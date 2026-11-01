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Lý do chuyến bay của VNA hạ cánh khẩn cấp tại Pakistan

| | Doanh nghiệp

Chuyến bay Vietnam Airlines từ TP.HCM đi Munich (Đức) đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Pakistan để hỗ trợ hành khách gặp vấn đề sức khỏe.

Chuyến bay VN35 của Vietnam Airlines , hành trình từ TP.HCM đi Munich (Đức) vừa phải chuyển hướng hạ cánh tại Sân bay quốc tế Islamabad (Pakistan) để kịp thời hỗ trợ một hành khách gặp vấn đề sức khỏe.

Trong quá trình bay, một hành khách nam, quốc tịch Đức, bất ngờ lên cơn co giật. Ngay sau khi phát hiện sự việc, tổ tiếp viên đã triển khai các biện pháp hỗ trợ cần thiết, đồng thời tìm kiếm sự trợ giúp y tế trên chuyến bay. Sau khi thăm khám, bác sĩ có mặt trên chuyến bay nhận định hành khách cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp và đề nghị máy bay hạ cánh để hành khách được tiếp cận cơ sở y tế kịp thời.

Trước tình huống trên, tổ bay đã quyết định chuyển hướng hạ cánh tại Sân bay quốc tế Islamabad (Pakistan). Ngay sau khi nhận được thông tin từ tổ bay, Vietnam Airlines đã nhanh chóng phối hợp với đơn vị phục vụ mặt đất tại sân bay chuẩn bị phương án đón tàu bay và hỗ trợ hành khách.

Lý do chuyến bay của VNA hạ cánh khẩn cấp tại Pakistan- Ảnh 1.

Chuyến bay của VNA phải hạ cánh khẩn cấp tại Pakistan vì hành khách bị co giật. (Ảnh minh họa).

Sau khi hoàn tất việc hỗ trợ hành khách, nạp nhiên liệu và xin cấp phép, chuyến bay sẽ tiếp tục hành trình đến Munich. Vietnam Airlines đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ những hành khách bị ảnh hưởng do lỡ chuyến nối tiếp.

Vietnam Airlines cho biết, việc chuyển hướng hạ cánh là quyết định cần thiết nhằm đảm bảo hành khách được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời. Trong mọi tình huống, hãng luôn đặt an toàn và sức khỏe của hành khách lên hàng đầu, sẵn sàng điều chỉnh phương án khai thác khi cần thiết để ứng phó với các tình huống phát sinh, đảm bảo quyền lợi và sự an toàn của hành khách trong suốt hành trình.

Đây không phải lần đầu Vietnam Airlines điều chỉnh hành trình để hỗ trợ hành khách gặp vấn đề sức khỏe. Ngày 5/9/2026, chuyến bay VN38 từ Copenhagen (Đan Mạch) đi TP.HCM đã chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp tại Yangon (Myanmar) sau khi một sản phụ chuyển dạ và sinh con trên máy bay.

Trước đó, chuyến bay VN524 ngày 24/6/2026 và VN36 ngày 07/1/2026 cũng lần lượt chuyển hướng hạ cánh tại Hong Kong (Trung Quốc) và Kolkata (Ấn Độ) để cấp cứu hành khách.

Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe trước mỗi chuyến bay. Trong trường hợp có dấu hiệu bất thường hoặc đang gặp vấn đề sức khỏe, hành khách nên tham vấn ý kiến bác sĩ và thông báo cho hãng hàng không để được tư vấn, hỗ trợ phù hợp, góp phần đảm bảo an toàn cho hành trình.

Theo Châu Anh

VTC News

Từ Khóa:
Vietnam Airlines

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