Siêu tàu tuần tra hiện đại nhất của Mỹ trị giá 670 triệu USD vừa cập cảng TP.HCM lần đầu tiên sau 20 năm, mang theo UAV ứng dụng AI có thể bay 12 giờ

Ngày 1/11, tàu tuần tra an ninh hàng hải USCGC Bertholf (WMSL-750) thuộc Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã cập cảng Saigon Gateway tại khu vực Hiệp Phước, TP.HCM, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị kéo dài đến ngày 5/11.

Đây là lần đầu tiên một tàu công vụ Mỹ cập cảng TP.HCM sau 20 năm, kể từ chuyến thăm của hai tàu USS Patriot và USS Salvor vào năm 2006. Chuyến thăm lần này nhằm tăng cường hợp tác giữa Lực lượng Tuần duyên Mỹ với Cảnh sát biển Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật trên biển.

Tàu Bertholf có chiều dài 127,4 m, rộng 16,5 m, lượng giãn nước khoảng 4.500 tấn. Đoàn công tác do Đại tá Andrew L. Pate, thuyền trưởng tàu, dẫn đầu. USCGC Bertholf là chiếc đầu tiên thuộc lớp Legend, dòng tàu tuần tra an ninh quốc gia (National Security Cutter - NSC) hiện đại nhất của Tuần duyên Mỹ. Tàu được đưa vào biên chế năm 2008 và có cảng nhà tại Alameda, bang California.

Theo báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS), chương trình mua sắm 9 tàu lớp Legend từng được dự toán tổng chi phí khoảng 6 tỷ USD, tương đương bình quân 670 triệu USD mỗi chiếc. Về khả năng hoạt động, tàu có thể đạt tốc độ tối đa 28 hải lý/giờ, tương đương gần 52 km/h, tầm hoạt động khoảng 22.000 km và thời gian duy trì nhiệm vụ trên biển từ 60 đến 90 ngày.

Bertholf được trang bị pháo hạm Mk 110 cỡ nòng 57 mm, hệ thống phòng thủ tầm gần Phalanx 20 mm, các tổ hợp radar giám sát và thiết bị tác chiến điện tử. Tàu còn có sàn đáp, hai nhà chứa máy bay, cho phép triển khai trực thăng và phương tiện bay không người lái tùy theo yêu cầu nhiệm vụ.

Một trong những trang thiết bị đáng chú ý được giới thiệu trên tàu Bertholf là máy bay không người lái MQ-35 V-BAT do công ty công nghệ quốc phòng Mỹ Shield AI sản xuất.

Dòng UAV này có giá khoảng 8 triệu USD, được thiết kế phục vụ nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát. V-BAT có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, nhờ đó có thể triển khai trên các tàu có không gian sàn đáp hạn chế mà không cần đường băng.

V-BAT có thể hoạt động liên tục khoảng 12 giờ và thực hiện nhiệm vụ ở khoảng cách gần 200 km tính từ tàu mẹ. Khả năng bay dài giờ giúp phương tiện mở rộng phạm vi quan sát trên biển, hỗ trợ phát hiện tàu thuyền và phục vụ các hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

Ngoài ra, V-BAT được tích hợp công nghệ tự hành Hivemind của Shield AI. Hệ thống này ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ phương tiện tự thực hiện một số nhiệm vụ bay, giảm mức độ can thiệp trực tiếp của con người.

Trong điều kiện vận hành phù hợp, công nghệ Hivemind cho phép một người điều khiển giám sát và quản lý tối đa 6 UAV cùng lúc. Thiết bị còn có thể tích hợp cảm biến VDAR nhằm tự động phát hiện mục tiêu hoặc người rơi xuống nước.

Bên cạnh các phương tiện bay, Bertholf còn mang theo hai xuồng cao tốc đa nhiệm có thể triển khai từ phía đuôi tàu. Trong đó, xuồng lớn có sức chở tối đa 37 người, tốc độ khoảng 84-93 km/h, phục vụ tuần tra, truy đuổi phương tiện vi phạm và cứu hộ trên biển.



