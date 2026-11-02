Sau Apple, Xiaomi, một đại gia công nghệ Mỹ đứng sau những cỗ máy AI sử dụng chip NVIDIA bất ngờ gây chú ý tại Digiworld

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld, mã chứng khoán DGW), bên cạnh những cái tên quen thuộc như Xiaomi, Apple và Asus, một nhà cung cấp khác đang thu hút sự chú ý là Super Micro Computer, Inc. Taiwan.

Tại ngày 30/9/2026, Digiworld ghi nhận khoản phải trả nhà cung cấp này ở mức 435 tỷ đồng, gấp khoảng 149 lần số dư gần 3 tỷ đồng hồi đầu năm.

Với quy mô trên, Super Micro Computer, Inc. Taiwan đứng thứ tư trong danh sách các nhà cung cấp được Digiworld thuyết minh riêng về số dư phải trả, chỉ sau Xiaomi Việt Nam (687 tỷ đồng), Apple Việt Nam (543 tỷ đồng) và Asus Global (459 tỷ đồng).

Đằng sau cái tên này là Super Micro Computer, thường được biết đến với thương hiệu Supermicro, một trong những doanh nghiệp đang hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) trên thế giới.

Từ công ty thiết kế bo mạch đến doanh nghiệp doanh thu 39 tỷ USD

Supermicro được thành lập năm 1993 tại San Jose, California, trung tâm của Thung lũng Silicon (Mỹ), bởi kỹ sư Charles Liang. Ông hiện vẫn giữ các vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc tập đoàn.

Khởi đầu với hoạt động thiết kế bo mạch chủ và các linh kiện máy tính, Supermicro từng bước mở rộng sang sản xuất máy chủ, hệ thống lưu trữ và các giải pháp hạ tầng công nghệ dành cho doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu.

Hiện nay, Supermicro là doanh nghiệp niêm yết trên sàn Nasdaq với mã chứng khoán SMCI.

Quy mô kinh doanh của tập đoàn Mỹ này tăng mạnh trong những năm gần đây, cùng với nhu cầu xây dựng các trung tâm dữ liệu phục vụ AI.

Theo báo cáo thường niên nộp Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), doanh thu Supermicro đạt gần 15 tỷ USD trong năm tài chính 2024, tăng lên gần 22 tỷ USD năm 2025 và tiếp tục đạt 39,06 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2026 .

Như vậy, chỉ trong hai năm, doanh thu của Supermicro đã tăng khoảng 2,6 lần. Riêng năm tài chính 2026, doanh thu tăng gần 78%, trong khi lợi nhuận ròng đạt 2,23 tỷ USD, hơn gấp đôi năm trước.

Sự tăng trưởng này gắn liền với một thay đổi lớn trong ngành công nghệ. Khi nhu cầu về AI bùng nổ, thị trường không chỉ cần những bộ xử lý hiệu năng cao mà còn cần hệ thống máy chủ đủ khả năng vận hành hàng nghìn bộ xử lý cùng lúc.

Đó chính là lĩnh vực Supermicro đang tập trung phát triển.

Đứng phía sau những hệ thống máy chủ AI sử dụng chip NVIDIA

Nếu NVIDIA nổi tiếng với các bộ xử lý đồ họa phục vụ AI, Supermicro đảm nhận một mắt xích khác trong chuỗi giá trị. Doanh nghiệp này thiết kế, sản xuất và tích hợp các hệ thống máy chủ, tủ máy chủ cùng hạ tầng cấp điện, kết nối và làm mát để các bộ xử lý có thể vận hành trong trung tâm dữ liệu.

Danh mục sản phẩm của Supermicro hiện bao gồm những hệ thống tương thích với các nền tảng NVIDIA Blackwell, Blackwell Ultra, trong đó có GB200 và GB300.

Đáng chú ý, Supermicro đang phát triển các giải pháp làm mát bằng chất lỏng cho những hệ thống AI có mật độ tính toán và tiêu thụ điện năng lớn. Thay vì chỉ bán từng máy chủ riêng lẻ, tập đoàn hướng tới cung cấp cả cụm thiết bị được tích hợp sẵn, giúp khách hàng rút ngắn thời gian triển khai trung tâm dữ liệu.

Tháng 9/2026, Supermicro công bố bắt đầu giao các hệ thống tủ máy chủ sử dụng nền tảng NVIDIA Vera Rubin NVL72. Theo giới thiệu của hãng, mỗi tủ tích hợp 72 bộ xử lý đồ họa NVIDIA Rubin và 36 bộ xử lý trung tâm NVIDIA Vera, đi kèm hệ thống làm mát bằng chất lỏng.

Trong báo cáo năm tài chính 2026, Supermicro cho biết nhu cầu đối với các dòng máy chủ AI, đặc biệt là hệ thống sử dụng bộ xử lý đồ họa và các cụm máy chủ tích hợp, là động lực chủ yếu đưa doanh thu tăng thêm hơn 17 tỷ USD so với năm trước.

Chính sự chuyển dịch từ bán thiết bị máy tính truyền thống sang cung cấp hạ tầng điện toán AI quy mô lớn đã đưa Supermicro trở thành một trong những tên tuổi được chú ý trên thị trường công nghệ toàn cầu.

Supermicro đang hiện diện thế nào tại Digiworld?

Supermicro thực tế không phải đối tác mới của Digiworld. Trong tài liệu giới thiệu doanh nghiệp dành cho nhà đầu tư công bố tháng 8/2025, Digiworld đã liệt kê thương hiệu này trong danh mục nhà cung cấp thuộc ngành hàng thiết bị văn phòng.

Trên website giới thiệu sản phẩm công nghệ thông tin của Digiworld, nhiều mẫu máy chủ và máy trạm Supermicro cũng đã xuất hiện trong danh mục phân phối.

Điểm mới nằm ở biến động số dư công nợ. Từ mức chưa đầy 3 tỷ đồng vào cuối năm 2025, khoản phải trả đối với công ty Supermicro tại Đài Loan đã tăng lên hơn 435 tỷ đồng sau 9 tháng, tiến sát quy mô công nợ của những nhà cung cấp công nghệ lớn khác.

Theo tài liệu công bố với SEC, Super Micro Computer, Inc. Taiwan là công ty con do tập đoàn Supermicro của Mỹ sở hữu toàn bộ.

Sự thay đổi này xuất hiện trong bối cảnh mảng kinh doanh phục vụ khách hàng doanh nghiệp của Digiworld tăng trưởng mạnh.

Trong quý III/2026, ngành hàng thiết bị văn phòng mang về 2.857 tỷ đồng doanh thu, tăng 89% so với cùng kỳ năm trước. Riêng nhóm máy chủ ghi nhận mức tăng trưởng 156%, theo thông tin Digiworld công bố.

Đây cũng là ngành hàng đóng góp lớn nhất vào phần doanh thu tăng thêm của Digiworld trong quý, vượt cả điện thoại di động và máy tính xách tay.