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FPT vận hành thử nhà máy kiểm thử chip công suất 300 triệu sản phẩm mỗi năm

| | Doanh nghiệp

FPT vận hành thử nhà máy kiểm thử chip công suất 300 triệu sản phẩm mỗi năm

FPT vừa đưa nhà máy kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn tại Bắc Ninh vào vận hành thử nghiệm. Nhà máy có 6 dây chuyền, công suất thiết kế tối đa 300 triệu chip mỗi năm và dự kiến thực hiện đơn hàng đầu tiên cho đối tác Hàn Quốc.

Tập đoàn FPT đưa nhà máy Kiểm thử và Đóng gói chip bán dẫn (FPT Analysis Technologies) vào vận hành thử nghiệm giai đoạn 1 tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C, tỉnh Bắc Ninh.

Nhà máy có diện tích 1.600 m², được trang bị 6 dây chuyền với công suất thiết kế tối đa 300 triệu chip mỗi năm. Trong giai đoạn đầu, cơ sở này tập trung kiểm tra chức năng, chất lượng và độ tin cậy của chip bán dẫn, phục vụ khách hàng trong nước và quốc tế.

Nhà máy sử dụng hệ thống kiểm thử tự động (ATE Tester) kết hợp thiết bị Handler để kiểm tra và phân loại chip theo kết quả đạt hoặc không đạt yêu cầu. Hoạt động kiểm thử được thực hiện trong phòng sạch Class 10.000 (ISO Class 7), nhằm kiểm soát bụi và các yếu tố môi trường.

Ngoài kiểm tra chức năng, nhà máy còn thực hiện các thử nghiệm về độ bền và độ tin cậy của chip trong điều kiện nhiệt độ cao, thay đổi nhiệt độ liên tục hoặc môi trường có độ ẩm khác nhau. FPT cho biết đang nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quá trình phát triển chương trình kiểm thử, từ xử lý dữ liệu, yêu cầu kỹ thuật đến thiết lập cấu hình và đánh giá kết quả.

FPT đưa nhà máy kiểm thử chip công suất 300 triệu sản phẩm mỗi năm vào vận hành thử - Ảnh 1.

Nhà máy dự kiến triển khai đơn hàng kiểm thử chip đầu tiên cho một đối tác Hàn Quốc. Đây cũng là đơn hàng mở đầu cho hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm thử chip của FPT.

Về nhân sự, đội ngũ vận hành gồm các kỹ sư và chuyên gia trong lĩnh vực bán dẫn, trong đó có những người từng làm việc nhiều năm tại nhà máy Intel Việt Nam. Nhóm này phụ trách xây dựng quy trình kỹ thuật, vận hành thiết bị và đào tạo nhân lực. Từ tháng 12/2026, FPT dự kiến phối hợp với Trường Cao đẳng FPT Polytechnic triển khai chương trình thí điểm, cho phép sinh viên thực hành trên dây chuyền kiểm thử chip tại nhà máy.

Trong các giai đoạn tiếp theo, FPT có kế hoạch mở rộng hoạt động kiểm thử chuyên sâu và phát triển công nghệ đóng gói chip bán dẫn.

Yên Chi

Việt Nam hàng ngày

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