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Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo thông báo tin vui lớn

| | Doanh nghiệp

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo thông báo tin vui lớn

Hãng hàng không của nữ doanh nhân này đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Xây dựng), tính đến ngày 15/10, hãng hàng không giá rẻ Vietjet (VJC) do tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo là đồng sáng lập hiện có 107 máy bay mang quốc tịch Việt Nam, gồm 16 chiếc Airbus A320, 83 chiếc Airbus A321 và 8 chiếc Airbus A330. Với số máy bay trên, Vietjet đang dẫn đầu các hãng hàng không về đội bay mang quốc tịch Việt Nam.

Theo báo cáo kinh doanh do công ty công bố, trong quý 3/2026, Vietjet thực hiện 39.000 chuyến bay, vận chuyển 7,3 triệu lượt khách. Doanh thu hợp nhất đạt 22.849 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 348 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, Vietjet phục vụ hơn 20,7 triệu lượt khách trên 111.700 chuyến bay, vận chuyển hơn 58.000 tấn hàng hóa trong 9 tháng. Mạng bay đạt 223 đường bay, gồm 176 đường bay quốc tế và 47 đường bay nội địa, kết nối các trung tâm kinh tế, du lịch và giao thương.

Tổng doanh thu hợp nhất đạt 74.385 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.721 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 86% và 82% kế hoạch năm. Công ty mẹ ghi nhận doanh thu 67.857 tỷ đồng, tăng 30%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.467 tỷ đồng, hoàn thành 80% kế hoạch năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất đạt 152.800 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ vay ròng trên vốn chủ sở hữu ở mức 2,4 lần, chỉ số thanh khoản đạt 1,38 lần. Hãng bay này đánh giá các chỉ số này vẫn nằm trong ngưỡng an toàn của ngành hàng không, trong bối cảnh doanh nghiệp tăng cường đầu tư đội tàu bay.

Trong 9 tháng, Vietjet nộp ngân sách nhà nước hơn 5.944 tỷ đồng.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo thông báo tin vui lớn- Ảnh 1.

Cùng với đó, hãng hàng không này cũng liên tục mở các đường bay mới. Các đường bay mới Hà Nội – Almaty, Hà Nội – Praha và Almaty – Praha mở rộng kết nối giữa Đông Nam Á, Trung Á và châu Âu. Tại Nam Á, hãng khai thác đường bay TPHCM – Colombo, mở bán các đường bay kết nối Hà Nội, TPHCM với Colombo và Maldives, đồng thời phát triển các thị trường Halal giàu tiềm năng.

Vietjet cũng công bố đường bay TPHCM – Western Sydney, dự kiến khai thác từ tháng 1/2027. Hãng tiếp tục bổ sung đội tàu bay, nhận bàn giao Boeing 737-8 thứ 11 tại Seattle, Hoa Kỳ.

Ngoài ra, Vietjet cũng tăng cường hợp tác với các đối tác hàng không và công nghệ hàng đầu, từ tiết kiệm nhiên liệu, quản lý vật tư đến trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và an ninh mạng. Hãng đã hợp tác với Starlink (SpaceX) hướng tới đưa Internet vệ tinh tốc độ cao lên đội tàu bay, nâng cao trải nghiệm hành khách.

Dịch vụ TotalCare® của Rolls-Royce hỗ trợ tối ưu hiệu suất và bảo dưỡng động cơ Trent 7000 cho đội tàu A330neo. Vietjet cũng tiến hành hợp tác với CFM International về phát triển năng lực bảo dưỡng động cơ LEAP, cùng dự án Trung tâm bảo dưỡng tàu bay tại Long Thành, tạo nền tảng để Vietjet tăng tính chủ động về kỹ thuật và phát triển dịch vụ hàng không tại Việt Nam.

Bước vào mùa cao điểm cuối năm, Vietjet tiếp tục đón tàu bay mới, phát triển mạng bay theo nhu cầu thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả khai thác. Vietjet hiện có hơn 400 máy bay đặt hàng từ Airbus và Boeing với kế hoạch tiếp nhận đến năm 2030.

Theo Pha Lê

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
VietJet

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