Giá vàng 9999 SJC hôm nay 3/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Giá vàng hôm nay, cập nhật chi tiết giá vàng 9999 hôm nay 3/11/2026 tại SJC và nhiều thương hiệu lớn trên thị trường.
Vàng 9999 (hay còn gọi vàng 24K, vàng ta hoặc vàng ròng) là loại vàng có độ tinh khiết cao, đạt tới 99,99%; chỉ lẫn một lượng tạp chất rất nhỏ (khoảng 0,01%).
Do hàm lượng vàng nguyên chất cao nên vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng, sáng bóng tự nhiên, khá mềm, dẻo và dễ bị móp méo khi chịu va đập mạnh.
Đặc tính này khiến vàng 9999 ít khi được dùng để làm trang sức tinh xảo gắn đá quý mà chủ yếu được đúc thành dạng nhẫn tròn trơn (nhẫn ép vỉ) hoặc vàng miếng.
Giá vàng 9999 SJC hôm nay 3/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Lúc 7h sáng nay 3/11/2026, giá vàng miếng 1L, 10L, 1KG được SJC niêm yết ở mức 13,7 - 14,00 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với sáng qua.
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch ở mức 13,28 - 13,68 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với sáng qua.
Bảng giá vàng tại SJC cập nhật lúc 7h ngày 3/11/2026
|Loại vàng
|Giá mua vào
|Giá bán ra
|Đơn vị
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|13.700.000
|14.000.000
|đồng/chỉ
|Vàng SJC 5 chỉ
|13.700.000
|14.002.000
|đồng/chỉ
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|13.700.000
|14.003.000
|đồng/chỉ
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|13.280.000
|13.680.000
|đồng/chỉ
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|13.280.000
|13.690.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 99,99%
|13.080.000
|13.580.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 99%
|12.745.500
|13.445.500
|đồng/chỉ
|Nữ trang 75%
|9.221.000
|10.201.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 68%
|8.270.300
|9.250.300
|đồng/chỉ
|Nữ trang 61%
|7.319.600
|8.299.600
|đồng/chỉ
|Nữ trang 58,3%
|6.952.900
|7.932.900
|đồng/chỉ
|Nữ trang 41,7%
|4.698.400
|5.678.400
|đồng/chỉ
So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam.
|
Thương hiệu
|
Loại vàng
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
SJC
|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|
13.700.000
|
14.000.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng SJC 5 chỉ
|
13.700.000
|
14.002.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|
13.280.000
|
13.680.000
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 99,99%
|
13.080.000
|
13.580.000
|
đồng/chỉ
|
Doji
|
Vàng miếng SJC
|
13.700.000
|
14.000.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|
13.500.000
|
13.900.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nguyên liệu 9999
|
12.900.000
|
13.100.000
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 9999
|
13.300.000
|
13.700.000
|
đồng/chỉ
|
PNJ
|
Vàng miếng SJC 999.9
|
13.700.000
|
14.000.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|
13.400.000
|
13.800.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng Kim Bảo 999.9
|
13.400.000
|
13.800.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 999.9
|
13.180.000
|
13.630.000
|
đồng/chỉ
|
Bảo Tin Minh Châu
|
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
13.450.000
|
13.850.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
13.450.000
|
13.850.000
|
đồng/chỉ
|
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
|
13.450.000
|
13.850.000
|
đồng/chỉ
|
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
|
13.250.000
|
13.750.000
|
đồng/chỉ
|
Bảo Tín Mạnh Hải
|
Kim Gia Bảo 24K
|
13.550.000
|
13.950.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
|
13.450.000
|
-
|
đồng/chỉ
|
Vàng trang sức 24K (999.9)
|
13.350.000
|
13.850.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
|
13.700.000
|
14.000.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý
|
Vàng miếng SJC
|
13.550.000
|
14.000.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|
13.550.000
|
13.850.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý 1 Lượng 999.9
|
13.550.000
|
13.850.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng trang sức 999.9
|
13.300.000
|
13.750.000
|
đồng/chỉ
Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.
VTC News