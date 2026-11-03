Giám đốc Tài chính Đầu tư Vinhomes nói gì về nhà phù hợp túi tiền?

Giám đốc Khối Tài chính kiêm Đầu tư (CFO kiêm CIO) của Vinhomes - Phạm Anh Khôi. (Ảnh: SEA500summit)

Khi rời Việt Nam 25 năm trước, Alex Pham (Phạm Anh Khôi) còn nhỏ. Nhưng ông vẫn nhớ những chuyến xe buýt chạy ngoài đường phải mở cửa sổ để lấy gió trời, do xe không có điều hòa.

Nhưng ngày hôm nay, với vai trò Giám đốc Khối Tài chính kiêm Đầu tư (CFO kiêm CIO) của Vinhomes, ông Khôi dám lấy xe buýt là một chỉ số để đo lường chất lượng đô thị tại Việt Nam.

Xe buýt là phương tiện đưa tất cả mọi người lại gần nhau hơn, không phân biệt bất kỳ tầng lớp nào trong xã hội.

“Chất lượng của xe buýt thực sự minh họa được hiệu quả kinh tế hoặc sự phát triển một đô thị. Điều quan trọng là tầng lớp lao động có thể sử dụng cho xe buýt thuận lợi chưa, tương quan giá vé với thu nhập của người dân ra sao”, ông Khôi nêu vấn đề tại một toạ đàm thuộc “Fortune Southeast Asia 500 Summit”, diễn ra chiều 3/11.

Tất nhiên, so với hơn 2 thập kỷ trước với những chiếc xe buýt đón gió tự nhiên, mọi chuyện bây giờ đã rất khác.

Vị CFO Vinhomes kêu gọi mọi người nên thử trải nghiệm phương tiện công cộng này ngay tại TP.HCM. Không chỉ có điều hoà, mạng lưới nhiều xe buýt xanh giờ đây chạy bằng điện, cũng như dễ dàng kết nối các điểm đến.

“Nhìn vào cách xe buýt vận hành để có thể đánh giá một thành phố, chứ không phải nhìn xem thành phố đó có bao nhiêu tòa nhà cao tầng. Xe buýt cho thấy điều kiện sống của người dân được cải thiện hay chưa, thành phố đó có đáng sống hay không”, ông giải thích.

Toạ đàm về: Những đô thị tăng trưởng mới tại ASEAN tại Fortune Southeast Asia 500 Summit.

Vinhomes tính toán gì khi làm các đô thị?﻿

﻿Đối với một doanh nghiệp vốn được biết đến trong việc đầu tư các đô thị, ông Khôi cho rằng, ﻿xây dựng nhà ở chỉ là một phần của câu chuyện.

Phần quan trọng hơn là làm sao để tạo ra được hoạt động bên trong các khu đô thị, một cơ sở hạ tầng kết nối được tất cả những cấu phần cần thiết như con người, hoạt động kinh doanh và dịch vụ lại với nhau.

“Đó mới là cái điều mấu chốt của Vinhomes”, ông khẳng định và cho biết, doanh nghiệp này luôn tự đặt ra nhiều câu hỏi khi xây dựng các đô thị.

Để một đô thị 'ra đời' hiệu quả hơn, theo ông, cần biến đô thị đó trở thành một trung tâm kinh tế với hiệu suất cao, có nhiều người, có nhiều hoạt động kinh doanh, nhiều dịch vụ thiết yếu. Khi đó, đầu ra về mặt kinh tế, tích lũy sẽ tự được tạo ra, thay vì chỉ để những yếu tố hoạt động rời rạc.

"Tuy nhiên, ở những vùng đất chưa có sự phát triển đúng mức và thiếu các yếu tố trên, Vinhomes sẵn lòng đón nhận những rủi ro", ông Khôi thừa nhận.

Bởi, doanh nghiệp này có sự hỗ trợ từ nhiều đối tác, các đơn vị tư vấn hay nguồn vốn từ ngân hàng để cùng thực hiện dự án. Đồng hành chính là yếu tố quan trọng để phát triển các đô thị trong tương lai.

Nói về mặt chi phí đầu tư, đây là điều quan trọng nhất với các bên. Nhưng, theo CFO Vinhomes, câu hỏi lớn hơn là: Chi phí đầu tư đó có giúp cải thiện cuộc sống người dân hay không?

Đơn cử, các doanh nghiệp đầu tư nhiều tiền vào trồng cây xanh, công viên, công trình xanh – là những thứ không thể thấy dòng tiền thu hồi về. Tuy nhiên, giá trị của đồng tiền đó chính là tâm trạng của người dân tốt hơn mỗi ngày sau khi đi làm về.

Nếu đi làm về, cư dân không có chỗ đỗ xe, không có nơi cho con chơi, không có công viên để hít thở không khí hoặc các hoạt động giải trí thì ở đó không có gì vui. Điều này tác động tới tâm lý của người dân khi đi làm vào ngày hôm sau.

Đấy chính là chi phí mà nhà đầu tư bất động sản phải cân nhắc. Lúc này, giá trị không đến trực tiếp từ đồng tiền, mà đến từ sự cải thiện cuộc sống của cư dân.

Đối với góc độ người mua nhà, đại diện Vinhomes thừa nhận, vấn đề các đô thị đang phải đối mặt chính là mức độ phù hợp túi tiền của nhà ở.

"Làm sao để doanh nghiệp xây được những đô thị thành công, khiến người dân muốn đến an cư song vẫn phải phù hợp túi tiền - đây là thách thức rất lớn”, ông Khôi nói.

Dẫu vậy, ông cho rằng, cần hiểu phù hợp túi tiền không phải chỉ tính về giá nhà, mà cần tính xem nơi ở đó có dễ tiếp cận chỗ làm việc, địa điểm giải trí, trường học cho con, không gian xanh hay các tiện ích khác... hay không?

Các yếu tố trên phải được tính vào chi phí sống, chứ không phải riêng giá trị của căn hộ.

"Một dự án nhà ở giá rẻ với chi phí thấp thì chỉ là một ngôi nhà để ở thôi. Nhưng nếu người dân phải đi ba tiếng đồng hồ mới tới được chỗ làm thì ngôi nhà đó không đạt hiệu quả về mặt chi phí", đại diện Vinhomes bổ sung.