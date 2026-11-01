Giữa biển Việt Nam xuất hiện “đĩa bay” 44 m trên đỉnh tháp 79 m, rộng hơn mái vòm Pantheon tại Rome: 3.000 người xây dựng công trình kỳ lạ này ra sao?

Từ xa nhìn về phía đảo Hòn Thơm, Phú Quốc, một cấu trúc tròn khổng lồ nổi bật trên đỉnh tòa tháp cao 79 m. Phần mái mở rộng ra ngoài thân công trình, xếp thành nhiều vòng đồng tâm, tạo cảm giác như một chiếc đĩa bay đang lơ lửng giữa biển trời. Khi hệ thống chiếu sáng được bật lên vào ban đêm, hình dáng khác thường này càng trở nên rõ nét.

Công trình mang tên Nam Phương Palace, thuộc quần thể nghỉ dưỡng Rixos Phu Quoc Vietnam do Sun Group phát triển. Điều thú vị là hình khối có vẻ ngoài hiện đại, thậm chí mang dáng dấp của một công trình viễn tưởng, lại bắt nguồn từ trang phục của Nam Phương Hoàng hậu, vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn.

Chiếc khăn vành dây gắn với hình ảnh hoàng hậu đã được chuyển hóa thành hệ mái khổng lồ đặt trên đỉnh tòa tháp. Từ một chi tiết trang phục cung đình, các nhà thiết kế tạo ra cấu trúc có kích thước tương đương những công trình mái nổi tiếng thế giới.

Vành khăn 44 m và những tấm kính nặng 300 kg

Theo thông tin được công bố từ đội ngũ thi công, điểm cao nhất của Nam Phương Palace đạt 79 m. Hệ mái có đường kính lớn nhất khoảng 44 m, tương ứng chu vi gần 138 m.

Để hình dung quy mô, mái vòm của đền Pantheon nổi tiếng tại Rome, Italy có đường kính khoảng 43,3 m theo Bộ Văn hóa Italy. Như vậy, nếu chỉ so sánh kích thước đường kính, vành mái Nam Phương Palace nhỉnh hơn khoảng 0,7 m. Tuy nhiên, đây là hai dạng kết cấu hoàn toàn khác nhau: Pantheon là mái vòm bê tông cổ đại, còn Nam Phương Palace sử dụng hệ kết cấu hiện đại gồm những vòng đồng tâm.

Thách thức kỹ thuật của công trình không chỉ nằm ở kích thước. Khác với những tòa tháp thu nhỏ dần về phía trên, Nam Phương Palace lại mở rộng mạnh tại điểm cao nhất. Phần mái nhô ra khỏi thân tháp, buộc hệ khung thép, các liên kết và bu-lông neo phải đáp ứng những yêu cầu về tải trọng, độ ổn định và khả năng chịu tác động của gió biển.

Ở độ cao gần 80 m, quá trình thi công còn phải tính đến điều kiện thời tiết và những biến động khó dự báo trên đảo. Để hoàn thiện kết cấu tròn, đội ngũ công nhân không thể đồng thời triển khai toàn bộ hệ thống thiết bị hỗ trợ quanh mái. Công việc được tổ chức theo từng khu vực, hoàn thiện đến đâu thì di chuyển thiết bị và nhân lực đến đó.

Bài toán trở nên phức tạp hơn ở phần mặt dựng. Theo thông tin từ công trường, hệ thống này sử dụng khoảng 4.500 m² kính. Một số tấm kính có trọng lượng 250–300 kg, trong khi sai số lắp đặt được yêu cầu nằm trong khoảng 3 mm.

Đây là chênh lệch rất nhỏ nếu đặt cạnh kích thước của toàn bộ công trình. Những tấm kính cong còn phải sử dụng phôi đặc biệt đặt sản xuất ở nước ngoài. Chỉ một sai lệch trong đo đạc, gia công hoặc lắp dựng cũng có thể ảnh hưởng tới công đoạn hoàn thiện tiếp theo.

Công nghệ mô hình thông tin công trình BIM và quét laser 3D được ứng dụng để kiểm tra dữ liệu không gian, đối chiếu vị trí cấu kiện và kiểm soát độ chính xác trong thi công.

Từ bên ngoài, du khách chỉ nhìn thấy một vành khăn lớn trên nền trời. Phía sau hình dáng ấy là những phép tính kết cấu và hàng nghìn thao tác lắp ghép đòi hỏi độ chính xác tính bằng milimet.

