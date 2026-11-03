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Vàng SJC vượt 141 triệu đồng/lượng

| | Thị trường chứng khoán

Sáng nay (3/11), giá vàng trong nước tăng mạnh theo giá vàng thế giới. Theo đó, giá bán vàng miếng SJC lên trên mốc 141 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác như Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… cũng đồng loạt tăng giá bán vàng miếng lên mốc 141,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ trong 2 ngày qua, giá vàng miếng tăng 2,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng 2,2 triệu đồng/lượng từ hôm qua đến nay. Ảnh: NY.

Giá vàng nhẫn cũng có mức tăng tương đương. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 136,7 - 139,7 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 135,5 - 139,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 134 - 138 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 3.947 USD/ounce, tăng 61 USD so với sáng qua, tương đương khoảng 123,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.630 đồng/USD, giảm 1 đồng so với hôm qua.

Tại Vietcombank, giá USD giao dịch ở mức 25.590 - 25.970 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng cả 2 chiều so với sáng qua. Giá bán USD tại các ngân hàng khác cũng dưới mốc 26.000 đồng/USD. Lần gần nhất ngân hàng giao dịch USD dưới mốc này ở cả chiều mua và bán là giữa tháng 4/2025.

Theo Ngọc Mai

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