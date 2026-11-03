Một tập đoàn tư nhân Việt Nam dự chi khoảng 30 triệu USD để xây dựng tổ hợp sản xuất công nghiệp ở nước ngoài

Mới đây, Công ty CP Đầu tư Thái Bình (TBS Group) đã đón tiếp ông Ahmad Luthfi, Thống đốc tỉnh Trung Java (Indonesia) cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc với tập đoàn.

Hai bên đã trao đổi cơ hội hợp tác và ký kết Biên bản ghi nhớ về kế hoạch đầu tư sản xuất công nghiệp tại tỉnh Trung Java. Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, TBS Group định hướng kế hoạch đầu tư khoảng 30 triệu USD để xây dựng tổ hợp sản xuất công nghiệp quy mô lớn tại tỉnh Trung Java.

Ảnh: TBS Group

Tổ hợp sản xuất mới dự kiến tạo việc làm cho khoảng 10.000 lao động địa phương. Trong mảng sản xuất giày dép, công suất thiết kế đạt từ 8 – 10 triệu đôi/năm (giai đoạn I triển khai đạt khoảng 4 – 5 triệu đôi/năm). Bên cạnh da giày, dự án tạo tiền đề để hai bên tiếp tục trao đổi, cụ thể hóa các định hướng hợp tác và mở rộng sang các ngành công nghiệp tiềm năng khác.

Các nội dung cụ thể sẽ tiếp tục được hai bên nghiên cứu và triển khai phù hợp với quy định pháp luật, thủ tục đầu tư và điều kiện thực tế.

Dự án đánh dấu bước đi chiến lược của TBS Group trong lộ trình chủ động đa dạng hóa mạng lưới sản xuất, nâng cao tính linh hoạt vận hành, thích ứng với sự chuyển dịch của chuỗi cung ứng và củng cố năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Việc một "đại gia" da giày Việt Nam đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài, mở rộng mạng lưới sản xuất ra thị trường quốc tế đã thu hút sự quan tâm không nhỏ từ dư luận.

Ảnh minh họa: TBS Group

Theo giới thiệu, TBS Group được thành lập từ năm 1989 với sự hợp tác của 3 nhà sáng lập Nguyễn Đức Thuấn- Cao Thanh Bích- Nguyễn Thanh Sơn.

Từ nền tảng sản xuất công nghiệp (chuyên thiết kế, phát triển sản phẩm cho các thương hiệu lớn như Skechers, Coach, Decathlon…), TBS Group từng bước mở rộng sang các mảng khác, trong đó, 6 lĩnh vực kinh doanh trụ cột gồm: Sản xuất Công nghiệp Da giày, Sản xuất Công nghiệp Túi xách, Đầu tư - Kinh doanh - Quản lí Bất động sản & Hạ tầng công nghiệp, Cảng & Logistics, Du lịch, Thương mại & Dịch vụ.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 1/2019, tập đoàn tăng vốn tư gần 1.163 tỷ đồng lên gần 1.352 tỷ đồng, 100% là nguồn vốn tư nhân trong nước.

Hiện, ông Nguyễn Đức Thuấn (SN 1957) là Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Ông Thuấn hiện cũng đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Thương mại và Du lịch Bình Dương (Thương mại và Du lịch Bình Dương)- một doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Tính đến giữa tháng 10/2024, vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức gần 2.942 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư dự án khu dân cư biệt thự Vườn Cau (tên thương mại: Hồ Gươm Xanh) quy mô gần 26,5ha.

Đáng chú ý, Thương mại và Du lịch Bình Dương còn là cổ đông nắm giữ gần 56,9% vốn của Công ty TNHH Bất động sản Areco (BĐS Areco). Theo công bố hồi tháng 8/2025, BĐS Areco còn có 2 cổ đông khác là TBS Group (19,66%) và bà Lâm Thị Mai (23,465%).

Thương mại và Du lịch Bình Dương cũng là cổ đông sáng lập góp 60% vốn tại Công ty CP Logistics TBS Sông Châu (TBS Sông Châu). Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 8/2018, hoạt động chính trong lĩnh vực Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; do bà Nguyễn Thị Vui làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật. Hai cổ đông sáng lập khác của TBS Sông Châu gồm: Công ty CP Xăng dầu Sông Châu (28%) và Công ty CP Xây lắp III - Petrolimex (12%).

Ông Vũ Quang Hưng (SN 1973)- Tổng Giám đốc, là người được ủy quyền phần vốn góp gần 56,9% tại BĐS Areco. Trong khi đó, bà Mai cũng được ủy quyền phần vốn góp 19,66% của TBS Group tại BĐS Areco.

Bà Lâm Thị Mai còn được biết đến cổ đông nắm 5% vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Thuấn Nguyễn. 95% vốn còn lại tại Công ty Thuấn Nguyễn do ông Nguyễn Đức Thuấn- Chủ tịch HĐQT TBS Group, nắm giữ. Không chỉ là cổ đông nắm cổ phần chi phối, vị doanh nhân sinh năm 1957 này còn là Chủ tịch HĐTV, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Thuấn Nguyễn.

Doanh nhân Nguyễn Đức Thuấn còn từng là thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Nam Long (MCK: NLG) nhiệm kỳ 2021 - 2025 được bổ nhiệm tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/4/2021.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 diễn ra vào cuối tháng 4/2026, ông Nguyễn Đức Thuấn được bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026 còn thể hiện, ông Nguyễn Đức Thuấn nắm giữ hơn 4,9 triệu cổ phiếu của Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam (Vipesco, MCK: VPS), tương ứng 20,23% vốn doanh nghiệp. Vị doanh nhân sinh năm 1957 là bố đẻ bà Nguyễn Thanh Thủy- Thành viên HĐQT Vipesco. Ngoài ra, ông Thuấn cũng từng là Thành viên HĐQT VPS.

Ngoài ra, bà Lâm Thị Mai- mẹ đẻ bà Nguyễn Thanh Thủy, cũng sở hữu hơn 2 triệu cổ phiếu VPS, tương ứng 8,43%.

Ông Nguyễn Đức Thuấn còn từng đứng tên tại Công ty CP Đầu tư và Xúc tiến thương mại Việt Nam - Lefaso (Lefaso). Doanh nghiệp này được thành lập năm 2005, có ngành nghề chính là sản xuất giày dép, vốn điều lệ theo công bố cuối tháng 7/2022 tăng từ 30 tỷ đồng lên mức 200 tỷ đồng.

Cũng vào thời điểm này, ông Vũ Quang Hưng (Tổng Giám đốc BĐS Areco) đảm nhiệm vị trí Người đại diện theo pháp luật tại Lefaso thay ông Thuấn.