3.000 người và 90 đơn vị tham gia xây dựng

Vị trí trên đảo khiến Nam Phương Palace có thêm một thách thức khác mà những công trình trên đất liền ít gặp phải: tổ chức vận chuyển nhân lực, thiết bị và vật tư.

Trong giai đoạn cao điểm, công trường Rixos Phu Quoc Vietnam huy động khoảng 3.000 kỹ sư, công nhân thuộc 90 đơn vị. Mỗi ngày, lực lượng thi công vượt biển ra Hòn Thơm bằng hệ thống cáp treo từ khu vực An Thới.

Ông Võ Tiến Dũng, Chỉ huy trưởng các hạng mục xây dựng và thi công kết cấu, từng cho biết một số loại vật tư phải được lên kế hoạch trước 10–15 ngày. Vận chuyển đến đảo không đơn thuần là đưa hàng từ kho tới công trường. Việc cung ứng phải tính toán đồng thời tiến độ sản xuất, phương tiện vận chuyển, lịch thi công và điều kiện thời tiết.

Danh sách các doanh nghiệp tham gia cũng cho thấy sự phân chia công việc của một công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù.

Tân Minh Nhân là một trong những nhà thầu được Sun Group lựa chọn thi công Nam Phương Palace từ quý IV/2024. Trong công bố về kết quả trúng thầu thời điểm đó, doanh nghiệp cho biết ba dự án lớn gồm Sun Urban City, Sunset Village Hòn Thơm và Nam Phương Palace có tổng giá trị hợp đồng gần 700 tỷ đồng.

Ở hạng mục kết cấu thép, PoLi Đại Thắng xác nhận tham gia lắp dựng và hoàn thiện hệ kết cấu tại Nam Phương Palace. Trong khi đó, Viglacera GlassKote đảm nhận một số hạng mục vách kính và kính trang trí, bao gồm loại kính ghép vải tạo hiệu ứng chiều sâu cho không gian nội thất.

Các hệ thống cơ điện, phòng cháy chữa cháy và điều hòa không khí cũng có sự tham gia của nhiều nhà cung cấp, trong đó có PGTECH và Nasago.

Mỗi đơn vị đảm nhận một phần việc khác nhau. Với một công trình có hình khối phức tạp, nằm trên đảo và sử dụng nhiều cấu kiện phải gia công riêng, sự phối hợp giữa các nhà thầu trở thành yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung.

Từ công trình kỳ dị đến cuộc chơi nghỉ dưỡng quốc tế

Nam Phương Palace không phải một công trình độc lập. Nó là điểm nhấn kiến trúc của Rixos Phu Quoc Vietnam, khu nghỉ dưỡng trải rộng trên diện tích hơn 131.000 m² với 18 khối công trình, đang được hoàn thiện để đón khách.

Đằng sau dự án là Sun Group, tập đoàn do doanh nhân Lê Viết Lam sáng lập tại Ukraine năm 1998 và bắt đầu phát triển các dự án lớn tại Việt Nam từ năm 2007. Ông Đặng Minh Trường hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT tập đoàn.

Nếu những công trình trước đây như cáp treo Bà Nà, Fansipan hay Hòn Thơm giúp Sun Group phát triển khả năng tiếp cận các điểm đến, thì dự án Rixos đặt ra một mục tiêu kinh doanh khác: mở rộng quy mô lưu trú và kéo dài thời gian trải nghiệm của du khách.

Hòn Thơm từng được biết đến nhiều hơn như một điểm tham quan, vui chơi trong ngày. Đảo được kết nối với đất liền bằng tuyến cáp treo ba dây không dừng dài 7.899,9 m, được Guinness World Records ghi nhận kỷ lục vào năm 2018. Sự xuất hiện của những khu nghỉ dưỡng quy mô lớn có thể thay đổi cách du khách sử dụng điểm đến, từ tham quan trong vài giờ sang lưu trú nhiều ngày.

Theo kế hoạch được Sun Group công bố tháng 7/2026, doanh nghiệp dự kiến phát triển khoảng 5.500 phòng khách sạn tại Hòn Thơm, với tổng vốn đầu tư khoảng 28.732 tỷ đồng. Đây là quy mô đầu tư của nhóm dự án lưu trú tại Hòn Thơm, không phải vốn đầu tư riêng của Rixos.

Rixos Phu Quoc cũng đánh dấu lần đầu thương hiệu nghỉ dưỡng Rixos hiện diện tại Đông Nam Á. Đơn vị vận hành quốc tế Ennismore hiện giới thiệu dự án với hơn 1.700 phòng dự kiến, 22 địa điểm ẩm thực cùng các tiện ích giải trí, thể thao và chăm sóc sức khỏe.







