiền thân là Công ty TNHH Chăn nuôi bò Trường Hải Gia Lai. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 2.300 tỷ đồng, thuộc sở hữu của CTCP Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI) - tập đoàn thành viên của THACO, phụ trách lĩnh vực nông nghiệp.

Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò. Ông Trần Bảo Sơn là người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc.

Cuối tháng 3/2026, công ty đổi tên thành Công ty TNHH Nông nghiệp Thagri Gia Lai. Các thông tin về vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh chính và người đại diện theo pháp luật được giữ nguyên.