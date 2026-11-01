Một cổ đông lớn liên quan đến bà Thủy Tiên muốn bán hơn 2,6 triệu cổ phiếu công ty ông Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco, mã chứng khoán: SAS) vừa công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu (ACFC), tổ chức có liên quan đến bà Lê Hồng Thủy Tiên, Thành viên HĐQT Sasco.

Theo đó, ACFC đăng ký bán hơn 2,6 triệu SAS nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 4/11 đến 2/12/2026, thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Trước giao dịch, ACFC đang nắm giữ 19,8 triệu cổ phiếu SAS, tương đương gần 15% vốn điều lệ Sasco. Nếu hoàn tất bán toàn bộ lượng cổ phiếu đăng ký, doanh nghiệp sẽ giảm sở hữu xuống còn 17,2 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 13% vốn điều lệ.

Tạm tính theo thị giá 34.600 đồng/cổ phiếu SAS ngày 2/11, lượng cổ phiếu ACFC đăng ký bán có giá trị khoảng 92,4 tỷ đồng.

Bà Lê Hồng Thủy Tiên hiện đồng thời giữ chức Thành viên HĐQT tại Sasco và ACFC. Cá nhân bà đang sở hữu 50.000 cổ phiếu SAS, tương đương khoảng 0,04% vốn điều lệ.

Bà Lê Hồng Thủy Tiên sinh năm 1970, là vợ của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch HĐQT Sasco và người sáng lập Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG). Trước khi tham gia lĩnh vực kinh doanh, bà từng hoạt động trong ngành điện ảnh Việt Nam.

Bà Thủy Tiên hiện giữ chức Tổng Giám đốc IPPG, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực phân phối hàng hiệu, bán lẻ, dịch vụ hàng không và kinh doanh thương mại. Bà cũng tham gia điều hành hoạt động phân phối các thương hiệu thời trang quốc tế tại Việt Nam thông qua những doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái.

Tháng 4/2024, bà Thủy Tiên được bầu vào HĐQT Sasco nhiệm kỳ 2024–2029. Chồng bà, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp. Sasco là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hàng không, kinh doanh hàng miễn thuế, phòng chờ thương gia, dịch vụ ăn uống và bán lẻ tại sân bay.

Về cơ cấu cổ đông Sasco, theo thông tin từ báo cáo quản trị bán niên 2026, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) sở hữu khoảng 49,07% vốn. Trong khi đó, các doanh nghiệp thuộc nhóm IPPG cũng nắm tỷ lệ sở hữu đáng kể, gồm IPPG trực tiếp sở hữu 24,98%, ACFC nắm 14,89%, DAFC sở hữu 4,92% và Công ty Cổ phần Thương mại Duy Anh nắm khoảng 1,71%.



