Ông Nguyễn Bảo Hoàng trở thành Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam

Ngày 3/11, Trường Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) thông báo ông Nguyễn Bảo Hoàng (SN 1974) chính thức đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Tín thác từ ngày 1/11/2026, thay ông Chris Helzer, người giữ vị trí này trong nhiệm kỳ 2025–2026. Ông Chris Helzer sẽ tiếp tục tham gia Hội đồng Tín thác với vai trò Phó Chủ tịch. Trước đó, ông Thomas Vallely đảm nhiệm vị trí Chủ tịch sáng lập trong giai đoạn 2012–2025.

Tân Chủ tịch Nguyễn Bảo Hoàng là doanh nhân hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ đầu tư, ngân hàng số đến bán lẻ, thể thao và giáo dục. Ông hiện giữ chức Chủ tịch Phoenix Holdings, doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ, hàng tiêu dùng, bán lẻ, công nghệ tài chính, giáo dục, thể thao, truyền thông và giải trí.

Trước đó, ông từng là Tổng Giám đốc IDG Ventures Vietnam, quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời giữ chức Chủ tịch điều hành Ngân hàng số Timo. Ông Nguyễn Bảo Hoàng còn được biết đến với vai trò người nắm quyền nhượng quyền phát triển McDonald's tại Việt Nam. Trong lĩnh vực thể thao, ông là Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Đông Nam Á, đồng thời là đồng sở hữu sáng lập kiêm Phó Chủ tịch Los Angeles Football Club (LAFC), đội bóng đang thi đấu tại Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).

Về học vấn, ông tốt nghiệp cử nhân ngành Văn học Cổ điển tại Đại học Harvard, sau đó lấy bằng Bác sĩ Y khoa tại Trường Y thuộc Đại học Northwestern và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Trường Quản lý Kellogg, cũng thuộc Đại học Northwestern, Mỹ.

Ngoài hoạt động kinh doanh, ông Nguyễn Bảo Hoàng hiện là Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Operation Smile Việt Nam, tổ chức hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em mắc dị tật vùng hàm mặt. Ông cũng đồng sáng lập Quỹ Phượng Hoàng, tham gia các dự án xây dựng cầu dân sinh, nhà ở và trường học tại những khu vực khó khăn.

Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Bảo Hoàng diễn ra trong giai đoạn Fulbright chuẩn bị đưa cơ sở mới tại Khu Công nghệ cao TP.HCM vào sử dụng. Theo kế hoạch, những công trình đầu tiên của trường sẽ đi vào hoạt động trong năm học 2027, bao gồm các hạng mục phục vụ đào tạo, nghiên cứu, lưu trú sinh viên và hoạt động thể thao.

Được thành lập năm 2016 trên nền tảng hợp tác giáo dục Việt Nam - Hoa Kỳ, Fulbright Việt Nam hoạt động theo mô hình đại học phi lợi nhuận, với nguồn tài chính từ học phí, tài trợ và đóng góp thiện nguyện. Trường được quản trị bởi Hội đồng Tín thác, trong khi hoạt động điều hành trực tiếp do Hiệu trưởng Đinh Vũ Trang Ngân phụ trách.