Doanh thu hàng nghìn tỷ đồng, một 'ông lớn' chuyên bán tôm hùm cho Trung Quốc sắp IPO

Trao đổi riêng với phóng viên bên lề Diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam 2026, chiều 30/10, ông Dương Trọng Đoàn – Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính của Tập đoàn KLC cho biết, đơn vị này đang lên kế hoạch IPO cho một công ty thành viên.

Cụ thể, vào năm 2028, Công ty CP Xuất nhập khẩu thuỷ hải sản KLC (KLC SeaFood) dự kiến sẽ ‘lên sàn’.

Theo chia sẻ của ông Đoàn, KLC Seafood đang là nhà xuất khẩu tôm hùm số một của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc, chiếm khoảng 31% sản lượng xuất.

Về kế quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu của doanh nghiệp là khoảng 6.300 tỷ đồng, mục tiêu vượt 10.000 tỷ đồng khi kết thúc năm tài chính. Trong đó, lợi nhuận tương đương hơn 10% doanh thu.

“Nếu IPO thành công vào năm 2028, mục tiêu của KLC SeaFood là tăng trưởng trưởng lợi nhuận đạt tối thiểu 15-20%mỗi năm, hướng tới doanh thu gần 20.000 tỷ đồng cũng trong năm này”, ông Đoàn nói, đồng thời, cho biết doanh nghiệp và công ty chứng khoán tư vấn, đơn vị kiểm toán đã chuẩn bị lộ trình cụ thể trong nhiều năm cho IPO.

Theo dữ liệu, KLC Group là tập đoàn kinh doanh đa ngành trong nhiều lĩnh vực, như: thủy sản, nông sản, bất động sản, tài chính. Tập đoàn đã phát triển hệ sinh thái lên 16 công ty thành viên trong và ngoài nước.

Ông Dư Trọng Đoàn cho biết, KLC Group sẽ đưa các đơn vị có hoạt động ổn định IPO trước. Trong khi đó – tập đoàn mẹ có lộ trình niêm yết chậm hơn.

Đối với hoạt động xuất khẩu tôm hùm, số liệu từ Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP) cho thấy, 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu tôm hùm Việt Nam đạt khoảng 585 triệu USD (gần 15.100 tỷ đồng), tăng 44,3% so với cùng kỳ. Quy mô này chiếm 10,1% tổng xuất khẩu thủy sản và gần 25% tổng xuất khẩu tôm của Việt Nam.

Riêng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu tôm hùm đạt khoảng 858 triệu USD (hơn 22.100 tỷ đồng), tăng mạnh so với các năm trước, cho thấy dư địa để đưa tôm hùm trở thành một ngành hàng thủy sản chiến lược là rất rõ.

Trung Quốc hiện là thị trường chi phối gần như toàn bộ đầu ra tôm hùm Việt Nam. Năm 2025, xuất khẩu tôm hùm sang Trung Quốc đạt khoảng 841 triệu USD, chiếm tới hơn 98% tổng kim ngạch. Trong nửa đầu năm 2026, Trung Quốc tiếp tục chiếm khoảng 98,5% xuất khẩu tôm hùm Việt Nam.

Năm 2025, Trung Quốc nhập khoảng 69.800 tấn tôm hùm, trong đó Việt Nam cung cấp khoảng 24.100 tấn, chiếm 34,5% và đã trở thành nguồn cung lớn nhất.

Cũng theo VASEP, 5 đơn vị tiêu biểu trong lĩnh vực xuất khẩu/chuỗi tôm hùm tại Việt Nam là: ﻿Công ty CP Xuất nhập khẩu thuỷ hải sản KLC; Công ty CP Xuất nhập khẩu thuỷ sản Liên Việt II; Công ty TNHH VN Seafood; Công ty TNHH Kết nối hải sản Mekong; và Công ty TNHH Huy Nam.

Nhận định thêm về thị trường, đại diện KLC Group cho hay, xuất khẩu tôm hùm sang nước láng giềng sẽ ngày càng khó hơn.

Hiện, Trung Quốc đang siết truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Theo đó, tất cả tôm hùm xuất khẩu sang nước bạn vào năm 2027 có thể phải truy xuất nguồn gốc – đây là điểm yếu của tôm hùm trong nước.

Do đó, theo ông Đoàn, phía KLC SeaFood đang cố gắng làm việc với nông dân, hợp tác xã để tạo nguồn cung sản phẩm ổn định.

Hệ sinh thái KLC Seafood đang gồm 2 doanh nghiệp thành viên chuyên thu mua, chế biến và xuất khẩu thủy hải sản, vận hành chuỗi cung ứng khép kín từ vùng nuôi đến thị trường quốc tế.

Sản phẩm của doanh nghiệp đã hiện diện tại hơn 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với khoảng 900ha vùng nuôi liên kết tại khu vực Cam Ranh - Vạn Ninh – Sông Cầu (Khánh Hoà), năng lực cung ứng thuỷ hải sản của KCL SeaFood là hơn 12.600 tấn sản phẩm/năm.