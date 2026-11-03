30 Tập đoàn Việt Nam nắm 4,29 triệu tỷ đồng tài sản, tạo việc làm cho 560.000 lao động

Ngày 3/11, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố bảng xếp hạng ALPHA30 – Top 30 Tập đoàn Đầu tư Chiến lược Việt Nam năm 2026.

Danh sách có sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp lớn như FPT, Viettel, Sovico Group, Thế Giới Di Động, Vingroup, Hòa Phát, Sun Group, THACO, Masan, GELEX, REE, T&T Group, BRG Group và Geleximco.

Theo dữ liệu nghiên cứu, 30 tập đoàn này sở hữu tổng tài sản khoảng 4,29 triệu tỷ đồng, đạt doanh thu 1,73 triệu tỷ đồng và tạo việc làm cho khoảng 560.000 lao động.

Trong hai kỳ xếp hạng 2025 và 2026, hơn 80% ghi nhận doanh thu tăng, hơn 95% cải thiện lợi nhuận và gần 80% đồng thời tăng cả hai chỉ tiêu. Trong 5 năm gần nhất, tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) trung vị của doanh thu và lợi nhuận lần lượt đạt 10,1% và 12,4% mỗi năm.

Tuy nhiên, tăng trưởng tập trung chủ yếu vào một số doanh nghiệp lớn. Cụ thể, 5 doanh nghiệp đóng góp nhiều nhất tạo ra khoảng 86% doanh thu tăng thêm và hai phần ba lợi nhuận tăng thêm của nhóm được nghiên cứu. Đồng thời, 5 doanh nghiệp lớn nhất xét theo từng chỉ tiêu chiếm khoảng hai phần ba tổng tài sản, doanh thu và lợi nhuận toàn nhóm.

Về hiệu quả sử dụng vốn, hơn 70% doanh nghiệp cải thiện tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trong năm gần nhất, nhưng chỉ một phần ba duy trì ROE từ 10% trở lên trong cả ba năm 2023–2025.

Trong đó, FPT ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép lợi nhuận 5 năm khoảng 20,4%, cao hơn mức tăng trưởng tài sản 13,2%. ROE bình quân ba năm gần nhất của doanh nghiệp đạt khoảng 26%.

Ở chiều ngược lại, Hòa Phát tăng lợi nhuận khoảng 29% trong năm 2025 nhưng vẫn chưa phục hồi về mức đỉnh năm 2021. Lợi nhuận năm 2025 của tập đoàn này chưa bằng một nửa mức đỉnh, trong khi quy mô tài sản đã mở rộng.

Bên cạnh kết quả tài chính, nghiên cứu ghi nhận xu hướng các tập đoàn điều chỉnh danh mục đầu tư, tăng cường hợp tác và thoái vốn khỏi những lĩnh vực không còn phù hợp với chiến lược.

Một số trường hợp được đề cập gồm PAN chuyển nhượng Bibica trong năm 2026 sau khi doanh nghiệp bánh kẹo này ghi nhận lợi nhuận trước thuế cao nhất lịch sử vào năm 2025; Gemadept tái cấu trúc các liên doanh với CJ Logistics để tập trung vào cảng biển, vận tải và chuỗi lạnh; FPT mua bộ phận thiết kế và phát triển tại Ba Lan của Nippon Seiki Europe nhằm mở rộng năng lực kỹ thuật trong ngành ô tô.