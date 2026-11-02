Đại gia giày dép Việt Nam sản xuất 50 triệu đôi mỗi năm, đặt mục tiêu trở thành tập đoàn đa quốc gia

Ngày 30/10/2026, TBS Group và chính quyền tỉnh Trung Java (Indonesia) ký biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm mở rộng hoạt động sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam tại địa phương này.

Theo ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch HĐQT TBS Group, trước khi lựa chọn Indonesia, doanh nghiệp đã khảo sát một số thị trường gồm Ấn Độ, Myanmar và Bangladesh.

﻿“Muốn doanh nghiệp Việt Nam trở thành doanh nghiệp toàn cầu thì không thể chỉ có nhà máy sản xuất hay kinh doanh ở Việt Nam, mà phải ở nhiều quốc gia, cũng giống như các doanh nghiệp FDI theo xu hướng đầu tư ra thế giới để đi sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu” ông Thuấn nói.

Ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị TBS Group, phát biểu tại lễ ký kết

Khoảng hai năm trước, TBS thuê một nhà xưởng tại Indonesia để đánh giá điều kiện sản xuất, chuỗi cung ứng và chính sách đầu tư. Đến nay, cơ sở này có gần 2.000 lao động. Sau giai đoạn thử nghiệm, TBS quyết định chuyển từ hình thức thuê nhà xưởng sang đầu tư trực tiếp.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ phát triển tổ hợp sản xuất sử dụng khoảng 10.000 lao động, với công suất dự kiến 8-10 triệu đôi giày mỗi năm. Trong giai đoạn đầu, công suất dự kiến đạt 4-5 triệu đôi mỗi năm.

TBS dự kiến tiếp tục đặt trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D), bộ phận điều hành và quản lý chuỗi cung ứng tại Việt Nam, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất sang Indonesia để phục vụ các đơn hàng quốc tế.

TBS Group được thành lập năm 1989, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất giày dép, túi xách trước khi mở rộng sang logistics, bất động sản, bán lẻ và dịch vụ.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, mảng giày dép hiện có 20 nhà máy, sử dụng khoảng 30.000 lao động với năng lực sản xuất 50 triệu đôi mỗi năm.

Ở lĩnh vực túi xách, TBS có khoảng 11.000 nhân sự, sản xuất các dòng sản phẩm túi da, ba lô, túi du lịch và phụ kiện cho những thương hiệu như Coach, Kate Spade, Titleist, Osprey và Oroton.

Ngoài hoạt động gia công, TBS còn tham gia thiết kế và phát triển sản phẩm theo mô hình ODM (sản xuất theo thiết kế của nhà sản xuất). Các trung tâm R&D của doanh nghiệp tham gia phát triển sản phẩm cho những thương hiệu như Skechers, Decathlon, Coach và Kate Spade.

Điểm khác biệt của TBS nằm ở việc tham gia sâu vào khâu phát triển sản phẩm. Quy trình ODM của tập đoàn bắt đầu từ nghiên cứu thị trường và nhu cầu người tiêu dùng, theo dõi xu hướng, cân đối mức giá mục tiêu rồi mới hoàn thiện thiết kế. Các trung tâm R&D trực tiếp thiết kế và phát triển sản phẩm cho nhiều thương hiệu. Nhờ đó, TBS có thể phối hợp thiết kế, vật liệu và sản xuất cùng khách hàng, thay vì chỉ nhận gia công ở công đoạn cuối.

Bên cạnh sản xuất, TBS còn đầu tư vào lĩnh vực logistics thông qua TBS Logistics, cung cấp dịch vụ kho ngoại quan, kho CFS, giao nhận, vận tải và khai báo hải quan.

Trong lĩnh vực bất động sản, TBS Land đang phát triển dự án Green Skyline tại Dĩ An, TP.HCM, với quy mô hơn 1,3 ha, gồm 4 tòa tháp và 1.296 căn hộ. Doanh nghiệp cũng tham gia lĩnh vực bán lẻ thông qua TBS Retail, phân phối các thương hiệu ECCO, Cole Haan và Rockport. Danh mục của tập đoàn còn có khách sạn Mai House Saigon và sân golf Montgomerie Links tại Đà Nẵng.

Việc đầu tư tổ hợp sản xuất tại Indonesia và đưa vào vận hành ổn định, xây dựng chuỗi cung ứng sở tại và duy trì hiệu quả vốn khi mở rộng - theo lãnh đạo TBS - sẽ là những cột mốc quan trọng trên hành trình chuyển từ một doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động quốc tế thành một tập đoàn vận hành đa quốc gia.