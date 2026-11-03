Siêu dự án 57.300 tỷ đồng của Việt Nam vừa có diễn biến mới đáng chú ý

Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná có diễn biến mới

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản thông báo kết quả thẩm định hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) của dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná.

Theo đó, dự án phù hợp với định hướng phát triển năng lượng quốc gia theo quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01/04/2024 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó ghi rõ dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná nằm trong danh mục các dự án nhiệt điện LNG ưu tiên đầu tư của ngành và được vận hành giai đoạn 2023-2030.

Dự án cũng phù hợp với quy hoạch điện lực quốc gia theo Quyết định số 768/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 khu vực Khánh Hòa sẽ có dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná, quy mô công suất 1500MW, vận hành giai đoạn 2025-2030.

"Quy mô và diện tích sử dụng đất của dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná đã được trình bày trong hồ sơ là phù hợp với các quyết định, quy hoạch được duyệt và giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi của dự án, bao gồm các quy hoạch được duyệt", văn bản nêu rõ.

Phối cảnh dự án nhiệt điện LNG Cà Ná Công suất 1.500 MW

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là khu vực kinh tế lớn nhất của cả nước. Vì vậy, theo Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa, việc xây dựng Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná sẽ góp phần ổn định nguồn điện cho khu vực này.

Bên cạnh đó, Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná cũng sẽ là một yếu tố thu hút các Nhà đầu tư tham gia phát triển kinh tế khu vực, tăng nhu cầu việc làm và cải thiện đáng kể sự phát triển kinh tế trong khu vực.

Theo quy hoạch địa điểm các kho chứa LNG đầu mối có quy mô lớn trong khu vực dự kiến tại khu vực Hòn Mê (tỉnh Thanh Hóa) và khu vực vịnh Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa). Địa điểm dự kiến xây dựng kho chứa LNG Cà Ná nằm nằm gần khu vực quy hoạch kho chứa LNG đầu mối khu vực vịnh Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa), đây là điều kiện thuận lợi có thể dự phòng cung cấp LNG cho Nhà máy từ kho chứa đầu mối này bằng đường biển hoặc bằng đường ống.

"Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná đủ điều kiện sau khi hoàn thiện các nội dung yêu cầu để tổng hợp, trình phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo", văn bản của Sở Công Thương Khánh Hòa nhấn mạnh.

Khánh Hòa cho biết, hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy định hiện hành đối với giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Tư vấn thẩm tra đánh giá là đã hoàn thiện theo các ý kiến thẩm tra và hồ sơ đã đủ điều kiện để tiến hành thẩm định, triển khai các bước tiếp theo.

Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná “khủng” cỡ nào?

Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná, là một trong những dự án trọng điểm của ngành năng lượng theo Quy hoạch điện VIII, được kỳ vọng bổ sung nguồn điện khí LNG quy mô lớn cho hệ thống điện quốc gia trước năm 2030.

Dự án được triển khai tại xã Cà Ná, với tổng diện tích sử dụng đất và mặt nước khoảng 265,7 ha. Trong đó, khu nhà máy điện và hành lang kỹ thuật chiếm khoảng 33,4 ha; phần diện tích còn lại là mặt nước phục vụ hệ thống kho cảng LNG và các hạng mục liên quan.

Quy hoạch Dự án điện khí LNG Cà Ná

Công trình này do liên danh Trung Nam - Sideros River là nhà đầu tư trúng thầu. Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná có tổng công suất 1.500 MW, tổng vốn đầu tư hơn 57.300 tỷ đồng. Toàn bộ chi phí thực hiện dự án sử dụng vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư.

Theo phương án được phê duyệt, dự án bao gồm nhà máy nhiệt điện tuabin khí chu trình hỗn hợp sử dụng LNG công suất 1.500 MW dự kiến đóng góp 9 tỷ kWh/năm vào hệ thống điện quốc gia.

Cùng với đó, dự án này có hệ thống kho cảng LNG và tái hóa khí có công suất từ 1,0 - 1,2 triệu tấn/năm. Hạ tầng LNG của dự án gồm một bồn chứa LNG dung tích khoảng 220.000 m³, tuyến đường ống cấp LNG, một bến cảng nhập LNG, đê chắn sóng phía Đông dài khoảng 2.400 m, cùng các công trình hạ tầng phụ trợ phục vụ cảng nhập khí.

Về tiến độ, dự án phải hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành trước ngày 31/12/2030. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tính từ thời điểm nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định pháp luật.