Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tháng 10: Một mã tăng gần 330%, loạt cổ phiếu bốc hơi hơn nửa giá trị

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tháng 10/2026 với diễn biến kém tích cực khi VN-Index dừng tại 1.741,62 điểm, giảm khoảng 27 điểm so với cuối tháng 9. Tuy nhiên, phía sau biến động tương đối khiêm tốn của chỉ số là những đợt tăng, giảm giá mạnh tại nhiều cổ phiếu trên cả ba sàn HoSE, HNX và UPCoM.

Thống kê cho thấy mức độ phân hóa đáng chú ý. Trong khi cổ phiếu tăng mạnh nhất ghi nhận mức sinh lời gần 330%, mã giảm sâu nhất mất hơn 76% giá trị. Đáng chú ý, nhiều cổ phiếu góp mặt trong bảng xếp hạng có thanh khoản khá thấp.

Sàn HoSE: KOS mất hơn 76% thị giá, L10 tăng gần 60%

Trên sàn HoSE, cổ phiếu L10 của Công ty Cổ phần Lilama 10 dẫn đầu chiều tăng với mức tăng 58,13%, từ 24.000 đồng lên 37.950 đồng/cp. Mã này trải qua chuỗi 9 phiên tăng trần liên tiếp từ ngày 19/10 đến 29/10, trước khi bất ngờ giảm sàn trong phiên giao dịch cuối tháng.

Theo sau là COM với mức tăng 41,97%, MDG tăng 33,42% và TNH tăng 28,67%. Đáng chú ý, NKG của Thép Nam Kim cũng góp mặt trong top 5 với mức tăng 25,40%, trong khi SMA, NNC, BCE, HU1 và MSH hoàn tất danh sách 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất HoSE tháng 10/2026

Hạng

Cổ phiếu tăng

Mức tăng

Cổ phiếu giảm

Mức giảm

1

L10

+58,13%

KOS

-76,05%

2

COM

+41,97%

PNJ

-41,73%

3

MDG

+33,42%

DRH

-31,85%

4

TNH

+28,67%

VPG

-31,69%

5

NKG

+25,40%

TTF

-30,92%

6

SMA

+22,96%

CRE

-28,41%

7

NNC

+21,39%

VDP

-22,89%

8

BCE

+21,11%

HSL

-18,57%

9

HU1

+17,58%

LPB

-17,95%

10

MSH

+17,28%

SSB

-17,53%



Ở chiều ngược lại, KOS của Công ty Cổ phần Kosy trở thành tâm điểm với mức giảm lên tới 76,05%, từ 16.950 đồng xuống còn 4.060 đồng/cp. Cổ phiếu này trải qua chuỗi 29 phiên giảm sàn liên tiếp, trước khi bất ngờ tăng trần trong phiên 30/10 với thanh khoản đột biến hơn 75 triệu đơn vị. Tuy nhiên, một phiên hồi phục vẫn chưa đủ để thay đổi vị trí của KOS trong bảng xếp hạng những cổ phiếu giảm sâu nhất tháng.

Xếp thứ hai là PNJ của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, giảm 41,73%. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh doanh nghiệp báo lỗ sau thuế 258 tỷ đồng trong quý 3/2026, đảo chiều so với khoản lãi 496 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Danh sách giảm mạnh còn có DRH (-31,85%), VPG (-31,69%), TTF (-30,92%) và CRE (-28,41%). Đáng chú ý, áp lực điều chỉnh cũng xuất hiện tại nhóm ngân hàng khi LPB và SSB lần lượt mất 17,95% và 17,53% thị giá trong tháng.

Sàn HNX: Cổ phiếu giáo dục tăng gần 330%, một mã dầu khí mất hơn 60%

Nếu HoSE ghi nhận cú rơi đáng chú ý của KOS, sàn HNX lại xuất hiện một trong những đợt tăng giá mạnh nhất thị trường trong tháng 10.

Cổ phiếu CAR của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt tăng tới 329,95%, từ 18.700 đồng lên 80.400 đồng/cp. Như vậy, chỉ sau một tháng, thị giá CAR đã tăng gấp hơn 4,3 lần, bỏ xa các cổ phiếu còn lại trên HNX.

Đà tăng của CAR thực tế đã xuất hiện từ tháng 9 và tiếp tục được nối dài trong tháng 10, bất chấp bối cảnh thị trường chung thiếu tích cực. Tuy nhiên, thanh khoản cổ phiếu này không lớn và có sự biến động đáng kể giữa các phiên giao dịch.

