Giật mình giá trị khối ngoại bán ròng từ khi chứng khoán Việt Nam được nâng hạng

Kể từ khi Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp ngày 21/9, thị trường chứng khoán đã trải qua 32 phiên giao dịch nhưng chỉ có 3 phiên khối ngoại không xả hàng trên HoSE.

Tổng giá trị bán ròng luỹ kế trong khoảng một tháng rưỡi vừa qua lên đến gần 30.000 tỷ đồng. Con số khiến nhiều nhà đầu tư giật mình khi bằng 1/4 tổng giá trị khối ngoại bán ròng từ đầu năm.

Từ đầu năm đến nay, chưa có tháng nào khối ngoại dừng bán cổ phiếu Việt Nam. Tổng giá trị bán ròng trên HoSE luỹ kế đến ngày 3/11 là gần 121.000 tỷ đồng. Con số này gần bằng mức kỷ lục năm ngoái (125.000 tỷ đồng).

Thực tế, khối ngoại đã bán ròng cổ phiếu Việt Nam trong nhiều năm. Lần gần nhất thị trường đón nhận dòng vốn ngoại đáng kể đã cách đây gần 4 năm, vào giai đoạn cuối năm 2022 đầu 2023. Khi đó, dòng tiền P-Notes ồ ạt đổ vào bắt đáy khi thị trường lao dốc xuống vùng đáy dài hạn với định giá thấp lịch sử sau cú sốc trái phiếu và vụ việc Vạn Thịnh Phát.

Dưới áp lực từ khối ngoại, thị trường chưa thể bứt phá, thậm chí còn có xu hướng trôi về vùng đáy 3 tháng. Tính từ khi chính thức lên thị trường mới nổi thứ cấp, VN-Index đã giảm hơn 116 điểm, tương đương hơn 6%. Xa hơn, nếu tính từ đỉnh lịch sử xác lập hồi giữa tháng 5 năm nay, chỉ số đã mất gần 230 điểm.

Thị trường thiếu lực đỡ khi dòng tiền nội không thực sự dồi dào trong bối cảnh mặt bằng lãi suất neo cao. Giá trị khớp lệnh bình quân trên HoSE hiện chỉ còn khoảng 13.000 tỷ đồng/phiên, tương đương 1/3 so với một năm trước. Mặt bằng thanh khoản này đã duy trì khoảng nửa năm và chưa có dấu hiệu cải thiện.

Dù còn không ít thách thức trong ngắn hạn nhưng triển vọng dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn được đánh giá lạc quan nhờ vĩ mô ổn định, tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết. Kết quả kinh doanh quý 3 hầu hết các doanh nghiệp lớn ở mức khá tốt đẩy định giá thị trường tiếp tục giảm xuống mức thấp trong lịch sử (P/E quanh 12).

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 2 con số của Chính phủ là một trong những động lực được kỳ vọng sẽ thúc đẩy doanh nghiệp mở rộng quy mô thời gian tới. Các chính sách kích thích kinh tế như đẩy mạnh đầu tư công, nới lỏng chính sách tiền tệ có thể tạo ra thêm không gian tăng trưởng cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, dòng vốn ngoại được dự báo sẽ sớm đảo chiều trở lại chứng khoán Việt Nam thời gian tới. Hiện tại, dòng vốn thụ động chuyên đầu tư thị trường mới nổi vẫn đang trong quá trình giải ngân kéo dài đến cuối năm 2027. Ngoài ra, dòng vốn chủ động hàng tỷ USD cũng được kỳ vọng sẽ đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam.