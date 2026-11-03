Công ty giày vừa đóng cửa tại TP HCM: 1.600 lao động được trả đủ lương tháng 11, có cả lương tháng 13

Công ty TNHH ECCO Việt Nam, có trụ sở tại Khu công nghiệp Bàu Bàng, xã Bàu Bàng, TP.HCM (đơn vị chuyên sản xuất giày dép các loại) đã bất ngờ phát đi thông báo về việc giải thể công ty, chiều 2/11.

Theo đó, ông Petr Milan, Tổng giám đốc công ty nêu trong thông báo rằng: Ngày 30/10, chủ sở hữu công ty đã ban hành quyết định giải thể. Công ty ngừng toàn bộ hoạt động sản xuất tại nhà máy kể từ 14h ngày 2/11.

Công ty tiếp tục thực hiện các hoạt động cần thiết cho việc giải thể cho đến khi hoàn tất theo quy định pháp luật. Các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động của người lao động sẽ được thực hiện theo Bộ luật Lao động.

Liên quan đến sự việc, đại diện HEPZA cho hay, Công ty TNHH ECCO chấm dứt hoạt động kinh doanh do tình hình kinh tế gặp khó khăn, sau nhiều năm nhu cầu thị trường suy giảm.

Tập đoàn ECCO muốn tái cấu trúc mạng lưới sản xuất toàn cầu do tình trạng dư thừa công suất đáng kể. Do đó, tập đoàn kết thúc dự án tại Việt Nam để tập trung mở rộng sản xuất tại trụ sở chính ở Đan Mạch và một số nhà máy hiện hữu khác, nhằm hướng đến tính bền vững trong dài hạn.

“Hiện công ty không nợ bảo hiểm xã hội và đang có 1.611 người lao động, trong đó có 259 người lao động từ các đơn vị thuê ngoài”, phía HEPZA cung cấp thông tin.

Trước đó, trong chiều 2/11, Ban Quản lý HEPZA cùng các cơ quan liên quan đã trực tiếp làm việc với ban lãnh đạo công ty và đại diện công đoàn ECCO để hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định. Đồng thời, các bên bàn phương án giải quyết chế độ, chính sách và việc làm cho người lao động.

Sau buổi làm việc, phía công ty đã thống nhất phương án và ban hành thông báo về việc chi trả phúc lợi cho người lao động.

Cụ thể, hoạt động sản xuất sẽ được duy trì đến hết 14h ngày 2/11. Lương tháng 10, công ty đã chi trả cho người lao động. Lương tháng 11 sẽ được tính đến hết ngày 30/11, dù trong thời gian đó, người lao động không phải đến công ty làm việc.

Công ty vẫn chi trả lương tháng 13 cho toàn thể cán bộ, nhân viên (bao gồm cả người lao động đang nghỉ chế độ thai sản) theo đúng quy định được áp dụng trong những năm qua. Khoản lương này được tính theo tỷ lệ tương ứng với thời gian làm việc thực tế của người lao động trong một năm dương lịch, tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Theo HEPZA, lương tháng 11 và các khoản hỗ trợ sẽ được công ty chi trả cho nhân viên chậm nhất vào ngày 30/11.

Đáng chú ý, trong thông báo gửi tới người lao động do ông Petr Milan Petr Milan, Tổng giám đốc ECCO công bố, doanh nghiệp còn hỗ trợ thiện chí thêm nửa tháng lương cơ bản theo hợp đồng lao động cho mỗi năm làm việc của người lao động tại công ty, tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động. Trường hợp thời gian làm việc chưa đủ 12 tháng thì được tính là một năm đầy đủ.

Người lao động bên ngoài Công ty ECCO. (Ảnh: V.P).

Nhiều doanh nghiệp đã tuyển dụng lại lao động ECCO﻿

Đối với phương án giải quyết việc làm cho người lao động sau khi Công ty TNHH ECCO Việt Nam ngừng hoạt động, đại diện HEPZA cho biết đang phối hợp với công đoàn và các ngành chức năng làm việc với các doanh nghiệp lân cận có ngành nghề phù hợp để kết nối, tiếp nhận lao động của công ty.

Trong chiều 2/11, nhiều doanh nghiệp lân cận sau khi biết thông tin Công ty TNHH ECCO chấm dứt hoạt động đã trực tiếp đến doanh nghiệp để tuyển dụng lại lao động. Qua làm việc bước đầu, đã có ít nhất 12 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, với tổng nhu cầu dự kiến là 6.530 lao động.

“Như vậy, về việc làm cho người lao động sau khi Công ty TNHH ECCO Việt Nam chấm dứt hoạt động, cơ bản đã có phương án kết nối tuyển dụng và bố trí làm việc tại các doanh nghiệp khác”, đại diện HEPZA cho hay.