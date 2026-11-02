Thu giữ hơn 2.100 tấn phân bón trong đường dây do Nguyễn Hồng Lam cầm đầu: 11 người bị bắt, thu lợi hàng chục tỷ đồng

Ngày 2/11, Công an TP.HCM thông tin về việc triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô đặc biệt lớn do Nguyễn Hồng Lam cầm đầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón" theo Điều 195 Bộ luật Hình sự.

11 bị can gồm: Nguyễn Hồng Lam, Đoàn Trung Kiên, Nguyễn Thị Liệu, Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Minh Duyên, Đỗ Thành Nam, Lý Lâm Cường, Mai Văn Bình, Nguyễn Thanh Hùng, Hoàng Văn Kiên và Mai Thị Thanh Hương.

Theo kết quả điều tra, các đối tượng thành lập, sử dụng nhiều công ty trong cùng hệ sinh thái, gồm Công ty CP Thương mại Nông nghiệp Vàng, Công ty CP Công nghệ Nông nghiệp Polaris và Công ty TNHH MTV Anfer Việt Nam.

Thông qua các pháp nhân này, nhóm đối tượng tổ chức nhập khẩu phân bón từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Lào... rồi tập kết tại kho hàng ở Khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, TP.HCM.

Sau đó, các đối tượng đặt in bao bì ghi thông tin xuất xứ nước ngoài không đúng với thực tế, tổ chức sang chiết, đóng gói thành hơn 20 loại phân bón mang xuất xứ nước ngoài có giá trị cao hơn. Một số sản phẩm được gắn nhãn như Magnesium Sulphate xuất xứ Ấn Độ, Kali Sulphate xuất xứ Bỉ và phân bón hữu cơ Organic xuất xứ Bỉ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh công bố lệnh khám xét tại doanh nghiệp liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả

Số phân bón này được đưa ra thị trường thông qua các hội nhóm trên Facebook, Zalo, Telegram, TikTok và mạng lưới tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phía Nam, Tây Nguyên. Theo cơ quan công an, đường dây đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Ngày 29/9/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM tổ chức phá án, bắt giữ các đối tượng liên quan khi đang thực hiện hoạt động sản xuất phân bón giả.

Qua khám xét, lực lượng chức năng tạm giữ 98.609 bao phân bón, tổng trọng lượng 2.157 tấn, trong đó có 4.469 bao được các đối tượng khai nhận đã làm giả.

Ảnh: CA TP.HCM

Ngoài ra, công an còn thu giữ 124.100 vỏ bao bì phân bón giả, 2.500 vỏ bao nhập khẩu đã cắt, 21 trục in bao bì, nhiều thiết bị đóng gói, máy ép nhiệt, cân điện tử và 25 thùng tài liệu liên quan.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng bắt đầu hoạt động sản xuất phân bón giả từ năm 2025. Các đối tượng còn móc nối với Giám đốc và Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP Vina Tân Á để đặt in bao bì ghi xuất xứ nước ngoài phục vụ hoạt động làm giả.

Công an đã tiến hành xác minh tại nhiều doanh nghiệp, đại lý và hộ kinh doanh ở TP.HCM, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Vĩnh Long, đồng thời thu hồi thêm lượng lớn phân bón giả.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những cá nhân liên quan đến hoạt động nhập khẩu, sản xuất và tiêu thụ phân bón giả để xử lý theo quy định pháp luật.