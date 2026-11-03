Một công ty giày ở TP.HCM giải thể, hàng nghìn công nhân nghỉ việc từ ngày 3/11

Chiều 2/11, Công ty TNHH ECCO Việt Nam (sản xuất giày dép và các cấu kiện của giày, vốn đầu tư Đan Mạch, nhà máy tại Khu Công nghiệp Bàu Bàng, xã Bàu Bàng, TP.HCM) đã thông báo về việc chủ sử hữu đã ra quyết định giải thể công ty theo quy định. Công ty sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để tiến hành giải thể và chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Thông tin trên sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người xôn xao.

Theo thông tin trên báo Lao động cho biết, Công ty TNHH ECCO Việt Nam cũng thông báo đến người lao động về việc sẽ chấm dứt hợp đồng vào ngày 30/11/2026. Kể từ ngày 3/11 đến ngày chấm dứt hoạt động, người lao động không cần đến làm việc tại văn phòng hoặc nhà máy của công ty.

Nhà máy của công ty TNHH ECCO Việt Nam tại Khu công nghiệp Bàu Bàng (TP.HCM) - Ảnh: Obayashi Việt Nam

Công ty sẽ thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản tiền lương và quyền lợi phát sinh cho người lao động theo đúng quy định. Ngoài các khoản chi trả theo quy định, công ty sẽ trả cho người lao động một khoản hỗ trợ bổ sung nhằm ghi nhận thời gian gắn bó của người lao động với doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cũng sẽ hoàn tất các thủ tục xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời hoàn trả sổ bảo hiểm xã hội và các giấy tờ liên quan cho người lao động. Số liệu tại hội nghị người lao động năm 2025 ghi nhận nhà máy có 1.620 công nhân.

Trao đổi với báo Lao động, lãnh đạo UBND xã Bàu Bàng, chiều cùng ngày, Tổng Giám đốc của doanh nghiệp trên đã có cuộc họp và thông báo với người lao động về việc công ty chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, chủ sở hữu duy nhất của ECCO Việt Nam đã quyết định giải thể công ty. Quyết định này được đưa ra sau nhiều năm nhu cầu suy giảm, đồng thời là một phần trong quá trình tái cơ cấu rộng hơn mạng lưới sản xuất toàn cầu của Tập đoàn ECCO do tình trạng công suất dư thừa đáng kể. Tập đoàn ECCO đang tập trung hoạt động sản xuất tại một số ít nhà máy hiện hữu nhằm hướng đến tính bền vững trong dài hạn.

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, ông Trương Văn Phong - Phó trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (HEPZA), thông tin ECCO Việt Nam có chủ trương chấm dứt hoạt động tại Việt Nam để tập trung mở rộng nhà máy chính tại Đan Mạch.

Theo ông Phong, doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tiền lương và chế độ đối với người lao động. Hiện doanh nghiệp không ghi nhận tình trạng nợ bảo hiểm xã hội.

"Chiều 2/11, Ban đã cùng với Liên đoàn lao động và địa phương làm việc, trao đổi với doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến quyền lợi người lao động.

Đồng thời, Ban sẽ hướng dẫn công ty thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định; phối hợp thưc hiện các giải pháp kết nối người lao động với các doanh nghiệp lân cận có nhu cầu tuyển dụng, đảm bảo cho người lao động sớm có việc làm mới", ông Phong nhấn mạnh.

ECCO là thương hiệu giày có nguồn gốc từ Đan Mạch, thành lập năm 1963. Tại Việt Nam, Công ty TNHH ECCO Việt Nam đầu tư nhà máy tại Khu công nghiệp Bàu Bàng, trước đây thuộc tỉnh Bình Dương, nay thuộc TP.HCM.

Dự án nhà máy giày ECCO Bàu Bàng được khởi công vào tháng 10-2019, với diện tích khu đất 120.000m² và tổng diện tích sàn hơn 24.000m².

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 860,9 tỉ đồng, tương đương 38,18 triệu USD. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là hơn 226 tỉ đồng, tương đương 10 triệu USD, chiếm khoảng 26,19% tổng vốn đầu tư. ECCO SKO A/S góp toàn bộ vốn bằng tiền và đã hoàn tất góp vốn trong năm 2019, đưa công trình vào hoạt động từ tháng 4-2020.

Dự án được cấp phép lần đầu ngày 3/4/2017, có thời hạn hoạt động đến ngày 30/6/2057.

Về quy mô, nhà máy đăng ký sản xuất 8,1 triệu sản phẩm giày và cấu kiện giày mỗi năm, bao gồm mặt trên, đế, lót trong, đế giữa và đế ngoài. Ngoài ra, doanh nghiệp còn đăng ký sản xuất 2 triệu bàn chải giày và phụ kiện từ da lông thú, cùng 2 triệu sản phẩm bàn chải giày và phụ kiện từ da tổng hợp mỗi năm..

Trong năm 2024, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 42,2 triệu USD.