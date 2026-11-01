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Viconship lên kế hoạch huy động 2.500 tỷ đồng trái phiếu

| | Doanh nghiệp

Viconship phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2026 với tổng giá trị là 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, được đảm bảo bằng toàn bộ vốn góp tại Hải An Green Shipping Lines.

Công ty CP Container Việt Nam (Viconship, MCK: VSC, sàn HoSE) vừa công bố thông tin về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2026 với tổng giá trị theo mệnh giá là 2.500 tỷ đồng.

Trái phiếu thuộc loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản, không phải là khoản nợ thứ cấp và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Viconship.

Viconship lên kế hoạch huy động 2.500 tỷ đồng trái phiếu- Ảnh 1.

Ảnh: VSC

Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, kỳ hạn 36 tháng, được bảo đảm bằng tài sản của Viconship và/hoặc bên thứ 3 phù hợp với quy định của pháp luật. Thời gian dự kiến phát hành trong quý IV/2026.

Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được sử dụng để thực hiện mục đích cơ cấu lại nợ của Viconship.

Đồng thời, Viconship cũng đã thông qua việc sử dụng toàn bộ phần vốn góp trị giá 967,8 tỷ đồng tại Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines thuộc sở hữu của công ty làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ phát sinh từ trái phiếu nêu trên.

Được biết, Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines được thành lập hồi tháng 8/2025 có vốn điều lệ ban đầu 1.000 tỷ đồng với 2 cổ đông gồm Viconship sở hữu 60% vốn và Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (MCK: HAH, sàn HoSE) sở hữu 40% vốn.

Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương. Trụ sở chính đặt tại tầng 3, tòa nhà Hải An, km2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải, TP.Hải Phòng.

Cập nhật mới nhất ngày 18/9/2026, vốn điều lệ của Hải An Green Shipping Lines đang ở mức 1.613 tỷ đồng, trong đó Viconship góp 967,8 tỷ đồng (tỷ lệ 60%) và Xếp dỡ Hải An góp 645,2 tỷ đồng (tỷ lệ 40%).

Trước đó, Viconship đã thông qua việc cho Hải An Green Shipping Lines vay tối đa 120 tỷ đồng, lãi suất và thời hạn vay theo thỏa thuận giữa hai bên.

Khoản vay được giải ngân một hoặc nhiều lần theo đề nghị của Hải An Green Shipping Lines. Số tiền vay này sẽ được Hải An Green Shipping Lines sử dụng để bổ sung vốn, phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh, thanh toán các khoản phải trả đến hạn.

Viconship giao và ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của công ty đàm phán, quyết định các điều khoản chi tiết, ký kết hợp đồng cho vay vốn và các hồ sơ, tài liệu liên quan đến giao dịch nêu trên trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của công ty.

Theo PV

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
viconship, vsc

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