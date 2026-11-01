Cổ phiếu nào thường tăng trong tháng 11?

Tháng 11 từ lâu là khoảng thời gian được giới đầu tư chứng khoán quan tâm khi thị trường bước vào giai đoạn cuối năm cùng với đó là giai đoạn vắng thông tin hỗ trợ khi mùa báo cáo tài chính vừa đi qua. Nhìn lại diễn biến lịch sử, một số cổ phiếu đã hình thành chuỗi tăng giá đáng chú ý, bất chấp những biến động của thị trường chung.

Theo thống kê từ dữ liệu giá đóng cửa điều chỉnh, có 10 cổ phiếu niêm yết tăng giá trong tất cả các tháng 11 giai đoạn 2022–2025 , gồm 8 mã HOSE và 2 mã HNX.

Trên sàn HOSE , nhóm duy trì chuỗi tăng 4 năm gồm HAG, NHA, MSH, HDG, KBC, POW, DHA và HAP. Dù cùng giữ được sắc xanh, mức tăng của các cổ phiếu lại có sự phân hóa rõ rệt giữa từng năm.

Nổi bật là cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai, từng tăng tới 38,85% trong tháng 11/2023, sau khi tăng 4,5% vào năm 2022. Sang tháng 11/2024, HAG tiếp tục tăng 15,46%, trước khi thu hẹp mức tăng xuống còn 1,75% trong năm 2025.

Tương tự, cổ phiếu KBC của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc cũng ghi nhận hai tháng 11 liên tiếp tăng trên 20% vào các năm 2022 và 2023. Tuy nhiên, mức tăng đã giảm xuống 5,51% trong năm 2024 và chỉ còn 0,86% vào tháng 11/2025.

Trong khi đó, một số cổ phiếu duy trì mức tăng tương đối ổn định hơn. HDG của Tập đoàn Hà Đô lần lượt tăng 6,4%, 9,52%, 7,69% và 3,08% qua bốn năm. Cổ phiếu POW của PV Power cũng duy trì chuỗi tăng với biên độ từ 3,77% đến 12,57%.

Đặc biệt, HAP của Tập đoàn Hapaco bất ngờ dẫn đầu nhóm HOSE trong tháng 11/2025 với mức tăng gần 11%. Trước đó, cổ phiếu này chỉ tăng lần lượt 5,49%, 2,67% và 2,14% trong các tháng 11 từ năm 2022 đến 2024.

Ở sàn HNX, chỉ có hai cổ phiếu duy trì được chuỗi tăng 4 năm liên tiếp là PVI và L18. Trong đó, PVI gây chú ý khi tăng mạnh 18,81% trong tháng 11/2025, vượt xa mức tăng của ba năm trước là 10,17%, 1,12% và 3,12%.

Cổ phiếu L18 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 cũng có diễn biến đáng chú ý. Sau hai tháng 11 liên tiếp tăng trên 21% vào năm 2022 và 2023, mức tăng của L18 thu hẹp còn 1,3% năm 2024 và chỉ 0,38% trong năm 2025.

Nhìn chung, một số cổ phiếu có xu hướng tăng giá lặp lại trong tháng 11, nhưng biên độ biến động không đồng đều qua các năm. Chuỗi tăng trong quá khứ là một yếu tố tham khảo về tính mùa vụ, song không đồng nghĩa những cổ phiếu này sẽ tiếp tục tăng trong tháng 11/2026, nhất là khi diễn biến thị trường còn phụ thuộc vào dòng tiền, kết quả kinh doanh và các yếu tố vĩ mô.