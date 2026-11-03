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Hai cổ phiếu ngân hàng bị khối ngoại "xả" gần 500 tỷ phiên 3/11

| | Thị trường chứng khoán

Hai cổ phiếu ngân hàng bị khối ngoại "xả" gần 500 tỷ phiên 3/11

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 496 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tâm lý thị trường thận trọng, VN-Index rung lắc mạnh trong phiên 3/11. Chỉ số đóng cửa phiên giảm 11 điểm tại 1.699 điểm với thanh khoản trên HoSE đạt gần 13.000 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 496 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 500 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu HPG được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 227 tỷ đồng. Theo sau, SHB và VHM là mã tiếp theo được gom mạnh 125 và 119 tỷ đồng.

Hai cổ phiếu ngân hàng bị khối ngoại "xả" gần 500 tỷ phiên 3/11 - Ảnh 1.

(Nguồn: Vietcap)

Ở chiều ngược lại, hai cổ phiếu ngân hàng là MBB và VCB bị bán ròng mạnh lần lượt  254 tỷ đồng và 219 tỷ đồng. Theo sau, VIC bị bán 114 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 7 tỷ đồng

Tại chiều mua, MBS được mua ròng mạnh nhất với giá 7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, TNG xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 4 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng IDC, MST.

Hai cổ phiếu ngân hàng bị khối ngoại "xả" gần 500 tỷ phiên 3/11 - Ảnh 2.

(Nguồn: Vietcap)

Chiều ngược lại, PVS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 3 tỷ đồng; theo sau NTP bị bán 1,4 tỷ, SHS, VGS bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 2,5 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu OIL được khối ngoại mua 2 tỷ đồng. Theo sau, PHP và F88 cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Hai cổ phiếu ngân hàng bị khối ngoại "xả" gần 500 tỷ phiên 3/11 - Ảnh 3.

 

(Nguồn: Vietcap)

Ngược chiều, QNS bị khối ngoại bán ròng 2 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , DDV, ABB,...

Mai Chi

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
khối ngoại

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