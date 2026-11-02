Loạt đại gia bất động sản Nam Long, Khang Điền, BLUEMARQ, Becamex... báo lợi nhuận lao dốc 35-99% sau 9 tháng

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính quý 3/2026, có hàng chục doanh nghiệp trong nhóm bất động sản ghi nhận lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đầu năm giảm từ 35% đến 99% so với cùng kỳ năm 2025.

CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC, mã VEF) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2026 đạt 1.085 tỷ đồng, giảm 94%, tương ứng giảm 18.210 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Nguyên nhân đến từ mức nền lợi nhuận đột biến của năm 2025, khi VEFAC ghi nhận khoản lợi nhuận lớn từ việc chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Global Gate tại Đông Anh, Hà Nội.

Tuy nhiên, riêng quý 3/2026, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế 405 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ.

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, mã HDC) dù doanh thu 9 tháng tăng 63%, đạt 459 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế vẫn giảm 73%, còn 207 tỷ đồng. Năm 2025, Hodeco từng ghi nhận khoản lãi lớn từ chuyển nhượng cổ phần tại dự án Đại Dương Vũng Tàu, tạo ra mức nền lợi nhuận cao.

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã TDH) ghi nhận mức giảm lợi nhuận lớn nhất về tỷ lệ, lên tới 99%, còn khoảng 1 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận khoản thu nhập đột biến liên quan đến vụ kiện với cơ quan thuế TP.HCM. Khoản thu nhập này không còn xuất hiện ở mức tương đương trong năm 2026.

Trong khi đó, lợi nhuận của CTCP Đầu tư Nam Long (mã NLG) giảm 50%, còn 310 tỷ đồng, gắn với sự sụt giảm của hoạt động bàn giao bất động sản. Doanh thu bán bất động sản 9 tháng giảm 54%, còn 1.738 tỷ đồng.

Tại DXG và DXS, doanh thu 9 tháng lần lượt tăng 4% và 14%, nhưng lợi nhuận trước thuế giảm tương ứng 49% và 53%, xuống còn 315 tỷ đồng và 271 tỷ đồng.

Ở nhóm bất động sản khu công nghiệp, Becamex (mã BCM) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng giảm 68%, tương ứng giảm 1.666 tỷ đồng, còn 796 tỷ đồng. Doanh thu thuần giảm 53,5%, xuống 2.591 tỷ đồng.

Sonadezi (mã SNZ) cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế giảm 35%, còn 1.307 tỷ đồng, trong bối cảnh doanh thu thuần giảm 16%.

Một trường hợp khác là Sonadezi Châu Đức (mã SZC), với lợi nhuận trước thuế giảm 77%, còn 70 tỷ đồng. Theo Vietcap, doanh nghiệp áp dụng phương pháp phân bổ doanh thu cho thuê đất khu công nghiệp theo thời gian từ đầu năm 2026, thay vì ghi nhận một lần như năm 2025. Vì vậy, doanh thu mảng khu công nghiệp 9 tháng giảm 86%, còn 82 tỷ đồng, trong khi dòng tiền thu về từ mảng này theo ước tính của Vietcap lại tăng 59%, đạt 626 tỷ đồng.

Ngoài những doanh nghiệp trên, nhiều công ty bất động sản khác cũng ghi nhận lợi nhuận giảm mạnh như SaigonRes (SGR) giảm 60%, Thành Đạt (DTD) và Cotana Group (CSC) cùng giảm 75%, Becamex TDC (TDC) giảm 80%, Saigontel (SGT) giảm 81%, Nhà Đà Nẵng (NDN) giảm 88% và D2D giảm 95%.

Thậm chí, một số doanh nghiệp còn báo lỗ sau 9 tháng như LDG lỗ 116 tỷ đồng, ITC Development (VCR) lỗ 103 tỷ đồng và Nhà Từ Liêm (NTL) lỗ 55 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước hai doanh nghiệp LDG và NTL vẫn có lãi.