Đứng sau CAR là VGS với mức tăng 34,03%, HDA tăng 28,21%, TMB tăng 26,19% và CTP tăng 24,80%. Các vị trí tiếp theo thuộc về EID, VC7, CST, QST và MEL với mức tăng từ 18% đến gần 24%.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất HNX tháng 10/2026

Hạng

Cổ phiếu tăng

Mức tăng

Cổ phiếu giảm

Mức giảm

1

CAR

+329,95%

PPT

-60,53%

2

VGS

+34,03%

UNI

-35,64%

3

HDA

+28,21%

SVN

-35,14%

4

TMB

+26,19%

DVM

-28,57%

5

CTP

+24,80%

PEN

-25,71%

6

EID

+23,67%

THD

-24,63%

7

VC7

+23,08%

HEV

-22,35%

8

CST

+19,42%

VLA

-22,06%

9

QST

+19,05%

DIH

-19,44%

10

MEL

+18,46%

CTT

-18,52%



Ở chiều giảm, PPT của Công ty Cổ phần Petro Times đứng đầu với mức giảm 60,53%, từ 15.200 đồng xuống 6.000 đồng/cp. Áp lực bán gia tăng trong nửa cuối tháng, cùng thời điểm doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026 với khoản lỗ sau thuế khoảng 22 tỷ đồng, trái ngược mức lãi khoảng 2 tỷ đồng cùng kỳ.

Theo sau PPT là UNI và SVN, lần lượt giảm 35,64% và 35,14%. Đáng chú ý, cổ phiếu THD của Thaiholdings cũng góp mặt trong nhóm giảm sâu với mức mất giá 24,63%, từ 121.000 đồng xuống 91.200 đồng/cp.

Sàn UPCoM: Cổ phiếu tăng hơn gấp đôi, hàng loạt mã mất 40–50% thị giá

UPCoM tiếp tục là thị trường ghi nhận nhiều biến động giá lớn, đặc biệt tại các cổ phiếu có thanh khoản thấp.

DNN dẫn đầu danh sách tăng giá với mức tăng 116,67%, từ 19.200 đồng lên 41.600 đồng/cp. Đây cũng là cổ phiếu có mức tăng mạnh thứ hai trong nhóm được thống kê trên cả ba sàn, chỉ đứng sau CAR của HNX.

Theo sau là PCG tăng 59,46%, THN tăng 58,93%, MEC tăng 58,33% và HIO tăng 56,94%. Các mã CK8, UPH, PCC, L45 và LM3 cũng ghi nhận mức tăng từ 50% đến hơn 56%.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất UPCoM tháng 10/2026

Hạng

Cổ phiếu tăng

Mức tăng

Cổ phiếu giảm

Mức giảm

1

DNN

+116,67%

CPA

-48,84%

2

PCG

+59,46%

BEL

-47,83%

3

THN

+58,93%

SDY

-44,44%

4

MEC

+58,33%

PLE

-43,90%

5

HIO

+56,94%

HNB

-42,45%

6

CK8

+56,25%

TGP

-42,11%

7

UPH

+55,77%

VBH

-41,18%

8

PCC

+50,95%

DDG

-40,00%

9

L45

+50,00%

SNC

-39,91%

10

LM3

+50,00%

MPY

-39,73%



Ở chiều giảm, CPA của Công ty Cổ phần Cà phê Phước An đứng đầu với mức giảm 48,84%, từ 8.600 đồng xuống 4.400 đồng/cp. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh doanh nghiệp công bố thông tin không còn đáp ứng một trong các điều kiện đối với công ty đại chúng.

Xếp sau là BEL (-47,83%), SDY (-44,44%), PLE (-43,90%) và HNB (-42,45%). Tổng cộng, có 8 trong 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất UPCoM mất từ 40% thị giá trở lên trong tháng 10.

Tuy nhiên, điểm cần lưu ý là nhiều cổ phiếu trong bảng xếp hạng có thanh khoản rất thấp. Chẳng hạn, dữ liệu VNDIRECT ghi nhận CPA chỉ có 1 cổ phiếu được giao dịch trong phiên cuối tháng 10, trong khi một số mã khác thậm chí không phát sinh giao dịch.

Điều này cho thấy mức biến động giá lớn chưa chắc đi kèm dòng tiền đáng kể. Đặc biệt tại những cổ phiếu giao dịch thưa thớt, một lượng lệnh mua hoặc bán nhỏ cũng có thể tạo ra biến động tỷ lệ phần trăm rất lớn, đồng thời khiến nhà đầu tư gặp khó khăn khi muốn hiện thực hóa lợi nhuận hoặc thoát khỏi vị thế.

Thống kê dựa trên giá đóng cửa điều chỉnh (nếu có) tại ngày 30/9 và 30/10/2026, nguồn VNDIRECT Market. Danh sách không áp dụng điều kiện thanh khoản tối thiểu và không bao gồm chứng chỉ quỹ, chứng quyền, trái phiếu.