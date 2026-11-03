Chính thức từ hôm nay (3/11), người nắm giữ cổ phiếu VPBank đón một thay đổi đáng chú ý

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), ngày 3/11/2026, hơn 2,066 tỷ cổ phiếu VPB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức được đưa vào giao dịch bổ sung. Đây là lượng cổ phiếu ngân hàng phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, số lượng cổ phiếu được giao dịch bổ sung là 2.066.076.399 đơn vị, tương ứng giá trị niêm yết tăng thêm hơn 20.660 tỷ đồng theo mệnh giá. Sau thay đổi, tổng số cổ phiếu VPB niêm yết trên HoSE đạt đúng 10 tỷ đơn vị, tương ứng tổng giá trị niêm yết 100.000 tỷ đồng.

Trước đó, VPBank đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 26,04104%. Theo đó, cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu được nhận thêm 2.604 cổ phiếu mới. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/9/2026.

Đợt phát hành đã nâng vốn điều lệ của VPBank từ hơn 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng, đưa nhà băng này gia nhập nhóm ngân hàng có quy mô vốn điều lệ lớn nhất hệ thống. Đây cũng là ngân hàng thứ hai đạt mốc vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng sau MB.

Việc hơn 2 tỷ cổ phiếu được đưa vào giao dịch bổ sung diễn ra trong bối cảnh VPBank đang triển khai kế hoạch tăng vốn quy mô lớn trong năm 2026. Theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sau khi hoàn tất chia cổ tức bằng cổ phiếu, ngân hàng dự kiến tiếp tục chào bán riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài.

Nếu hoàn tất đợt phát hành tiếp theo, vốn điều lệ VPBank dự kiến tăng lên khoảng 106.244 tỷ đồng. Việc tăng vốn được ngân hàng xác định nhằm củng cố năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong những năm tới.

Về tình hình kinh doanh, VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 30.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng gần 47% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 72,4% kế hoạch cả năm. Riêng quý 3, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 11.000 tỷ đồng.