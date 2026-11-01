Cựu sinh viên cơ khí Bách khoa Đà Nẵng đi bán sữa đậu nành có khối tài sản 2.000 tỷ đồng

Nhắc đến sữa đậu nành Fami hay Vinasoy, ít người biết rằng phía sau sự phát triển của những thương hiệu này là một doanh nhân xuất thân từ ngành cơ khí. Đó là ông Võ Thành Đàng, sinh năm 1954 tại Quảng Ngãi, hiện giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS). Ông Đàng là một trong những thành viên sáng lập và vẫn gắn bó với Đường Quảng Ngãi đến nay. Đồng thời, ông là người “thuyền trưởng” lão luyện đã chèo lái, góp phần không nhỏ đưa công ty phát triển và sở hữu nhiều thương hiệu có tiếng trên thị trường.

Võ Thành Đàng, hiện giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS)

Được biết, ông Đàng tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư cơ khí tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Năm 1981, ông bắt đầu sự nghiệp với vị trí kỹ thuật viên tại Sở Điện lực tỉnh Nghĩa Bình, trước khi chuyển sang làm việc tại Nhà máy Đường Quảng Ngãi vào tháng 7 cùng năm.

Khởi đầu từ một kỹ thuật viên phân xưởng cơ điện, ông Đàng lần lượt đảm nhiệm các vị trí Phó quản đốc phân xưởng năm 1983, Trưởng phòng Kỹ thuật năm 1988 và Phó giám đốc kỹ thuật từ năm 1990. Đến năm 2001, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty Đường Quảng Ngãi.

Bước ngoặt lớn xuất hiện vào cuối năm 2005, khi Đường Quảng Ngãi thực hiện cổ phần hóa. Ông Đàng trở thành Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, trực tiếp điều hành doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi từ một công ty nhà nước sang mô hình cổ phần. Từ tháng 4/2021, ông giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT, đồng thời tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.

Về phía doanh nghiệp, Đường Quảng Ngãi vốn không khởi đầu với sữa đậu nành. Tiền thân doanh nghiệp được thành lập từ những năm 1970, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất đường và cồn, với khoảng 650 lao động.

Một trong những bước chuyển quan trọng của doanh nghiệp diễn ra năm 1997, khi Nhà máy sữa Trường Xuân được thành lập với vốn đầu tư ban đầu 60 tỷ đồng. Thời điểm đó, nhà máy sản xuất nhiều mặt hàng như sữa tiệt trùng, sữa chua và kem, trong khi sữa đậu nành chỉ chiếm một phần nhỏ.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh ban đầu không thuận lợi. Trước áp lực cạnh tranh, ban lãnh đạo doanh nghiệp quyết định thay đổi chiến lược. Năm 2003, Nhà máy sữa Trường Xuân chuyển sang chuyên sản xuất sữa đậu nành, lấy Fami làm sản phẩm chủ lực. Đến năm 2005, đơn vị chính thức mang tên Công ty Sữa đậu nành Việt Nam (Vinasoy).

Từ một nhà máy từng đứng trước nguy cơ thua lỗ kéo dài, Vinasoy dần trở thành thương hiệu dẫn đầu thị trường sữa đậu nành đóng hộp tại Việt Nam. Doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô với các nhà máy tại Bắc Ninh, Bình Dương, hình thành hệ thống sản xuất có tổng công suất hàng trăm triệu lít mỗi năm.

Song song với sữa đậu nành, Đường Quảng Ngãi phát triển hệ sinh thái sản phẩm gồm đường An Khê, nước khoáng Thạch Bích, bánh kẹo Biscafun và bia Dung Quất. Ngày 20/12/2016, cổ phiếu QNS chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM, mở ra giai đoạn mới trong hành trình phát triển của doanh nghiệp.

Sau hơn 4 thập kỷ gắn bó với Đường Quảng Ngãi, ông Võ Thành Đàng hiện nằm trong nhóm lãnh đạo doanh nghiệp sở hữu khối tài sản đáng kể trên thị trường chứng khoán.

Theo công bố giao dịch mới nhất, ông Đàng đã mua thêm 413.600 cổ phiếu QNS trong giai đoạn từ ngày 30/9 đến 29/10/2026. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu ông trực tiếp nắm giữ tăng lên 38.192.646 đơn vị, tương đương 10,39% vốn điều lệ.

Với thị giá QNS đóng cửa phiên 2/11 ở mức 49.400 đồng/cổ phiếu, giá trị số cổ phần của ông Đàng ước đạt gần 1.887 tỷ đồng. Đây mới chỉ là giá trị cổ phiếu QNS ông trực tiếp nắm giữ, chưa bao gồm các tài sản khác.

Đáng chú ý, vị doanh nhân 71 tuổi vẫn tiếp tục có kế hoạch gia tăng sở hữu. Theo thông báo ngày 30/10, ông Đàng đăng ký mua thêm 1 triệu cổ phiếu QNS trong khoảng thời gian từ ngày 5/11 đến 4/12/2026, với mục đích đầu tư.

Về hoạt động kinh doanh, Đường Quảng Ngãi vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 với doanh thu thuần đạt 3.073 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 450 tỷ đồng, tăng hơn 18%.

Trong đó, sữa đậu nành tiếp tục là động lực tăng trưởng nổi bật. Theo Chứng khoán Vietcap, doanh thu mảng này trong quý 3 đạt khoảng 1.633 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 788 tỷ đồng, tăng gần 34%, nhờ sản lượng tiêu thụ tăng 16% lên 85 triệu lít và giá bán bình quân cải thiện.

Ngược lại, mảng đường ghi nhận doanh thu giảm gần 8% xuống còn 871 tỷ đồng. Áp lực từ giá bán đường giảm khiến lợi nhuận trước thuế của mảng này đi xuống, cho thấy sự phân hóa ngày càng rõ giữa hai lĩnh vực kinh doanh chủ lực.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, QNS ghi nhận doanh thu thuần 9.125 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.407 tỷ đồng, tăng gần 7% và hoàn thành khoảng 93% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến cuối tháng 9/2026, tổng tài sản QNS đạt hơn 15.736 tỷ đồng, trong đó tiền, các khoản tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn lên tới gần 9.000 tỷ đồng.