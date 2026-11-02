Lần đầu tiên tỷ phú Trần Đình Long xuất khẩu lô lớn 8.000 tấn tôn mạ kẽm sang Nhật Bản

Tôn Hòa Phát vừa xuất khẩu thành công đơn hàng khoảng 8.000 tấn tôn cuộn mạ kẽm sang Nhật Bản trong Quý IV/2026, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường quốc tế. Theo doanh nghiệp, đây là lô lớn chính thức đầu tiên của Hòa Phát với thị trường khắt khe này.

Lô hàng đáp ứng tiêu chuẩn JIS G 3302 của Nhật Bản, với các yêu cầu nghiêm ngặt về quy cách, bề mặt lớp mạ không hoa và công nghệ xử lý bề mặt bằng Crom 3+ hoặc không Crom (Chromium-free), thân thiện với môi trường. Sản phẩm có chứng nhận xuất xứ Việt Nam (C/O), tạo thuận lợi cho đối tác trong việc hưởng các ưu đãi thuế quan theo quy định.

Đầu năm 2026, Tôn Hòa Phát chính thức được JICQA (JIC Quality Assurance Ltd.) cấp chứng nhận JIS cho các dòng sản phẩm thép cán nguội, tôn mạ kẽm, tôn mạ hợp kim nhôm kẽm và tôn mạ màu. Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận năng lực sản xuất, hệ thống kiểm soát chất lượng và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế của Tôn Hòa Phát, làm tiền đề giúp doanh nghiệp mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển tại các thị trường có tiêu chuẩn chất lượng cao.

Sau đơn hàng tôn mạ kẽm đầu tiên sang Nhật Bản, doanh nghiệp định hướng tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu các dòng sản phẩm chiến lược khác, mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế và khai thác hiệu quả những thị trường tiềm năng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Tôn Hòa Phát đạt sản lượng bán hàng 307.000 tấn, tiếp tục duy trì vị thế trong Top 5 doanh nghiệp sản xuất tôn mạ lớn nhất Việt Nam. Thị trường xuất khẩu đóng góp 29,8% tổng sản lượng bán hàng.

Đến nay, sản phẩm Tôn Hòa Phát đã hiện diện tại 29 quốc gia và vùng lãnh thổ, tập trung tại Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á và Châu Đại Dương. Việc chinh phục thành công thị trường Nhật Bản tiếp tục mở ra cơ hội tăng trưởng mới, góp phần nâng cao vị thế thương hiệu Tôn Hòa Phát trên thị trường quốc tế.