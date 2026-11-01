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Giáo sư giàu nhất Việt Nam có công trình nghiên cứu được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

| | Doanh nghiệp

Giáo sư giàu nhất Việt Nam có công trình nghiên cứu được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Trong danh sách 11 công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh có cụm công trình "Nghiên cứu phát triển công nghệ vật liệu và tự động hóa trong sản xuất sản phẩm đá nhân tạo cao cấp phục vụ xuất khẩu", do GS.TS. Hồ Xuân Năng làm đại diện nhóm tác giả cùng 17 đồng tác giả tại Tập đoàn Phenikaa.

Theo thông tin công bố ngày 20/10/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội đồng cấp Nhà nước đã đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 11 công trình, cụm công trình và Giải thưởng Nhà nước cho một cụm công trình về khoa học và công nghệ.

Đáng chú ý, trong danh sách 11 công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh có cụm công trình "Nghiên cứu phát triển công nghệ vật liệu và tự động hóa trong sản xuất sản phẩm đá nhân tạo cao cấp phục vụ xuất khẩu", do GS.TS. Hồ Xuân Năng làm đại diện nhóm tác giả cùng 17 đồng tác giả tại Tập đoàn Phenikaa.

Nhóm nghiên cứu tại Phenikaa đã phát triển các công nghệ vật liệu mới, từng bước thay thế nguyên liệu nhập khẩu và ứng dụng tự động hóa vào dây chuyền sản xuất đá nhân tạo cao cấp. Thành tựu đáng chú ý là làm chủ công nghệ sản xuất nhựa polyester không no, nguyên liệu quan trọng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh. Từ kết quả nghiên cứu, Phenikaa đã đầu tư nhà máy hóa chất với tổng vốn hơn 476 tỷ đồng, công suất thiết kế 25.000 tấn/năm.

Trong giai đoạn 2021-2025, nhà máy đã sản xuất hơn 69.210 tấn nhựa, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu nội bộ và tạo thêm gần 2.841 tỷ đồng doanh thu, theo số liệu công trình. Nhóm nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất cristobalite từ nguồn cát trong nước, đồng thời tích hợp robot công nghiệp 6 trục và phần mềm điều khiển để tự động hóa công đoạn tạo vân đá. Nhờ ứng dụng công nghệ, năng suất được nâng từ 100 tấm đá mỗi ca lên 120-150 tấm, trong khi tỷ lệ sản phẩm lỗi giảm xuống dưới 1%.

Theo số liệu được công bố, cụm công trình đã tạo ra 179 sản phẩm và vật liệu mới, cùng 20 bằng sáng chế, giải pháp hữu ích và 79 kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ trong nước và quốc tế.

Người đại diện cụm công trình, GS.TS. Hồ Xuân Năng, sinh năm 1964, hiện là Chủ tịch HĐQT CTCP Vicostone (mã chứng khoán VCS), đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Phenikaa.

Ông được công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư ngành cơ khí - động lực năm 2025. Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, ông còn được biết đến là một trong những giáo sư sở hữu khối tài sản cổ phiếu lớn nhất Việt Nam.

Theo dữ liệu sở hữu cổ phần tại ngày 30/6/2026, ông Hồ Xuân Năng trực tiếp nắm giữ 5,98 triệu cổ phiếu VCS, tương đương 3,74% vốn điều lệ Vicostone. Ngoài ra, CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A, doanh nghiệp do ông sáng lập và nắm quyền chi phối, sở hữu hơn 134,6 triệu cổ phiếu VCS, tương đương 84,15% vốn. Như vậy, lượng cổ phiếu VCS đứng tên cá nhân ông và doanh nghiệp liên quan lên tới hơn 140,6 triệu đơn vị. Với mức giá 30.000 đồng/cổ phiếu chốt phiên 30/10, lượng cổ phiếu do ông Năng trực tiếp nắm giữ có giá trị khoảng 179 tỷ đồng. Trong khi đó, số cổ phiếu thuộc sở hữu của Phượng Hoàng Xanh A&A trị giá khoảng 4.038 tỷ đồng.

Vicostone hiện là một trong những nhà sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh lớn trên thế giới. Sản phẩm của doanh nghiệp đã có mặt tại hơn 50 quốc gia, trong đó có các thị trường quan trọng như Mỹ, Canada, Australia và châu Âu. 

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