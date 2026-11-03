Công ty giày ở TP.HCM giải thể trước Tết, 1.400 công nhân được hỗ trợ ra sao?

Thông tin Công ty TNHH ECCO Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư Đan Mạch tại Khu công nghiệp Bàu Bàng (TP.HCM), quyết định giải thể khiến nhiều công nhân lo lắng khi Tết Nguyên đán 2027 đang đến gần.

Đáng chú ý, dù chấm dứt hoạt động sản xuất, doanh nghiệp cam kết thanh toán đầy đủ tiền lương, các chế độ theo quy định và chi trả thêm nhiều khoản hỗ trợ cho người lao động.

Công nhân nghỉ làm từ ngày 3/11

Chiều 2/11, Công ty TNHH ECCO Việt Nam tổ chức cuộc họp thông báo đến người lao động về quyết định giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Theo thông báo, hợp đồng lao động của những người không được đề nghị tiếp tục làm việc dự kiến chấm dứt vào ngày 30/11/2026 hoặc khi hợp đồng hết hạn trước thời điểm này.

Lãnh đạo công ty thông báo giải thể doanh nghiệp vào chiều 2/11.

Từ ngày 3/11, phần lớn người lao động không cần đến nhà máy làm việc. Một số nhân sự được giữ lại để hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục giải thể.

Quyết định được đưa ra khá đột ngột, khiến nhiều công nhân phải đối mặt với nguy cơ mất việc trong những tháng cuối năm.

Theo thông tin từ tổ chức công đoàn, ECCO Việt Nam hiện có khoảng 1.400 lao động chính thức. Ngoài ra, doanh nghiệp sử dụng khoảng 200 lao động thời vụ thông qua đơn vị cung ứng nhân lực.

Về nguyên nhân giải thể, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết quyết định xuất phát từ tình trạng nhu cầu suy giảm kéo dài và việc Tập đoàn ECCO tái cơ cấu mạng lưới sản xuất toàn cầu.

Tập đoàn đang đối mặt với tình trạng dư thừa công suất, do đó lựa chọn tập trung hoạt động sản xuất tại một số nhà máy hiện hữu nhằm tối ưu hoạt động và bảo đảm phát triển lâu dài.

Được trả lương tháng 13 và hỗ trợ thêm

Một trong những vấn đề được người lao động quan tâm nhất là các khoản tiền sẽ nhận khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.

Theo thông tin từ Công đoàn Khu công nghiệp số 5 thuộc Liên đoàn Lao động TP.HCM, ngoài những chế độ bắt buộc theo quy định pháp luật, ECCO Việt Nam cam kết chi trả thêm các khoản hỗ trợ.

Cụ thể, tất cả người lao động làm việc theo hợp đồng với công ty được chi trả khoản tiền tương đương lương tháng 13, thường được xem là thưởng Tết. Khoản tiền này được tính trên cơ sở một tháng lương cơ bản theo hợp đồng, tương ứng với thời gian làm việc thực tế trong năm 2026 tính đến ngày chấm dứt hợp đồng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp còn hỗ trợ thêm khoản tiền tương đương nửa tháng lương cơ bản cho mỗi năm làm việc.

Trường hợp người lao động có thời gian làm việc chưa đủ 12 tháng cũng được tính tròn một năm để xác định khoản hỗ trợ này.

Chẳng hạn, với mức lương cơ bản 8 triệu đồng/tháng, người lao động có 5 năm làm việc sẽ được hỗ trợ thêm 20 triệu đồng theo chính sách trên. Đây chỉ là ví dụ tính toán, không phải mức chi trả thực tế được doanh nghiệp công bố.

Nhà máy Công ty TNHH ECCO Việt Nam tại Khu công nghiệp Bàu Bàng (TP.HCM).

Đối với những người tiếp tục làm việc trong thời gian ngắn để hỗ trợ quá trình giải thể, doanh nghiệp có chính sách thưởng hoạt động đặc biệt, tương đương 50% lương cơ bản một ngày.

Các khoản hỗ trợ bổ sung được thực hiện bên cạnh tiền lương, trợ cấp và những quyền lợi khác theo quy định pháp luật.

Doanh nghiệp cũng cam kết thanh toán tiền nghỉ hằng năm chưa sử dụng, hoàn tất thủ tục xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại các giấy tờ liên quan cho người lao động.

Kết nối việc làm mới cho công nhân

Ngay sau khi doanh nghiệp thông báo giải thể, các cơ quan chức năng và tổ chức công đoàn tại TP.HCM đã vào cuộc nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Đại diện Công đoàn Khu công nghiệp số 5 trực tiếp làm việc với doanh nghiệp, yêu cầu công khai, minh bạch lộ trình giải quyết chế độ, chính sách cho công nhân.

Theo ông Trương Văn Phong, Phó trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (HEPZA), doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tiền lương và các chế độ đối với người lao động.

Đáng chú ý, theo thông tin từ HEPZA, doanh nghiệp hiện không ghi nhận tình trạng nợ bảo hiểm xã hội.

Cơ quan quản lý cũng phối hợp với Liên đoàn Lao động TP.HCM và chính quyền địa phương hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động, đồng thời kết nối công nhân với những doanh nghiệp lân cận đang có nhu cầu tuyển dụng.

Công đoàn xã Bàu Bàng đã chủ động liên hệ các doanh nghiệp trên địa bàn để tìm kiếm cơ hội việc làm mới cho số lao động bị ảnh hưởng.

Dù được cam kết hỗ trợ tài chính, việc tìm kiếm công việc mới trong thời gian ngắn vẫn là vấn đề đặt ra đối với khoảng 1.400 công nhân, đặc biệt khi thời điểm chấm dứt hợp đồng chỉ còn cách Tết Nguyên đán vài tháng.

ECCO Việt Nam là doanh nghiệp sản xuất giày dép và các cấu kiện giày, có nhà máy tại Khu công nghiệp Bàu Bàng, trước đây thuộc tỉnh Bình Dương, nay là TP.HCM.

Nhà máy được đầu tư từ năm 2019, đi vào hoạt động năm 2020, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 860 tỷ đồng. Việc doanh nghiệp quyết định giải thể sau khoảng 6 năm vận hành khiến hàng nghìn lao động trực tiếp và thời vụ phải tìm kiếm cơ hội việc làm mới.