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Cập nhật BCTC quý 3/2026 ngày 1/11: HDBank lãi gần 5.200 tỷ đồng, ACV báo lãi giảm 36%, VNG lãi tăng hơn 2.400%

| | Doanh nghiệp

Cập nhật BCTC quý 3/2026 ngày 1/11: HDBank lãi gần 5.200 tỷ đồng, ACV báo lãi giảm 36%, VNG lãi tăng hơn 2.400%

HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2026 đạt 18.379 tỷ đồng. VNG Group và Fecon báo lợi nhuận quý 3/2026 tăng lần lượt 2.431% và 442% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2026:

HDBank (HDB) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 5.176 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 18.379 tỷ đồng, tăng 24%.

ACV ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 2.537 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ. Sau 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 10.780 tỷ đồng, giảm 2%.

VEAM (VEA) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 1.985 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 6.095 tỷ đồng, tăng 13%.

Viconship (VSC) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 65 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2026 đạt 446 tỷ đồng, giảm 2%.

Fecon (FCN) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 131 tỷ đồng, tăng 442% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế 239 tỷ đồng, tăng 351%.

VNG Group (VNZ) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 436 tỷ đồng, tăng 2.431% so với cùng kỳ. Sau 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 1.136 tỷ đồng, tăng 790%.

Thuận An Paper (TAH) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 330 tỷ đồng, tăng 101% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 907 tỷ đồng, tăng 167%.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 3/2026 

 

Ngọc Điệp

Việt Nam hàng ngày

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