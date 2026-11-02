Vì sao cổ phiếu FPT bị bán ròng?

"Dù còn khó khăn nhưng VN-Index sẽ kết thúc năm 2026 trong vùng từ 1.600-1.900 điểm"

Đây là nhận định của ông Trần Hoàng Sơn - Giám đốc Chiến lược thị trường, Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS), bên lề Diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam 2026 mới diễn ra.

Lý giải cho khoảng dao động lớn trong dự báo, ông Sơn cho rằng, nhiều yếu tố như tỷ giá, lãi suất... sẽ tác động ngược lên thanh khoản thị trường, tạo nên khung biến động rộng.

Ở mặt tích cực, theo đại diện VPBankS﻿, thời gian qua, các dòng vốn chủ động đang chốt lời cổ phiếu AI. Nếu nhóm cổ phiếu này ở thị trường quốc tế bị chốt lời, dòng vốn đó sẽ có nhiều cơ hội hơn để quay lại các thị trường mới nổi như Việt Nam.

"Xu hướng AI vẫn là một yếu tố rất là hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài. Khi yếu tố này bớt hấp dẫn hơn, các thị trường như Việt Nam sẽ có nhiều lợi thế cạnh tranh hơn, với tốc độ tăng trưởng nền kinh tế cao, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao. Đây chính là điểm mấu chốt để huy động được vốn", ông đánh giá.

Ông Trần Hoàng Sơn - Giám đốc Chiến lược thị trường, Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS). (Ảnh: Quang Định)

Dòng vốn chốt lời AI có về Việt Nam?﻿

“Dòng vốn chốt lời cổ phiếu liên quan AI đang diễn ra trên thế giới, còn tại Việt Nam thì sao?", trả lời câu hỏi này của phóng viên, ông Sơn cho rằng, câu chuyện tại Việt Nam đang diễn ra hơi khác.

Bởi, theo ông, nhóm cố phiếu công nghệ chỉ chiếm khoảng 2% vốn hóa thị trường và chủ yếu tập trung vào FPT. Trong khi đó, FPT không phải là một công ty về AI mà là một công ty gia công phần mềm.

Việc bị ảnh hưởng của FPT rất giống câu chuyện tại Ấn Độ. Tức là, khi các công ty AI phát triển mạnh thì nhóm gia công phần mềm sẽ bị ảnh hưởng về mặt công việc. Đó là lý do khiến thị trường Ấn Độ bị rút vốn rất mạnh trong hai năm gần đây. Tương tự như việc nhà đầu tư nước ngoài họ rút vốn khỏi FPT.

"Khi mà AI phát triển, nhu cầu nhân lực cho gia công phần mềm sẽ giảm. Đấy là điều đương nhiên và ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận ở mặt tương lai. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài đang xử lý ở ngay bối cảnh hiện tại về mặt định giá, đó là lý do FPT bị bán ròng mạnh", ông Sơn diễn giải.



Tuy nhiên, điểm tích cực là định giá FPT đang về mức rất hấp dẫn so với kết quả kinh doanh đạt được. Trong ngắn hạn, đây sẽ là yếu tố tích cực cho doanh nghiệp này.

Quay lại câu chuyện chung, lãnh đạo VPBankS cho rằng: Lợi nhuận là yếu tố dẫn dắt chính trên thị trường chứng khoán, mang lại dòng tiền thật và lợi ích chính cho cổ đông.

Bối cảnh vĩ mô có thể tác động ngay trong ngắn hạn nhưng nếu doanh nghiệp vượt qua được bối cảnh đó, tăng trưởng tốt, dòng tiền ổn định, ‘đủ khỏe’ thì sẽ vượt qua được ‘cơn bão này’. Thậm chí, sau khi đã vượt qua, doanh nghiệp còn tăng trưởng mạnh mẽ hơn.

"Bong bóng dot-com" diễn ra 26 năm trước là một dẫn chứng điển hình khi từng khiến rất nhiều công ty tại Mỹ bị khủng hoảng và vỡ nợ. Dẫu vậy, những doanh nghiệp vượt qua được như Google hoặc Microsoft đã tăng trưởng cực kỳ mạnh mẽ. Sau giai đoạn đó, nhiều công ty có giá cổ phiếu tăng gấp cả chục lần.

"Đó là vì họ đã giải quyết được câu chuyện là tăng trưởng, giải quyết được bài toán lợi nhuận. Tương lai giá của cổ phiếu sẽ bám sát xu hướng tăng trưởng lợi nhuận", ông Sơn nói và cho biết, đây là lý do mà trong tất cả các 'câu chuyện bong bóng’, doanh nghiệp nào không tạo ra tiền mặt, vay nợ nhiều, thì doanh nghiệp đó sẽ suy thoái và thậm chí phải rời khỏi sàn niêm yết.

﻿Theo báo cáo phân tích mới nhất của Công ty CP Chứng khoán VietinBank, thị trường chứng khoán Việt Nam đang trải qua chu kỳ bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài có quy mô và thời gian kéo dài chưa từng ghi nhận trong 6 năm trở lại đây.

Kể từ tháng 4/2023, khối ngoại đã bán ròng lũy kế khoảng 365.200 tỷ đồng trên HoSE, cao gấp 4,6 lần chu kỳ bán ròng giai đoạn 2021 - 2022.

Riêng 15 tháng từ tháng 8/2025 đến tháng 10/2026 (19/10), giá trị bán ròng đạt 213.100 tỷ đồng, chiếm 58,4% tổng lượng bán ròng của cả chu kỳ, với 14/15 tháng ghi nhận trạng thái bán ròng.

Tại FPT, tính từ đầu năm đến cuối tháng 10, khối ngoại đã bán ròng tổng cộng khoảng 211 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 16.500 tỷ đồng.

﻿Theo dữ liệu của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, trong tháng 10, khối ngoại bán gần 62.000 tỷ đồng. Áp lực xả hàng kéo dài gần như cả tháng.

Trong đó, cổ phiếu Masan Consumer (MCH) đối mặt áp lực bán mạnh nhất với một phiên rút ròng gần 10.000 tỷ đồng. HDBank, PNJ, FPT và ACB lần lượt xếp sau với giá trị đều trên 1.000 tỷ đồng.