Tròn một năm cất cánh, Sun PhuQuoc Airways kết nối Phú Quốc với thế giới

Với đội tàu 22 chiếc, hãng bước sang năm thứ hai, cùng Phú Quốc hướng tới APEC 2027.

Từ ba chuyến bay đầu tiên cùng hướng về Đảo Ngọc‏

Sáng 1/11/2025, từ ba miền đất nước, ba chuyến bay đầu tiên của SPA cùng hướng về Phú Quốc. Chuyến 9G1203 rời Nội Bài lúc 07h15 với 220 hành khách, tiếp nối là chuyến 9G2969 từ Đà Nẵng và chuyến 9G1969 từ Tân Sơn Nhất. Khi ba tàu bay lần lượt hạ cánh trong màn phun vòi rồng chào mừng, mô hình mạng bay lấy Đảo Ngọc làm trung tâm lần đầu hiện hữu trên thực tế.‏

Để có buổi sáng ấy, SPA đã hoàn tất toàn bộ thủ tục pháp lý và điều kiện khai thác trong chưa đầy sáu tháng, từ khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư (20/5/2025) đến khi Cục Hàng không Việt Nam cấp chứng nhận Người khai thác tàu bay (AOC) và Tổ chức huấn luyện hàng không (ATO) (25/9/2025). Tháng 1/2026, hãng tiếp tục nhận chứng nhận Tổ chức bảo dưỡng tàu bay (AMO), chủ động công tác kỹ thuật cho đội tàu.‏

Từ nền móng ấy, mạng bay mở rộng nhanh chóng với tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 80%. Ngày 29/3/2026, đường bay quốc tế đầu tiên Phú Quốc -‏‏ ‏‏Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc)‏‏ c‏‏ất cánh. Sáu tháng sau, Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn khai thác tàu thân rộng và mở rộng vùng khai thác tới châu Âu, mở đường cho Phú Quốc - Moscow khai trương ngày 13/11/2026.‏

‏Xây dựng năng lực cùng những đối tác hàng đầu thế giới‏

Trong năm đầu tiên, đội tàu của SPA tăng từ 3 lên 22 chiếc, trong đó có hai tàu thân rộng Airbus A330, giữa lúc chuỗi cung ứng hàng không toàn cầu còn nhiều áp lực. Để năng lực vận hành theo kịp tốc độ ấy, hãng xây dựng nền tảng cùng những đối tác hàng đầu thế giới. Hợp tác chiến lược với Amadeus từ tháng 5/2025 giúp SPA vận hành các hệ thống trọng yếu, từ đặt chỗ, làm thủ tục đến điều hành khai thác; tháng 9/2026, hãng trở thành hãng hàng không thứ hai tại Việt Nam triển khai mô hình làm tải tập trung (Centralized Load Control). Với AerCap, một trong những công ty cho thuê tàu bay lớn nhất thế giới, SPA hoàn tất thủ tục tiếp nhận những tàu bay đầu tiên chỉ trong 20 ngày; một giao dịch khác hoàn tất trong vòng một tuần.‏

Ông Peter Anderson, Giám đốc Thương mại của AerCap, chia sẻ: "Chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng Sun PhuQuoc Airways trong năm đầu tiên khai thác. Hợp tác giữa hai bên đã được triển khai hiệu quả, đáp ứng những yêu cầu khắt khe về tiến độ, qua đó cho thấy tinh thần phối hợp chặt chẽ, khả năng ra quyết định kịp thời và cam kết thực thi mạnh mẽ của hãng. Chúng tôi mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ này khi SPA mở rộng quy mô đội tàu và mạng bay trong thời gian tới."‏

Hướng tới những chặng bay xa hơn, tháng 2/2026, SPA công bố thỏa thuận mua 40 tàu Boeing 787 Dreamliner trị giá 22,5 tỷ USD, dự kiến bàn giao từ năm 2031. Theo bà Erika Pearson, Phó Chủ tịch phụ trách Kinh doanh và Marketing khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương của Boeing, đây là đơn hàng tàu thân rộng lớn nhất của Boeing trong lịch sử hàng không Việt Nam tính đến thời điểm ký kết.‏