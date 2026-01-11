Tập đoàn đứng sau Zalo lãi hơn 1.000 tỷ đồng, hé lộ khoản lãi gần 320 tỷ từ một thương vụ, AI Cloud tăng trưởng 160%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Tập đoàn VNG (mã chứng khoán: VNZ) ghi nhận doanh thu thuần 3.361 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 420 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 7,2 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu VNG đạt 9.233 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.013 tỷ đồng. Đây cũng là quý thứ ba liên tiếp tập đoàn ghi nhận lợi nhuận dương trong năm 2026.

Ghi nhận khoản lãi gần 320 tỷ đồng từ VNG Data Center

Đáng chú ý, thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy trong 9 tháng đầu năm, VNG ghi nhận khoản lãi khoảng 319,5 tỷ đồng liên quan đến việc thay đổi tỷ lệ sở hữu tại CTCP VNG Data Center.

Cụ thể, sau khi VNG Data Center phát hành thêm cổ phần, tỷ lệ sở hữu của VNG giảm từ 51% xuống 49%. Theo đó, VNG Data Center chuyển từ công ty con thành công ty liên kết và không còn được hợp nhất như trước.

Trong khoản lãi gần 320 tỷ đồng nói trên, khoảng 309,9 tỷ đồng phát sinh từ việc đánh giá lại giá trị khoản đầu tư VNG tiếp tục nắm giữ tại công ty này.

Khoản lãi được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính, đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh 9 tháng. Đây chủ yếu là khoản lợi nhuận kế toán từ thay đổi quyền kiểm soát và đánh giá lại khoản đầu tư, không đồng nghĩa VNG đã thu về lượng tiền mặt tương ứng.

Mảng game thu hơn 2.100 tỷ đồng mỗi quý, AI tăng tốc

Trò chơi trực tuyến tiếp tục là mảng kinh doanh lớn nhất của VNG. Trong quý III, doanh thu mảng này đạt 2.138 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Tổng bookings game đạt 2.550 tỷ đồng, tăng 10%, với 57,3 triệu người dùng hoạt động trung bình theo quý.

PUBG Mobile và Play Together VNG là hai tựa game đóng góp lớn nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, bookings từ thị trường quốc tế giảm 23%, từ 400 tỷ đồng xuống còn 308 tỷ đồng.

Ở mảng Zalo & AI, doanh thu đạt 711 tỷ đồng, tăng 59%. Zalo hiện có 82,6 triệu người dùng hàng tháng, với khoảng 2,2 tỷ tin nhắn được gửi mỗi ngày. Theo VNG, khoảng 41% người dùng hàng tháng của Zalo sử dụng các tính năng tích hợp AI, tương đương gần 34 triệu người tính theo quy mô người dùng công bố. Trong đó, tính năng Dictation có 14 triệu người dùng, Voice-to-Text đạt 8,8 triệu và AI Translation đạt 3,4 triệu người dùng.

Đối với GreenNode, đơn vị phát triển hạ tầng điện toán đám mây và AI của VNG, doanh thu quý III đạt 164 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Riêng doanh thu AI Cloud tăng 160%, trong khi doanh thu dịch vụ Cloud tăng 30%. Theo báo cáo tài chính, hệ thống GreenNode có các pháp nhân tại Việt Nam, Singapore và Thái Lan. GreenNode cũng triển khai dịch vụ suy luận AI trên hạ tầng GPU NVIDIA đặt tại Việt Nam.

Nắm hơn 4.500 tỷ đồng tiền và các khoản tiền gửi

Tại ngày 30/9/2026, VNG có khoảng 2.805 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, cùng 1.745 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng. Tổng hai khoản đạt khoảng 4.550 tỷ đồng, tăng hơn 500 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong 9 tháng, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 1.738 tỷ đồng. Đáng chú ý, VNG đã chi khoảng 1.391 tỷ đồng để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn, gấp khoảng 7 lần cùng kỳ năm trước.

VNG kết thúc tháng 9/2026 với tổng tài sản gần 12.963 tỷ đồng, tăng khoảng 1.611 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng nợ phải trả đạt 11.694 tỷ đồng, trong đó doanh thu chưa thực hiện đạt gần 3.590 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến mảng trò chơi trực tuyến.