Công nhân bật khóc trong ngày công ty ở TP.HCM thông báo giải thể khiến hàng nghìn phải nghỉ việc từ 3/11

Chiều 2/11, Công ty TNHH ECCO Việt Nam, có trụ sở tại Khu công nghiệp Bàu Bàng, xã Bàu Bàng, TPHCM (đơn vị chuyên sản xuất giày dép các loại), bất ngờ phát đi thông báo về việc giải thể công ty. Thông tin trên sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người xôn xao chú ý.

Công ty TNHH ECCO Việt Nam tại xã Bàu Bàng. Ảnh: Obayashi Việt Nam

Theo thông tin trên báo Lao động, nhiều công nhân đã gắn bó với doanh nghiệp hơn 10 năm. Một số người cho biết, sáng 2/11, họ vẫn đến nhà máy làm việc như thường lệ. Tuy nhiên, đến 14h cùng ngày, công ty tổ chức cuộc họp toàn thể người lao động và thông báo về quyết định giải thể, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

"Sáng 2/11, tôi vẫn đến công ty làm việc bình thường, đến chiều thì công ty thông báo giải thể khiến tôi quá bất ngờ. Tôi chưa kịp định hình việc gì đang xảy ra" - anh Lâm Hữu Lợi (27 tuổi, ngụ phường Bàu Bàng) chia sẻ.

Chị Nguyễn Ngọc Trinh (39 tuổi, ngụ TPHCM) cho biết, trong suốt thời gian làm việc, công ty và công đoàn luôn quan tâm, chăm lo đời sống cho người lao động. Không chỉ bảo đảm chỗ ăn, chỗ ở, doanh nghiệp còn tổ chức du lịch hàng năm, thưởng Tết và bố trí xe đưa đón công nhân về quê dịp cuối năm.

"Nghe công ty dừng hoạt động, tôi khóc rất nhiều, không nghĩ chuyện lại đến tình trạng như vậy. Tôi đã làm việc với công ty gần 11 năm rồi, được công ty và công đoàn chăm lo nên chúng tôi gắn bó với nhà máy" - chị Trinh nghẹn ngào chia sẻ.

Cùng tâm trạng, chị Nguyễn Phạm A Na (42 tuổi, ngụ TPHCM) - người đã có 10 năm làm việc tại ECCO Việt Nam - cho hay, chị rất bất ngờ khi nghe lãnh đạo nhà máy thông báo giải thể.

Theo chị A Na, đây là doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt, tôn trọng tiếng nói của công nhân, các chế độ được thực hiện minh bạch, rõ ràng. Thời gian làm việc hợp lý cũng giúp người lao động có điều kiện cân bằng giữa công việc và chăm lo gia đình.

Theo chị A Na, khi doanh nghiệp phải giải thể cũng cố gắng chăm lo cho người lao động. Cụ thể, công ty đã thông báo chi trả ngày phép năm chưa nghỉ, một năm gắn bó sẽ được nửa tháng lương cơ bản, chi trả lương tháng 13.

"Chúng tôi rất buồn khi phải chia tay công ty. Tuy nhiên, được công ty chăm lo và có những khoản hỗ trợ khi nghỉ việc, chúng tôi cũng có thêm động lực giải quyết công việc còn lại và tìm kiếm công việc mới" - chị A Na chia sẻ với báo Lao động.

Hé lộ các khoản hỗ trợ cho người lao động, 12 doanh nghiệp sẵn sàng tuyển dụng

Liên quan đến thông tin này, trao đổi với VietNamNet, ông Trương Văn Phong, Phó trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (HEPZA), cho biết Công ty TNHH ECCO chấm dứt hoạt động kinh doanh do tình hình kinh tế gặp khó khăn, sau nhiều năm nhu cầu thị trường suy giảm.

