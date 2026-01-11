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Lợi nhuận ACV giảm 35%, số lao động giảm gần 3.700 người trong khi tiền đầu tư cho sân bay Long Thành đã lên hơn 44.000 tỷ đồng

| | Doanh nghiệp

Lợi nhuận ACV giảm 35%, số lao động giảm gần 3.700 người trong khi tiền đầu tư cho sân bay Long Thành đã lên hơn 44.000 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần đạt 19.226 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 10.780 tỷ đồng, giảm 2%; lợi nhuận sau thuế đạt 8.742 tỷ đồng, giảm 2%.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 với doanh thu thuần đạt 6.066 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ.

Doanh thu cung cấp dịch vụ hàng không trong quý đạt 4.943 tỷ đồng, giảm 8%. Doanh thu dịch vụ phi hàng không đạt 908 tỷ đồng, tăng 7%, trong đó doanh thu cho thuê mặt bằng đạt 499 tỷ đồng.

Từ ngày 01/07/2026, ACV không thực hiện thu giá dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không. Việc thu phí được chuyển sang các đơn vị thuộc Bộ Công an theo quy định. Trong quý 3/2025, doanh thu dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách, hành lý của ACV đạt 447 tỷ đồng.

Giá vốn trong quý tăng 714 tỷ đồng, tương đương 29%, lên 3.192 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp còn 2.875 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính quý 3/2026 đạt 165 tỷ đồng, giảm 56%. Trong đó, lãi tiền gửi còn 29 tỷ đồng, so với 113 tỷ đồng cùng kỳ. 

Chi phí tài chính tăng từ 41 tỷ đồng lên 196 tỷ đồng, tương đương tăng 380%. Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá cuối kỳ gần 168 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 10%, lên 398 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 2%, còn 88 tỷ đồng.

Kết quả, ACV đạt lợi nhuận trước thuế 2.537 tỷ đồng, giảm 1.438 tỷ đồng, tương đương 36%. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.083 tỷ đồng, giảm 1.127 tỷ đồng, tương đương 35%.

Lợi nhuận ACV giảm 35%, số lao động giảm gần 3.700 người trong khi tiền đầu tư cho sân bay Long Thành đã lên hơn 44.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần đạt 19.226 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 10.780 tỷ đồng, giảm 2%; lợi nhuận sau thuế đạt 8.742 tỷ đồng, giảm 2%. 

Tại ngày 30/09/2026, ACV có 7.113 người lao động đang làm việc, giảm 3.698 người, tương đương 34% so với hồi đầu năm.

Tại ngày 30/09/2026, tổng tài sản của ACV đạt 96.602 tỷ đồng, tăng 4.692 tỷ đồng, tương đương 5% so với đầu năm. 

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt 47.376 tỷ đồng, tăng 12.176 tỷ đồng. Trong đó, chi phí dở dang tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đạt 44.129 tỷ đồng, tăng 9.902 tỷ đồng, tương đương 29% so với cùng kỳ. Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau ghi nhận chi phí dở dang 855 tỷ đồng; dự án nhà ga hàng hóa Cát Bi đạt 490 tỷ đồng.

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ đạt 4.969 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Đầu tư tài chính ngắn hạn còn 5.182 tỷ đồng, giảm 51%. Tổng hai khoản mục này đạt 10.151 tỷ đồng.

Nợ phải trả của ACV đạt 20.263 tỷ đồng, giảm 1.745 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay đạt 9.185 tỷ đồng, giảm 527 tỷ đồng, tương đương 5%. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ đạt 76.339 tỷ đồng, tăng 6.437 tỷ đồng so với đầu năm.

Ngọc Điệp

Việt Nam hàng ngày

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