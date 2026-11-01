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Giải đấu thể lực lớn nhất thế giới lần đầu đến Việt Nam: Chạy 8 km, đẩy xe 202 kg, vác bao cát 30 kg, có tập đoàn tài chính gần 100 tỷ USD đứng sau

| | Doanh nghiệp

Giải đấu thể lực lớn nhất thế giới lần đầu đến Việt Nam: Chạy 8 km, đẩy xe 202 kg, vác bao cát 30 kg, có tập đoàn tài chính gần 100 tỷ USD đứng sau

Giải đấu có mặt tại hơn 95 thành phố trên thế giới sẽ lần đầu tổ chức tại Việt Nam vào tháng 3/2027, với những thử thách thể lực đặc biệt.

Theo thông báo ngày 22/10, HYROX – giải đấu thể lực đại chúng lớn nhất thế giới – sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam trong hai ngày 6–7/3/2027. Sự kiện mang tên AIA HYROX Hanoi 2027, diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Điểm đặc biệt của HYROX là người tham gia không chỉ chạy bộ mà còn phải vượt qua hàng loạt thử thách sức mạnh và sức bền. Cụ thể, vận động viên phải chạy tổng cộng 8 km, chia thành 8 lượt, mỗi lượt 1 km. Sau mỗi lượt chạy là một bài tập thể lực khác nhau.

Ở hạng nam chuyên nghiệp (Pro), các thử thách đáng chú ý gồm đẩy xe trượt nặng 202 kg trên quãng đường 50 m, kéo xe trượt 153 kg trong 50 m, xách hai quả tạ tổng cộng 64 kg đi bộ 200 m và bước chùng chân với bao cát 30 kg trên quãng đường 100 m.

Ngoài ra, người thi đấu còn phải hoàn thành 1.000 m trên máy SkiErg, 1.000 m chèo thuyền, 80 m burpee bật xa và 100 lần ném bóng nặng 9 kg vào mục tiêu trên tường.

Đây là mức thử thách dành cho nam Pro. Các hạng thi đấu phổ thông, nữ và đồng đội có quy định trọng lượng phù hợp với từng nội dung.

HYROX được thành lập tại Đức năm 2017 bởi Christian Toetzke và Moritz Fürste, cựu vận động viên từng ba lần giành huy chương Olympic. Theo ban tổ chức, giải đấu hiện đã mở rộng tới hơn 95 thành phố thuộc 35 thị trường, dự kiến thu hút hơn 1,7 triệu lượt vận động viên trên toàn cầu trong năm 2026. Một điểm khác biệt là HYROX sử dụng thể thức thi đấu thống nhất trên toàn thế giới. Mỗi vận động viên được gắn chip tính giờ, cho phép so sánh thành tích với người tham gia tại các quốc gia khác.

Tại Việt Nam, giải đấu có các nội dung cá nhân, đôi và tiếp sức bốn người. Dù đây là lần đầu tổ chức cuộc đua chính thức, HYROX đã có mạng lưới 38 phòng tập và huấn luyện viên liên kết trong nước. 

AIA Việt Nam là nhà tài trợ chính của giải đấu. Doanh nghiệp thuộc Tập đoàn AIA, một trong những tập đoàn bảo hiểm nhân thọ lớn nhất châu Á, với quy mô vốn hóa thị trường gần 100 tỷ USD. 

PV

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Từ Khóa:
hyrox

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