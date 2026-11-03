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Giá bạc biến động dữ dội, quỹ lớn nhất thế giới "tung tiền" gom hơn 200 tấn bạc

| | Thị trường chứng khoán

Giá bạc biến động dữ dội, quỹ lớn nhất thế giới "tung tiền" gom hơn 200 tấn bạc

Đây là phiên thứ hai liên tiếp quỹ gia tăng lượng bạc nắm giữ ở quy mô trên 100 tấn.

Theo dữ liệu từ iShares Silver Trust (SLV), quỹ ETF bạc lớn nhất thế giới ghi nhận lượng bạc nắm giữ tăng thêm 113,67 tấn trong phiên giao dịch ngày 2/11, nâng tổng khối lượng lên khoảng 15.760 tấn.

Đây là phiên thứ hai liên tiếp quỹ gia tăng lượng bạc nắm giữ ở quy mô trên 100 tấn. Trước đó, trong phiên 30/10, SLV cũng ghi nhận mức tăng 103,85 tấn. Như vậy, chỉ sau hai phiên giao dịch, lượng bạc tại quỹ đã tăng thêm hơn 217 tấn.

Giá bạc vừa lao dốc mạnh, quỹ bạc lớn nhất thế giới lập tức có động thái đáng chú ý - Ảnh 1.
Giá bạc vừa lao dốc mạnh, quỹ bạc lớn nhất thế giới lập tức có động thái đáng chú ý - Ảnh 2.

Diễn biến này đáng chú ý trong bối cảnh thị trường bạc vừa trải qua những phiên giao dịch biến động mạnh. Sau chuỗi điều chỉnh sâu trong tháng 10, giá bạc tiếp tục chịu áp lực bán tháo vào phiên cuối tháng, trước khi xuất hiện lực cầu trở lại trong phiên đầu tiên của tháng 11.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay có thời điểm hồi phục khoảng 3,6%, lên vùng 50,6 USD/ounce trong phiên 2/11, sau khi mất gần 6% trong phiên giao dịch liền trước. Đà hồi phục giúp kim loại quý này lấy lại mốc tâm lý 50 USD/ounce sau cú lao dốc mạnh.

Tuy nhiên, sang phiên sáng 3/11, giá bạc tiếp tục biến động và chịu áp lực bán trở lại, cho thấy tâm lý thị trường vẫn thận trọng sau đợt điều chỉnh vừa qua.

Không riêng bạc, giá vàng thế giới cũng ghi nhận nhịp phục hồi đáng kể trong phiên đầu tuần. Theo Kitco, trong phiên giao dịch ngày 2/11, giá vàng giao ngay đóng cửa tại mốc 3.947 USD/ounce, tăng 71,4 USD, tương đương hồi phục 1,84% sau phiên giảm sâu trước đó. 

Đà tăng của hai kim loại quý diễn ra khi giá dầu thô quốc tế giảm mạnh, góp phần làm dịu lo ngại về lạm phát và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Việc giá năng lượng hạ nhiệt giúp giảm bớt áp lực lạm phát từ chi phí nhiên liệu. Đồng thời, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm và đồng USD suy yếu đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự phục hồi của vàng và bạc.

Dù vậy, triển vọng của thị trường kim loại quý vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất định, đặc biệt là diễn biến chính sách tiền tệ tại Mỹ.

Dữ liệu công bố ngày 2/11 cho thấy chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Mỹ do Viện Quản lý Cung ứng (ISM) công bố tăng từ 54,5 điểm trong tháng 9 lên 55,5 điểm trong tháng 10, cao hơn dự báo của thị trường.

Hoạt động sản xuất duy trì đà mở rộng, trong khi áp lực giá nguyên liệu đầu vào tuy giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao. Điều này tiếp tục củng cố những lo ngại về khả năng lạm phát kéo dài, khiến Fed khó sớm chuyển sang nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trước đó, Fed đã giữ nguyên biên độ lãi suất điều hành ở mức 3,75–4% trong cuộc họp cuối tháng 10. Theo Kitco, thị trường đang đánh giá khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 12, với xác suất được phản ánh trên thị trường tương lai ở mức khoảng 75%.

Lãi suất duy trì ở mức cao có thể gây sức ép lên các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc. Riêng bạc còn chịu ảnh hưởng từ triển vọng nhu cầu công nghiệp, khiến biến động giá có thể mạnh hơn vàng trong những giai đoạn thị trường bất ổn.

Dương Ngọc

Việt Nam hàng ngày

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