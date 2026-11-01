Một khu đô thị gần 100.000 tỷ đồng vừa được Hà Nội chấp thuận đầu tư, hé lộ liên danh 5 doanh nghiệp đứng sau

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký Quyết định số 6009/QĐ-UBND ngày 30/10/2026 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại xã Thiên Lộc và xã Phúc Thịnh, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 99.788 tỷ đồng.

Dự án có quy mô diện tích khoảng 465,45ha, trong đó diện tích nghiên cứu dự án khoảng 375,36ha; diện tích đường Võ Văn Kiệt (Vành đai 3), Tỉnh lộ 23 và mặt nước sông Thiếp khoảng 90,09ha (không thuộc phạm vi đầu tư của dự án). Quy mô dân số dự kiến khoảng 97.492 người.

Mục tiêu của dự án là xây dựng khu đô thị đa mục tiêu với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ; hình thành quỹ đất, quỹ nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở thương mại cùng các công trình công cộng, dịch vụ, đồng thời tạo lập sinh kế cho người dân ngay trong khu đô thị.

Theo quyết định, tổng diện tích sàn nhà ở toàn khu dự kiến hơn 5,5 triệu m2, trong đó nhà ở xã hội chiếm khoảng 21,83%, nhà ở tái định cư và nhà ở công vụ chiếm khoảng 40,17%, nhà ở thương mại chiếm khoảng 38%.

Đáng chú ý, dự án dành khoảng 43ha đất để bố trí nhà ở liền kề tái định cư, 15,06ha đất xây dựng nhà ở xã hội và 4,33ha đất xây dựng chung cư phục vụ tái định cư, nhà ở công vụ. Chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát, bảo đảm quỹ đất nhà ở xã hội không thấp hơn 20% tổng diện tích đất ở theo quy định.

Dự án do liên danh 5 nhà đầu tư thực hiện, gồm Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico), Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine, Công ty TNHH Đầu tư Big Gain, Công ty Cổ phần Thái Nam Land và Công ty Cổ phần Bất động sản Potamos.

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 99.788 tỷ đồng. Dự án có tiến độ thực hiện từ năm 2026 đến năm 2032, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ thời điểm được Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Tại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu liên danh nhà đầu tư bảo đảm đủ nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; ưu tiên xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu vực tái định cư và hoàn thiện đồng bộ các công trình trường học, chợ, y tế, văn hóa phục vụ người dân. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án bảo đảm sinh kế, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người dân có đất bị thu hồi.

Các sở, ngành và chính quyền địa phương được giao hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai; khẩn trương giải quyết thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường và giải phóng mặt bằng.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, không để phát sinh vướng mắc do nguyên nhân chủ quan. Những đơn vị để xảy ra chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ dự án và môi trường đầu tư của thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.

Dự án được kỳ vọng đóng vai trò hạt nhân trong chiến lược tái thiết Thủ đô, gắn với mục tiêu phát triển các không gian văn hóa, kế thừa và bảo lưu những giá trị truyền thống của một đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng xã hội.

Theo đó công viên văn hóa, quảng trường cộng đồng, không gian xanh và mặt nước được chú trọng phát triển, hài hòa trong kiến trúc Hà Nội, đồng thời mở rộng không gian đô thị mới theo mô hình phát triển định hướng giao thông công cộng (TOD). Đặc biệt, dự án ưu tiên tái tạo các không gian kinh doanh và hoạt động đô thị phù hợp, tạo thêm cơ hội việc làm, bảo đảm sinh kế cho người dân sớm ổn định cuộc sống, góp phần định hình một "Hà Nội mới" hiện đại nhưng vẫn gìn giư chiều sâu văn hóa Thăng Long.