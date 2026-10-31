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Tin vui cho hàng triệu người Việt: Giá điện chính thức giảm từ ngày 1/11

| | Doanh nghiệp

Tin vui cho hàng triệu người Việt: Giá điện chính thức giảm từ ngày 1/11

Sau nhiều năm liên tiếp tăng giá, giá bán lẻ điện bình quân chính thức được điều chỉnh giảm từ ngày 1/11/2026, theo quyết định vừa được Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố.

Tối 31/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11/2026.

Theo Quyết định số 1305/QĐ-EVN ngày 30/10/2026, giá bán lẻ điện bình quân mới là 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), giảm 2% so với mức hiện hành.

Như vậy, giá điện bình quân giảm khoảng 44,16 đồng/kWh so với mức 2.204,0655 đồng/kWh được áp dụng từ ngày 10/5/2025.

Đáng chú ý, đây là lần điều chỉnh giảm đầu tiên sau chuỗi 4 lần tăng giá điện liên tiếp kể từ tháng 5/2023. Cụ thể, giá điện tăng 3% vào tháng 5/2023, tăng 4,5% vào tháng 11/2023, tiếp tục tăng 4,8% vào tháng 10/2024 và tăng thêm 4,8% vào tháng 5/2025.

Sau các lần điều chỉnh này, giá bán lẻ điện bình quân đã tăng từ khoảng 1.864 đồng/kWh lên hơn 2.204 đồng/kWh, trước khi được điều chỉnh giảm trong đợt này.

Cùng với quyết định của EVN, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 quy định giá bán điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và đơn vị bán lẻ điện, có hiệu lực từ ngày 1/11.

Trước đó, ngày 27/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu EVN khẩn trương rà soát, tính toán và tiết kiệm tối đa chi phí, xây dựng phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân trong giai đoạn từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Việc giảm giá nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ chi phí sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Về bối cảnh tài chính ngành điện, theo số liệu EVN công bố, tổng chi phí sản xuất, kinh doanh điện năm 2025 đạt hơn 601.680 tỷ đồng, tương ứng giá thành khoảng 2.092,7 đồng/kWh. Sản lượng điện thương phẩm thực hiện trong năm đạt 287,51 tỷ kWh.

Mức giá bán lẻ điện bình quân mới thấp hơn mức áp dụng trước đó, song số tiền điện giảm thực tế của từng khách hàng còn phụ thuộc vào sản lượng tiêu thụ và biểu giá áp dụng cho từng nhóm sử dụng điện.

Anh Khôi

Việt Nam hàng ngày

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