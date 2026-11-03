Tasco gia hạn thời gian phân phối trái phiếu chuyển đổi

Công ty Cổ phần Tasco (MCK: HUT, sàn HNX) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc điều chỉnh thời gian thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, Tasco đang trong đợt chào bán hơn 35,6 triệu trái phiếu mã HUT426001, thuộc loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền.

Ảnh minh họa: HUT

Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu của công ty, tỷ lệ thực hiện quyền mua là 30:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua trái phiếu, cứ 30 quyền mua sẽ được mua 1 trái phiếu. Danh sách cổ đông thực hiện quyền mua đã được chốt ngày 16/10/2026.

Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần theo thông báo trước đó là từ ngày 21/10/2026 đến ngày 10/11/2026. Sau điều chỉnh, Tasco gia hạn thời gian để nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần tới ngày 11/1/2027, tức kéo dài thêm gần 2 tháng. Thời gian chuyển nhượng quyền mua trái phiếu cũng được gia hạn đến ngày 5/1/2027.

Với giá chào bán là 100.000 đồng/trái phiếu, Tasco dự kiến huy động gần 3.561 tỷ đồng từ đợt chào bán trái phiếu nêu trên. Theo kế hoạch, số tiền này sẽ được sử dụng để đầu tư, góp vốn vào công ty con và đầu tư vào các chương trình, dự án trực tiếp hoặc thông qua góp vốn vào công ty con của Tasco, hợp tác đầu tư dự án.

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, kỳ tính lãi là mỗi giai đoạn kéo dài 6 tháng liên tục kể từ ngày phát hành cho đến ngày đáo hạn, lãi suất của trái phiếu được kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Cụ thể, đối với 2 kỳ tính lãi đầu tiên lãi suất được áp dụng cố định là 10%/năm, đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo lãi suất thả nổi ở mức lãi suất bằng tổng của 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó.

Trái phiếu sẽ được chuyển đổi với tỷ lệ 1:10, tức mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông, giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phần phổ thông, chuyển đổi trong 5 đợt.

Trong một diễn biến khác, mới đây Tasco đã quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Danh hiếu đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp kể từ ngày 23/10/2026.

Ông Nguyễn Danh Hiếu được hưởng lương, chế độ và có các quyền hạn, nghĩa vụ theo đúng thẩm quyền của Phó Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.