Vì thế, Tập đoàn ECCO muốn tái cấu trúc mạng lưới sản xuất toàn cầu do tình trạng dư thừa công suất đáng kể. Tập đoàn đã kết thúc dự án tại Việt Nam để tập trung mở rộng sản xuất tại trụ sở chính ở Đan Mạch và một số nhà máy hiện hữu khác, nhằm hướng đến tính bền vững trong dài hạn. Hiện công ty không nợ bảo hiểm xã hội và đang có 1.611 người lao động, trong đó có 259 người lao động từ các đơn vị thuê ngoài.

Các công ty lân cận đến tuyển dụng lao động tại Ecco. Ảnh: Hepza cung cấp

Cũng theo ông Phong, chiều 2/11, Ban Quản lý HEPZA cùng các đơn vị liên quan đã trực tiếp làm việc với ban lãnh đạo công ty và đại diện công đoàn ECCO để hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định. Đồng thời, các bên bàn phương án giải quyết chế độ, chính sách và việc làm cho người lao động.

Sau buổi làm việc, phía công ty đã thống nhất phương án và ban hành thông báo về việc chi trả phúc lợi cho người lao động.

Cụ thể, hoạt động sản xuất sẽ được duy trì đến hết 14h ngày 2/11. Lương tháng 10, công ty đã chi trả cho người lao động. Lương tháng 11 sẽ được tính đến hết ngày 30/11, dù trong thời gian đó, người lao động không phải đến công ty làm việc.

Công ty chi trả lương tháng 13 cho toàn thể cán bộ, nhân viên (bao gồm cả người lao động đang nghỉ chế độ thai sản) theo đúng quy định được áp dụng trong những năm qua. Khoản lương này được tính theo tỷ lệ tương ứng với thời gian làm việc thực tế của người lao động trong một năm dương lịch, tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Công ty cũng sẽ bố trí nhân sự hỗ trợ giải quyết các công việc liên quan đến người lao động như tiền lương, phúc lợi, bảo hiểm và các vấn đề khác. Với nhóm nhân sự này, công ty sẽ trả cho mỗi người lao động một khoản tiền hoạt động đặc biệt bằng 50% lương cơ bản một ngày. Khoản tiền này được chi trả cùng tiền lương của tháng có ngày làm việc thực tế đó.

Theo HEPZA, lương tháng 11 và các khoản hỗ trợ sẽ được công ty chi trả cho nhân viên chậm nhất vào ngày 30/11.

Đáng chú ý, trong thông báo gửi tới người lao động do ông Petr Milan công bố, Công ty ECCO còn hỗ trợ thêm nửa tháng lương cơ bản theo hợp đồng lao động cho mỗi năm làm việc của người lao động tại công ty, tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động. Trường hợp thời gian làm việc chưa đủ 12 tháng thì được tính là một năm đầy đủ. Theo công ty, đây là khoản hỗ trợ thiện chí, ngoài chính sách trợ cấp thôi việc.

Đối với phương án giải quyết việc làm cho người lao động sau khi Công ty TNHH ECCO Việt Nam ngừng hoạt động, đại diện HEPZA cho biết đang phối hợp với công đoàn và các ngành chức năng làm việc với các doanh nghiệp lân cận có ngành nghề phù hợp để kết nối, tiếp nhận lao động của công ty.

“Trong chiều 2/11, nhiều doanh nghiệp lân cận sau khi biết thông tin Công ty TNHH ECCO chấm dứt hoạt động đã trực tiếp đến doanh nghiệp để tuyển dụng lại lao động”, ông Phong thông tin.

Lãnh đạo HEPZA cũng cho biết, qua làm việc bước đầu, có ít nhất 12 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, với tổng nhu cầu dự kiến là 6.530 lao động.

“Đoàn công tác của thành phố đã làm việc với công ty và yêu cầu công ty sắp xếp thời gian, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp đến tuyển dụng lao động ngay tại công ty, với thủ tục đơn giản nhất. Như vậy, về việc làm cho người lao động sau khi Công ty TNHH ECCO Việt Nam chấm dứt hoạt động, cơ bản đã có phương án kết nối tuyển dụng và bố trí làm việc tại các doanh nghiệp khác”, ông Phong thông tin.