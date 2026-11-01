Từ 1 con tàu đến đế chế hơn 1.000 tàu: Gia tộc tỷ phú góp mặt trong siêu cảng gần 5 tỷ USD ở Cần Giờ đang tăng tốc

Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 128.873 tỷ đồng, tương đương gần 5 tỷ USD, đang có những bước tiến mới về thủ tục đầu tư và chuẩn bị triển khai.

Ngày 28/10, TP.HCM công bố danh mục 12 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 13,5 tỷ USD tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026. Trong đó, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ là một trong những dự án có quy mô vốn lớn nhất. Theo thông tin được công bố, dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu vào ngày 18/9/2026.

Liên danh thực hiện dự án gồm Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A. (TiL), doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Mediterranean Shipping Company (MSC).

Trong cơ cấu vốn góp dự kiến, TiL nắm 49%, VIMC nắm 36% và Cảng Sài Gòn nắm 15%.

Gia tộc từ một con tàu đến mạng lưới hơn 1.000 tàu

MSC là doanh nghiệp vận tải biển tư nhân có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, được thành lập năm 1970 bởi thuyền trưởng người Italy Gianluigi Aponte.

Câu chuyện khởi nghiệp của MSC bắt đầu tại Brussels, Bỉ, với một tàu chở hàng nhỏ mang tên MV Patricia. Từ cơ sở ban đầu này, ông Gianluigi Aponte từng bước phát triển doanh nghiệp gia đình thành một trong những tập đoàn vận tải biển lớn nhất thế giới.

Theo số liệu công bố trên website MSC, hãng hiện vận hành hơn 1.000 tàu, có mạng lưới khoảng 300 tuyến vận tải, kết nối 520 cảng tại hơn 155 quốc gia. Đội tàu của MSC có tổng sức chở ước tính khoảng 6,1 triệu TEU.

Một diễn biến đáng chú ý diễn ra ngay trong năm 2026. Ngày 13/4, MSC thông báo quyền sở hữu doanh nghiệp đã được chuyển từ nhà sáng lập Gianluigi Aponte sang hai người con Diego Aponte và Alexa Aponte trong quý IV/2025.

Ông Gianluigi tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch tập đoàn, trong khi Diego Aponte là Chủ tịch MSC Mediterranean Shipping Company. Bà Alexa Aponte Vago đảm nhiệm vị trí Giám đốc tài chính tập đoàn.

Trong số hai người con tiếp quản doanh nghiệp, Diego Aponte có mối liên hệ trực tiếp với hoạt động đầu tư cảng biển.

Gia nhập MSC năm 1997, Diego bắt đầu bằng công việc đào tạo kỹ thuật trên tàu trước khi đảm nhiệm các vị trí quản lý. Đến năm 2000, ông thành lập Terminal Investment Limited, doanh nghiệp chuyên đầu tư và khai thác cảng container.

Từ đó, TiL mở rộng hoạt động tại nhiều trung tâm cảng biển quốc tế, trong đó có Singapore, Busan, Rotterdam và các cảng lớn tại Mỹ. Diego Aponte hiện cũng giữ cương vị Chủ tịch TiL. Đây chính là doanh nghiệp thuộc MSC đang tham gia liên danh đầu tư siêu cảng Cần Giờ.

Ông Diego Aponte, Chủ tịch Tập đoàn MSC

Siêu cảng 571 ha và cuộc tăng tốc tại Việt Nam

Theo quy hoạch, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được xây dựng tại khu vực cù lao Gò Con Chó, với tổng diện tích khoảng 571 ha, bao gồm cả đất và mặt nước. Dự án dự kiến có hệ thống cầu cảng chính dài khoảng 7,5 km, đủ khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải tới 250.000 DWT, tương đương loại tàu có sức chở khoảng 24.000 TEU.

Công suất thông qua hàng hóa được dự báo đạt khoảng 4,8 triệu TEU vào năm 2030 và 16,9 triệu TEU vào năm 2047, nếu dự án được triển khai theo kế hoạch.

Về tài chính, tổng vốn góp của ba nhà đầu tư dự kiến khoảng 19.331 tỷ đồng. Trong đó, TiL góp khoảng 9.472 tỷ đồng; VIMC góp 6.959 tỷ đồng và Cảng Sài Gòn góp khoảng 2.900 tỷ đồng. Phần vốn góp của các nhà đầu tư tương ứng khoảng 15% tổng mức đầu tư, phần còn lại dự kiến được huy động từ các nguồn vốn khác.

Sau khi được TP.HCM chấp thuận nhà đầu tư vào tháng 4/2026, liên danh tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng về thủ tục triển khai và phát triển hạ tầng kết nối.

Ngày 7/10, ông Søren Toft, Tổng giám đốc điều hành MSC, tham gia cuộc làm việc với VIMC, Cảng Sài Gòn và lãnh đạo TP.HCM về tiến độ dự án.

Tại cuộc họp, lãnh đạo MSC khẳng định Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng trọng điểm của hãng tại Đông Nam Á. Các bên cũng trao đổi về phương án phát triển luồng hàng hải khu vực Cái Mép – Cần Giờ, với định hướng nghiên cứu độ sâu khoảng âm 16 đến âm 18 m nhằm phục vụ các tàu container trọng tải lớn.

Hai ngày sau, trong cuộc gặp với lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, ông Søren Toft cho biết MSC hiện chiếm khoảng 22% thị phần vận tải container toàn cầu và đặc biệt quan tâm đến dự án Cần Giờ.

Việc một hãng tàu có mạng lưới vận tải toàn cầu tham gia đầu tư được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cảng Cần Giờ thu hút các tuyến tàu mẹ và nguồn hàng trung chuyển quốc tế.

Tuy nhiên, từ chấp thuận đầu tư đến vận hành thương mại vẫn còn một chặng đường dài. Dự án cần hoàn thiện các thủ tục liên quan, thu xếp vốn, phát triển luồng hàng hải và hạ tầng kết nối.

Với gia tộc Aponte, Cần Giờ là một trong những dự án cảng biển tại nhiều quốc gia mà MSC đang theo đuổi. Còn với Việt Nam, dự án gần 5 tỷ USD được kỳ vọng góp phần gia tăng năng lực trung chuyển container quốc tế, trong bối cảnh các trung tâm cảng biển tại Singapore và Malaysia đang giữ vai trò lớn trong mạng lưới vận tải khu vực.