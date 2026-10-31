Xuất hiện máy bay 3 động cơ với ngoại thất trắng sang trọng, giá hơn 1.500 tỷ tại Tân Sơn Nhất: Tốc độ gần 1.000 km/h, bay xa 12.000 km

Một chiếc chuyên cơ với lớp sơn trắng toàn thân vừa thu hút sự chú ý tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Máy bay mang số đăng bạ VN-A919, thuộc dòng Dassault Falcon 8X do nhà sản xuất hàng không Pháp Dassault Aviation chế tạo.

Khác với các máy bay thương mại thường sử dụng 2 động cơ, Falcon 8X được trang bị tới 3 động cơ phản lực Pratt & Whitney Canada PW307D. Hai động cơ nằm hai bên thân phía sau, trong khi động cơ thứ ba được bố trí ở phần đuôi, tạo nên ngoại hình đặc trưng của dòng máy bay này.

Ảnh: Saigon Aviation

Theo dữ liệu Flightradar24, chiếc VN-A919 hiện do Bluesky Airways khai thác, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng không chung và chuyên cơ tại Việt Nam. Dữ liệu Planespotters ghi nhận máy bay gia nhập đội khai thác từ tháng 8/2026.

Điểm đáng chú ý của Falcon 8X là khả năng bay xa tới 11.945 km trong điều kiện tiêu chuẩn, với 8 hành khách và 3 thành viên tổ bay. Máy bay có tốc độ hoạt động tối đa Mach 0,90, tương đương khoảng 950 km/h ở độ cao hành trình phù hợp.

Ảnh: Dassault Aviation

Falcon 8X dài 24,46 m, sải cánh 26,29 m và có trọng lượng cất cánh tối đa 33,1 tấn. Dòng máy bay này có thể hoạt động ở độ cao tối đa 15.545 m, cao hơn đáng kể so với độ cao hành trình thông thường của nhiều máy bay chở khách thương mại.

Đặc biệt, theo Dassault, Falcon 8X chỉ cần đường băng cất cánh khoảng 1.792 m trong điều kiện tiêu chuẩn ở trọng lượng cất cánh tối đa. Thiết kế 3 động cơ cũng giúp máy bay có thêm lợi thế khi thực hiện các hành trình dài vượt đại dương.

Về giá bán, một chiếc Falcon 8X sản xuất năm 2023 được nhà môi giới True Blue Air Services niêm yết ở mức 58 triệu USD trong tháng 1/2026, tương đương khoảng 1.500 tỷ đồng.

Không gian bên trong Falcon 8X được thiết kế như một phòng khách di động, có thể bố trí từ 12 đến 16 hành khách tùy cấu hình. Cabin dài khoảng 13 m, rộng 2,34 m và cao 1,88 m.

Thay vì những hàng ghế bố trí sát nhau như máy bay thương mại, chuyên cơ có thể được trang bị ghế da cỡ lớn, bàn làm việc, khu vực tiếp khách, ghế sofa và không gian nghỉ ngơi riêng. Các khu vực có thể được ngăn cách để phục vụ nhu cầu làm việc hoặc nghỉ ngơi trên những hành trình dài.

Ảnh: Dassault Aviation

Theo dữ liệu theo dõi hàng không AirNav Radar, ngày 27/10/2026, chiếc VN-A919 đã thực hiện chuyến bay mang số hiệu BSF919A từ Hà Nội đến TP.HCM, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất lúc 12h46