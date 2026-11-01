Tether bất ngờ giảm nắm giữ vàng lần đầu sau gần 3 năm, nhưng một “kho vàng” khác lại phình to

Sau thời gian dài nổi lên như một trong những tổ chức tư nhân gom vàng mạnh nhất thế giới, Tether vừa ghi nhận diễn biến trái ngược với xu hướng tích lũy trước đó. Dữ liệu cho thấy lượng vàng vật chất thuộc danh mục tài sản bảo chứng cho đồng stablecoin USDT đã giảm khoảng 3,4 tấn, đánh dấu lần đầu tiên đi xuống trong chuỗi thống kê từ đầu năm 2024.

Cụ thể, tại thời điểm cuối tháng 9/2026, vàng vật chất trong danh mục dự trữ của Tether đạt xấp xỉ 143 tấn, giảm so với mức 146,41 tấn vào cuối quý 2. Như vậy, trong ba tháng, Tether đã giảm nắm giữ khoảng 3,4 tấn vàng, tương đương 2,3%. Đây là diễn biến đáng chú ý bởi trước đó, doanh nghiệp đứng sau đồng stablecoin lớn nhất thế giới đã duy trì chuỗi 9 quý liên tiếp gia tăng lượng vàng vật chất.

Nhìn lại đầu năm 2024, Tether mới nắm giữ khoảng 50,9 tấn vàng trong danh mục dự trữ. Con số này tăng lên 63,1 tấn vào cuối năm và tiếp tục đạt 125,8 tấn khi kết thúc năm 2025. Đến cuối quý 2/2026, lượng vàng đã vượt 146 tấn, tương đương gần gấp ba lần so với đầu chuỗi thống kê. Đặc biệt, tốc độ tích lũy vàng tăng mạnh trong năm 2025 khi Tether bổ sung tổng cộng gần 63 tấn vàng vào danh mục.

Một chi tiết đáng chú ý là dù lượng vàng vật chất giảm, giá trị khoản đầu tư này trên bảng dự trữ vẫn tăng khoảng 246 triệu USD so với cuối quý trước. Nguyên nhân nằm ở việc giá vàng sử dụng để định giá tăng từ 4.008,02 USD/ounce cuối tháng 6 lên 4.157,41 USD/ounce cuối tháng 9, tương đương mức tăng khoảng 3,7%.

Việc giảm nắm giữ vàng diễn ra trong bối cảnh tình hình tài chính của Tether tiếp tục cải thiện. Theo báo cáo công bố ngày 30/10, doanh nghiệp ghi nhận khoảng 1,5 tỷ USD lợi nhuận hoạt động ròng trong quý 3, nâng con số lũy kế 9 tháng lên 4,5 tỷ USD. Phần tài sản dự trữ vượt nghĩa vụ nợ cũng tăng từ 4,11 tỷ USD cuối quý 2 lên gần 7,95 tỷ USD vào cuối tháng 9.

Trong khi lượng vàng dự trữ bảo chứng cho USDT giảm, một mảng kinh doanh khác của hệ sinh thái Tether lại ghi nhận diễn biến trái ngược. Đó là Tether Gold (XAUT), sản phẩm tài sản số được bảo chứng trực tiếp bằng vàng vật chất.

Theo dữ liệu, đến cuối quý 3/2026, lượng vàng bảo chứng cho XAUT đạt khoảng khoảng 25,74 tấn. Số vàng được lưu trữ dưới dạng 2.090 thỏi vàng, với giá trị thị trường được công bố ở mức hơn 3 tỷ USD.

So với cuối quý 2, lượng vàng bảo chứng cho XAUT đã tăng thêm khoảng 3,73 tấn, tương đương gần 17%. Diễn biến này tạo ra sự đối lập đáng chú ý khi lượng vàng thuộc danh mục dự trữ USDT giảm trong quý 3, còn lượng vàng phục vụ sản phẩm token hóa tiếp tục mở rộng.

Dù cùng nằm trong hệ sinh thái Tether, hai khoản vàng này có bản chất khác nhau. Đối với USDT, vàng là một trong nhiều loại tài sản mà Tether International sử dụng để bảo đảm cho nghĩa vụ quy đổi stablecoin neo theo USD. Bên cạnh vàng, danh mục dự trữ còn bao gồm trái phiếu chính phủ Mỹ, tiền mặt, bitcoin và các khoản đầu tư khác. Việc nắm giữ vàng ở đây gắn với chiến lược quản lý tài sản dự trữ và phân bổ nguồn vốn của doanh nghiệp.

Trong khi đó, XAUT là sản phẩm token hóa vàng do TG Commodities, một đơn vị trong hệ sinh thái Tether, phát hành. Mỗi token XAUT đại diện cho quyền sở hữu một ounce vàng vật chất được lưu ký tại Thụy Sĩ, với cơ chế bảo chứng theo tỷ lệ tối thiểu 1:1.

Theo báo cáo dự trữ Tether Gold, số vàng này được đơn vị lưu ký nắm giữ thay mặt những người sở hữu token. Quyền sở hữu vàng thuộc về người nắm giữ XAUT, thay vì được ghi nhận như tài sản đầu tư riêng của tổ chức phát hành. Vì vậy, khi quy mô XAUT mở rộng, lượng vàng vật chất cần lưu ký để bảo chứng cho sản phẩm cũng tăng tương ứng.

Động thái của Tether diễn ra trong bối cảnh giá vàng đang trải qua giai đoạn biến động mạnh sau khi thiết lập đỉnh lịch sử hồi đầu năm.

Theo khảo sát mới nhất của Reuters với 30 nhà phân tích và giao dịch, dự báo trung vị về giá vàng bình quân năm 2026 đã được hạ xuống 4.495 USD/ounce, so với mức 4.509 USD/ounce trong cuộc khảo sát trước đó. Tuy nhiên, dự báo bình quân năm 2027 lại được nâng từ 4.610 USD lên 4.650 USD/ounce, phản ánh kỳ vọng thị trường sẽ phục hồi khi những yếu tố hỗ trợ dài hạn dần phát huy tác dụng.

Bà Suki Cooper, chuyên gia phân tích của Standard Chartered, nhận định giá vàng có thể bước vào giai đoạn ổn định và phục hồi trong những tháng tới, khi sự chú ý của thị trường chuyển sang xu hướng giảm phụ thuộc vào đồng USD và những lo ngại về sức mua của tiền tệ. Trong khi đó, chuyên gia Rhona O'Connell của StoneX cho rằng nhu cầu vàng vật chất từ Ấn Độ, Trung Quốc cùng hoạt động tích lũy của các ngân hàng trung ương vẫn là những yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với kim loại quý.