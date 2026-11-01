Người dân Vĩnh Hưng chỉ còn hôm nay để góp ý quy hoạch dự án tái thiết 447ha của Sun Group

Theo kế hoạch, thời gian niêm yết dự thảo quy hoạch và lấy ý kiến nhân dân bắt đầu từ 8h ngày 12/10/2026, kết thúc vào 17h ngày 1/11/2026.

Việc tiếp nhận phiếu được tổ chức hằng ngày, buổi sáng từ 8h đến 11h, buổi chiều từ 14h đến 17h, tại 20 điểm trên địa bàn phường. Các địa điểm này gồm 18 nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, trụ sở UBND phường Vĩnh Hưng và trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

Theo Cổng thông tin điện tử Hà Nội, để triển khai công tác lấy ý kiến, UBND phường Vĩnh Hưng đã thành lập các Tổ công tác phụ trách 20 điểm tiếp nhận. Mỗi tổ do một Phó Chủ tịch UBND phường hoặc Trưởng phòng chuyên môn làm Tổ trưởng, các Phó trưởng phòng làm Tổ phó. Thành viên còn có cán bộ các phòng, ban chuyên môn, đại diện cấp ủy khu dân cư và tổ trưởng tổ dân phố. Lực lượng công an, quân sự được phân công bảo đảm an ninh, trật tự tại các điểm lấy ý kiến.

Quy trình phát, thu và kiểm đếm phiếu được tổ chức chặt chẽ

Về quy trình, đầu mỗi buổi sáng, các Tổ công tác nhận phiếu tại văn phòng, ký sổ bàn giao và quản lý phiếu theo số thứ tự, căn cứ vào số dân của từng tổ dân phố.

Khi nhận phiếu, người dân cung cấp các thông tin gồm số phiếu, ngày nhận, số căn cước công dân và địa chỉ. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, bản đồ quy hoạch, người dân lựa chọn phương án và nộp lại phiếu tại điểm lấy ý kiến của tổ dân phố. Cả hai khâu nhận và trả phiếu đều được ghi nhận, ký xác nhận nhằm bảo đảm việc lấy ý kiến đúng đối tượng và quy trình.

Tại các điểm tiếp nhận, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố và cảnh sát khu vực được bố trí trực để nắm tình hình, xác nhận người tham gia là công dân thuộc địa bàn. Việc kiểm đếm, tổng hợp phiếu được thực hiện công khai, có đại diện tổ dân phố tham gia và tạo điều kiện để người dân cử người giám sát.

Thời gian tổ chức lấy ý kiến diễn ra từ ngày 12/10/2026 đến hết ngày 01/11/2026. Ảnh: Phường Vĩnh Hưng

Cuối mỗi buổi, các Tổ công tác thống kê số phiếu phát ra, thu về, số phiếu đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác và phiếu không hợp lệ; đồng thời phân loại ý kiến theo từng nội dung lấy ý kiến. Biên bản tổng hợp có chữ ký xác nhận của Tổ trưởng Tổ công tác và đại diện tổ dân phố. Sau khi hoàn tất kiểm đếm, dữ liệu được cập nhật lên phần mềm để phường theo dõi, tổng hợp kết quả.

Các ý kiến của người dân được tập hợp, phân loại theo từng nhóm vấn đề và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét, giải đáp theo quy định. Hằng ngày, Đảng ủy, UBND phường tổng hợp tình hình, báo cáo Thường trực Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố và các cơ quan chức năng, trong đó phản ánh những đóng góp, tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của người dân đối với dự thảo quy hoạch.

Hơn 1.000 người dân tham gia các hội nghị đối thoại về dự án

Song song với việc tổ chức lấy ý kiến bằng phiếu, phường Vĩnh Hưng phối hợp với các tổ dân phố, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin và hướng dẫn người dân nghiên cứu dự thảo quy hoạch.

Đáng chú ý, tại những khu vực có nhiều ý kiến băn khoăn, đặc biệt là nơi tập trung các hộ dân thuộc diện tái thiết, chính quyền phường đã tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp.

Trong hai ngày 14 và 15/10/2026, UBND phường Vĩnh Hưng tổ chức 4 hội nghị đối thoại với hơn 1.000 người dân tại các khu vực chịu tác động của dự án. Các tổ dân phố tham gia gồm số 3, 9, 10, 11, 12A, 14, 16, 17, 19, 22 và 25.

Tại các hội nghị, người dân đã trực tiếp trao đổi, bày tỏ quan điểm, phản ánh những băn khoăn và đưa ra kiến nghị liên quan đến dự thảo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Phối cảnh dự án tái thiết đô thị có quy mô 447ha tại Vĩnh Hưng. Ảnh: SGR

Đến ngày cuối cùng của đợt lấy ý kiến, người dân vẫn tiếp tục đến các điểm tiếp nhận để nghiên cứu, điền phiếu, trực tiếp thể hiện quan điểm, đề xuất và nguyện vọng đối với phương án quy hoạch dự án tái thiết đô thị có quy mô 447ha tại Vĩnh Hưng.

Theo thông tin được Sun Group công bố tại lễ khởi công cuối tháng 8, dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị Vĩnh Hưng nằm tại phường Vĩnh Hưng, khu vực phía Đông Nam Hà Nội, cách Hồ Gươm khoảng 4km và kết nối với các khu vực đô thị lớn của thành phố.

Dự án có quy mô khoảng 447 ha, tổng vốn đầu tư gần 186.000 tỷ đồng. Khu vực tái thiết đô thị quy mô khoảng 206ha, phần còn lại 241ha sẽ được cải tạo, chỉnh trang đồng bộ. Đáng chú ý, tất cả hộ dân thuộc diện ảnh hưởng sẽ được bố trí tái định cư ngay trên địa bàn phường.

Trong số người dân chịu ảnh hưởng, gần 70% liên quan đến việc mở rộng đường, ngõ xóm, xây công viên, cảnh quan và hạ tầng công cộng. Chỉ có khoảng 30% số dân liên quan đến hoạt động xây dựng các công trình cao tầng phục vụ chỉnh trang đô thị. Đây là nội dung được nêu trong dự thảo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị Vĩnh Hưng đang lấy ý kiến người dân.

Cũng theo quy hoạch, quỹ đất hạ tầng xã hội dự kiến tăng gần 3,5 lần (từ 23,88 ha lên 83,68 ha), quỹ đất mặt nước, công viên cây xanh tăng gấp 22 lần (từ 1,89 ha lên 42,5ha).