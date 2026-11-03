Giá vàng hôm nay 3/11: Tiếp tục tăng sau khi rời đáy 3 tháng

Sáng 3/11, giá vàng miếng tại các thương hiệu đồng loạt tăng 1,2 triệu đồng mỗi lượng.

Cụ thể, tại SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ cùng được niêm yết ở mức 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại Phú Quý, giá vàng miếng ở mức 136,7 - 141,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết giá mua vào 139,5 triệu đồng/lượng và bán ra 141 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá tăng từ 700.000 đồng đến 1,5 triệu đồng mỗi lượng.

SJC niêm yết giá mua vào bán ra ở mức 134 - 138 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Mạnh Hải mua vào 134,5 triệu đồng/lượng.

PNJ niêm yết vàng nhẫn ở mức 135,5 - 139,5 triệu đồng/lượng, còn Phú Quý giao dịch tại 136,7 - 139,7 triệu đồng/lượng. Tại Mi Hồng, giá mua vào bán ra ở mức 139,5 -141 triệu đồng/lượng.

Như vậy sau khi rời đáy 3 tháng, giá vàng duy trì phiên tăng ngày thứ 2 liên tiếp.

Diễn biến giá vàng miếng trong nước 1 tuần qua. Ảnh SJC.

Sáng 3/11, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 3.945 USD/ounce, tăng 71 USD/ounce so với đầu giờ sáng hôm qua.

Giá vàng phục hồi mạnh khi dầu thô giảm hơn 4%, làm dịu lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng Fed không cần tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ quá mạnh. Đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ suy yếu cũng thúc đẩy lực mua bắt đáy sau đợt bán tháo trong tháng 10.

Tuy nhiên, căng thẳng tại vùng Vịnh, lạm phát dai dẳng và khả năng Fed tiếp tục thắt chặt vẫn gây sức ép lên triển vọng giá vàng. Thị trường sẽ tiếp tục theo dõi bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, dữ liệu kinh tế và diễn biến Trung Đông. Vì vậy, còn quá sớm để khẳng định nhịp tăng đầu tuần báo hiệu một xu hướng phục hồi bền vững.