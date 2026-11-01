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Cập nhật BCTC quý 3/2026 ngày 02/11: Doanh nghiệp thép lãi tăng gần 650% lên hơn 1.200 tỷ đồng, HNG, LDG báo lỗ

| | Doanh nghiệp

Cập nhật BCTC quý 3/2026 ngày 02/11: Doanh nghiệp thép lãi tăng gần 650% lên hơn 1.200 tỷ đồng, HNG, LDG báo lỗ

VNSteel báo lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 tăng 646%, trong khi Savico và Văn Phú Invest lần lượt giảm 71% và 82% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2026:

VNSteel (TVN) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 1.213 tỷ đồng, tăng 646% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 1.931 tỷ đồng, tăng 233%.

AIG Group (AIG) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 454 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Sau 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 1.449 tỷ đồng, tăng 45%.

Sunshine Homes (SSH) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 154 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 31 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 2.085 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 248 tỷ đồng.

DNP Holding (DNP) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 139 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2026 đạt 370 tỷ đồng, tăng 96%.

Lilama (LLM) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 128 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 904 tỷ đồng, tăng 405%.

Savico (SVC) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 127 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ. Sau 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 251 tỷ đồng, giảm 61%.

Văn Phú Invest (VPI) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 26 tỷ đồng, giảm 82% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 286 tỷ đồng, giảm 10%.

HAGL Agrico (HNG) báo lỗ trước thuế quý 3/2026 ở mức 64 tỷ đồng, giảm lỗ 53 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp lỗ trước thuế 250 tỷ đồng, giảm lỗ 125 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 3/2026 sắp xếp theo ngành:

 

Ngọc Điệp

Việt Nam hàng ngày

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